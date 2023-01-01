Стилизация чекбокса в HTML с помощью CSS: пример кода

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Быстрый ответ

Для элегантного обновления скрывайте стандартный чекбокс и воспользуйтесь стилизованным элементом <label> :

HTML Скопировать код <input type="checkbox" id="cb" hidden /> <label for="cb" class="custom-cb"></label>

CSS Скопировать код .custom-cb { display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background: #ddd; } .custom-cb::before { content: ''; display: none; position: absolute; width: 12px; height: 12px; background: white; } #cb:checked + .custom-cb::before { display: block; }

Повышаем ставки: продвинутые приемы кастомизации чекбоксов

Создаем искусство с помощью псевдоэлементов CSS

Откажитесь от обычного квадратика! Псевдоэлементы ::before и ::after позволят оформить кастомный чекбокс.

CSS Скопировать код .custom-cb::after { content: '✔'; display: none; color: green; font-size: 18px; position: absolute; top: 0; left: 4px; } #cb:checked + .custom-cb::after { display: block; }

Так, он появляется: зеленый галочка, когда чекбокс активен.

Обеспечиваем интерактивность учетом стилей для различных состояний

Для сохранения взаимодействия с пользователем на высоком уровне добавьте стили для состояний :hover , :focus и :disabled .

CSS Скопировать код .custom-cb:hover { box-shadow: 0 0 3px #666; /* Тени дают ощущение глубины */ } .custom-cb:focus { outline: 2px solid blue; /* Это невозможно пропустить! */ } #cb:disabled + .custom-cb { opacity: 0.5; /* Мягкое "исчезновение", если элемент недоступен */ }

Такие эффекты направляют пользователя и сообщают о текущем состоянии элемента.

Использование SVG для создания высококачественной графики

Используйте SVG для фоновых изображений, чтобы получить кристально чистые визуальные эффекты на любых устройствах.

CSS Скопировать код input[type="checkbox"]:checked { background: url('checkmark.svg') no-repeat center center; /* Забудьте о растровой графике */ background-size: contain; /* Проверьте, что размер изображения подходящий */ }

Благодаря использованию SVG, ваше изображение будет выглядеть прекрасно благодаря масштабированию.

Визуализация

Как по волшебству, CSS преобразует чекбокс в холст для творчества:

CSS Скопировать код /* Обычные чекбоксы смотрятся скучно и вызывают дискомфорт */ input[type="checkbox"] { appearance: none; width: 25px; height: 25px; background: white; border: 1px solid #ccc; } /* Стилизованные чекбоксы выглядят волшебно */ input[type="checkbox"]:checked { background: url('checkmark.png') no-repeat center center; background-size: 20px 20px; }

Благодаря этому творческому подходу, каждая отметка превращается в настоящее мастерство!

До стилизации: Холст ожидает творца 🎨🗹

После стилизации: Встречаем оригинальный чекбокс, который выделяется среди других ✔️

За рамками базовой настройки: погружение в кастомизацию

Повышение доступности

Используйте контрастность не менее 3:1 для лучшей видимости людьми с ограниченными возможностями зрения.

CSS Скопировать код .custom-cb { border: 2px solid #555; /* Очевидно для любого человека */ }

Идеальная комбинация: кастомные чекбоксы с маркировкой, удобной для чтения с экрана.

HTML Скопировать код <label for="cb" class="custom-cb">Опция</label>

Учет различного дизайна

Не все чекбоксы должны быть одинаковыми. Обеспечьте вариативность стилей, таких как .large , для чекбоксов различных размеров.

CSS Скопировать код .custom-cb.large { width: 30px; height: 30px; /* Вот это размер! среди чекбоксов это великан! */ }

Учет особенностей разных браузеров

Гарантируйте совместимость с старыми версиями браузеров.

CSS Скопировать код /* Поддержка IE8 и более ранних версий */ input[type="checkbox"] { /* Представьте, что это ваша машина времени для поддержки старых браузеров */ }

Успех в области кроссбраузерности достигается через постепенное улучшение.

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