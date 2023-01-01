Стилизация чекбокса в HTML с помощью CSS: пример кода#CSS и верстка #Инпуты и типы полей #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для элегантного обновления скрывайте стандартный чекбокс и воспользуйтесь стилизованным элементом
<label>:
<input type="checkbox" id="cb" hidden />
<label for="cb" class="custom-cb"></label>
.custom-cb {
display: inline-block;
width: 20px;
height: 20px;
background: #ddd;
}
.custom-cb::before {
content: '';
display: none;
position: absolute;
width: 12px;
height: 12px;
background: white;
}
#cb:checked + .custom-cb::before { display: block; }
Повышаем ставки: продвинутые приемы кастомизации чекбоксов
Создаем искусство с помощью псевдоэлементов CSS
Откажитесь от обычного квадратика! Псевдоэлементы
::before и
::after позволят оформить кастомный чекбокс.
.custom-cb::after {
content: '✔';
display: none;
color: green;
font-size: 18px;
position: absolute; top: 0; left: 4px;
}
#cb:checked + .custom-cb::after { display: block; }
Так, он появляется: зеленый галочка, когда чекбокс активен.
Обеспечиваем интерактивность учетом стилей для различных состояний
Для сохранения взаимодействия с пользователем на высоком уровне добавьте стили для состояний
:hover,
:focus и
:disabled.
.custom-cb:hover {
box-shadow: 0 0 3px #666; /* Тени дают ощущение глубины */
}
.custom-cb:focus {
outline: 2px solid blue; /* Это невозможно пропустить! */
}
#cb:disabled + .custom-cb {
opacity: 0.5; /* Мягкое "исчезновение", если элемент недоступен */
}
Такие эффекты направляют пользователя и сообщают о текущем состоянии элемента.
Использование SVG для создания высококачественной графики
Используйте SVG для фоновых изображений, чтобы получить кристально чистые визуальные эффекты на любых устройствах.
input[type="checkbox"]:checked {
background: url('checkmark.svg') no-repeat center center; /* Забудьте о растровой графике */
background-size: contain; /* Проверьте, что размер изображения подходящий */
}
Благодаря использованию SVG, ваше изображение будет выглядеть прекрасно благодаря масштабированию.
Визуализация
Как по волшебству, CSS преобразует чекбокс в холст для творчества:
/* Обычные чекбоксы смотрятся скучно и вызывают дискомфорт */
input[type="checkbox"] {
appearance: none;
width: 25px;
height: 25px;
background: white;
border: 1px solid #ccc;
}
/* Стилизованные чекбоксы выглядят волшебно */
input[type="checkbox"]:checked {
background: url('checkmark.png') no-repeat center center;
background-size: 20px 20px;
}
Благодаря этому творческому подходу, каждая отметка превращается в настоящее мастерство!
До стилизации: Холст ожидает творца 🎨🗹
После стилизации: Встречаем оригинальный чекбокс, который выделяется среди других ✔️
За рамками базовой настройки: погружение в кастомизацию
Повышение доступности
Используйте контрастность не менее 3:1 для лучшей видимости людьми с ограниченными возможностями зрения.
.custom-cb {
border: 2px solid #555; /* Очевидно для любого человека */
}
Идеальная комбинация: кастомные чекбоксы с маркировкой, удобной для чтения с экрана.
<label for="cb" class="custom-cb">Опция</label>
Учет различного дизайна
Не все чекбоксы должны быть одинаковыми. Обеспечьте вариативность стилей, таких как
.large, для чекбоксов различных размеров.
.custom-cb.large {
width: 30px; height: 30px; /* Вот это размер! среди чекбоксов это великан! */
}
Учет особенностей разных браузеров
Гарантируйте совместимость с старыми версиями браузеров.
/* Поддержка IE8 и более ранних версий */
input[type="checkbox"] {
/* Представьте, что это ваша машина времени для поддержки старых браузеров */
}
Успех в области кроссбраузерности достигается через постепенное улучшение.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда