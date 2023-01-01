Стилизация ссылки под кнопку через CSS: с примерами

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Быстрый ответ

Для того чтобы HTML-якорь ( <a> ) стал похож на кнопку, его необходимо стилизовать при помощи CSS. Добавьте основные стили: padding , background-color , border-radius и снимите подчёркивание с помощью text-decoration:none . После этого примените CSS-класс к своему тегу <a> , и он приобретет вид кнопки:

CSS Скопировать код .btn { padding: 8px 15px; background-color: #3498db; color: #fff; text-decoration: none; border: none; border-radius: 4px; font-weight: bold; display: inline-block; }

HTML Скопировать код <a href="your-link.html" class="btn">Нажми меня</a>

Теперь, благодаря CSS-классу .btn , ссылки приобретают внешнюю схожесть с кнопками.

Создание стильной визуализации (лучшие практики)

Для улучшения визуального восприятия гиперссылки и преобразования её в кнопки, необходимо учесть следующие моменты:

Удобность для восприятия: Подбирайте размеры отступов таким образом, чтобы кнопку было удобно нажимать.

Подбирайте размеры отступов таким образом, чтобы кнопку было удобно нажимать. Визуальная гармония: Осмысленно подбирайте цвета для фона и текста, чтобы они гармонировали и были чётко видны.

Осмысленно подбирайте цвета для фона и текста, чтобы они гармонировали и были чётко видны. Семантичность: Добавьте атрибут role="button" для ясности интерпретации функции элемента вспомогательными технологиями.

Добавьте атрибут для ясности интерпретации функции элемента вспомогательными технологиями. Согласованность: Обеспечивайте однородную визуализацию в различных браузерах для обеспечения согласованного пользовательского опыта.

Не забываем о доступности (лучшие практики)

При стилизации <a> , нужно учесть и принципы доступности:

Навигация с помощью клавиатуры: Убедитесь, что кнопки работают при использовании клавиатуры.

Убедитесь, что кнопки работают при использовании клавиатуры. Экранные чтения: Применяйте aria-label и другие атрибуты для описания действий кнопки пользователям с ограниченными способностями.

Применяйте и другие атрибуты для описания действий кнопки пользователям с ограниченными способностями. Фокусировка стилей: Явно устанавливайте или настраивайте стили :focus , чтобы пользователь видел активированный элемент.

Есть ли альтернативные решения?

Существуют также и другие подходы к созданию внешнего вида кнопки:

Bootstrap фреймворк: Стильные кнопки можно создать с помощью классов .btn в Bootstrap.

Стильные кнопки можно создать с помощью классов в Bootstrap. Элементы форм: Элемент <input type="button"> может стать альтернативой, его также можно легко стилизовать под конкретную задачу.

Элемент может стать альтернативой, его также можно легко стилизовать под конкретную задачу. Семантические ловушки: Недопустимо размещать <a> внутри <button> — это нарушение правил HTML.

Визуализация

Давайте представим ваш якорь как незаметный элемент на сайте. Преобразуйте его в впечатляющую деталь с помощью CSS:

HTML Скопировать код <a href="#" class="button-like">До 👕 -> После 🎩</a>

CSS Скопировать код .button-like { padding: 10px 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; border-radius: 5px; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; }

И вот, теперь ваша ссылка заметно выделяется и выглядит как настоящая кнопка!

Совместимость в различных браузерах (лучшие практики)

Отображение CSS в браузерах может внести ряд неожиданных изменений. Следите за этим:

Префиксы производителей: Применяйте их для свойств CSS, когда присутствует вероятность несовместимости в браузерах.

Применяйте их для свойств CSS, когда присутствует вероятность несовместимости в браузерах. Тестирование: Регулярно проверяйте отображение стилей в браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari и Edge.

Регулярно проверяйте отображение стилей в браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari и Edge. Альтернативы: Предусмотрите альтернативные стили для старых версий браузеров, чтобы обеспечить сохранение функциональности.

Внимание! Фреймворки на горизонте! (Bootstrap)

СSS-фреймворки, такие как Bootstrap, могут привлекать внимание, однако имейте в виду:

Цена включения: Bootstrap увеличивает вес сайта из-за дополнительных включенных CSS и JS файлов.

Bootstrap увеличивает вес сайта из-за дополнительных включенных CSS и JS файлов. Настройка: Несмотря на богатство классов .btn и .btn-* , возможно потребуется дополнительная настройка для достижения уникальности оформления.

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