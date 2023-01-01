Стилизация ссылки под кнопку через CSS: с примерами#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы HTML-якорь (
<a>) стал похож на кнопку, его необходимо стилизовать при помощи CSS. Добавьте основные стили:
padding,
background-color,
border-radius и снимите подчёркивание с помощью
text-decoration:none. После этого примените CSS-класс к своему тегу
<a>, и он приобретет вид кнопки:
.btn {
padding: 8px 15px;
background-color: #3498db;
color: #fff;
text-decoration: none;
border: none;
border-radius: 4px;
font-weight: bold;
display: inline-block;
}
<a href="your-link.html" class="btn">Нажми меня</a>
Теперь, благодаря CSS-классу
.btn, ссылки приобретают внешнюю схожесть с кнопками.
Создание стильной визуализации (лучшие практики)
Для улучшения визуального восприятия гиперссылки и преобразования её в кнопки, необходимо учесть следующие моменты:
- Удобность для восприятия: Подбирайте размеры отступов таким образом, чтобы кнопку было удобно нажимать.
- Визуальная гармония: Осмысленно подбирайте цвета для фона и текста, чтобы они гармонировали и были чётко видны.
- Семантичность: Добавьте атрибут
role="button"для ясности интерпретации функции элемента вспомогательными технологиями.
- Согласованность: Обеспечивайте однородную визуализацию в различных браузерах для обеспечения согласованного пользовательского опыта.
Не забываем о доступности (лучшие практики)
При стилизации
<a>, нужно учесть и принципы доступности:
- Навигация с помощью клавиатуры: Убедитесь, что кнопки работают при использовании клавиатуры.
- Экранные чтения: Применяйте
aria-labelи другие атрибуты для описания действий кнопки пользователям с ограниченными способностями.
- Фокусировка стилей: Явно устанавливайте или настраивайте стили
:focus, чтобы пользователь видел активированный элемент.
Есть ли альтернативные решения?
Существуют также и другие подходы к созданию внешнего вида кнопки:
- Bootstrap фреймворк: Стильные кнопки можно создать с помощью классов
.btnв Bootstrap.
- Элементы форм: Элемент
<input type="button">может стать альтернативой, его также можно легко стилизовать под конкретную задачу.
- Семантические ловушки: Недопустимо размещать
<a>внутри
<button>— это нарушение правил HTML.
Визуализация
Давайте представим ваш якорь как незаметный элемент на сайте. Преобразуйте его в впечатляющую деталь с помощью CSS:
<a href="#" class="button-like">До 👕 -> После 🎩</a>
.button-like {
padding: 10px 15px;
background-color: #007bff;
color: white;
border: none;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
}
И вот, теперь ваша ссылка заметно выделяется и выглядит как настоящая кнопка!
Совместимость в различных браузерах (лучшие практики)
Отображение CSS в браузерах может внести ряд неожиданных изменений. Следите за этим:
- Префиксы производителей: Применяйте их для свойств CSS, когда присутствует вероятность несовместимости в браузерах.
- Тестирование: Регулярно проверяйте отображение стилей в браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari и Edge.
- Альтернативы: Предусмотрите альтернативные стили для старых версий браузеров, чтобы обеспечить сохранение функциональности.
Внимание! Фреймворки на горизонте! (Bootstrap)
СSS-фреймворки, такие как Bootstrap, могут привлекать внимание, однако имейте в виду:
- Цена включения: Bootstrap увеличивает вес сайта из-за дополнительных включенных CSS и JS файлов.
- Настройка: Несмотря на богатство классов
.btnи
.btn-*, возможно потребуется дополнительная настройка для достижения уникальности оформления.
Полезные материалы
- Полное руководство по ссылкам и кнопкам | CSS-Tricks — Исскуственный погружения в мир стилизации ссылок и кнопок.
- <a>: Элемент якорь – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Сведения о теге
<a>на MDN, полезные при создании ссылок-кнопок.
- Как создать HTML-кнопку, которая работает как ссылка? – Stack Overflow — Дискуссия сообщества, содержащая различные подходы к реализации ссылок-кнопок.
- Постепенное улучшение внешнего вида HTML-элементов с CSS – A List Apart — Руководство по улучшению стилистики HTML элементов с использованием CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда