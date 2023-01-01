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Создание всплывающих сообщений на jQuery, как на Stackoverflow
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Создание всплывающих сообщений на jQuery, как на Stackoverflow

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для создания всплывающего окна используйте HTML для структурирования, CSS для оформления и JavaScript для добавления интерактивности. В структуру модального окна входит контейнер с текстом и кнопка закрытия. Изначально окно скрыто и становится видимо при определенном событии.

HTML код:

HTML
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<div id="popup" class="modal">
  <div class="content">
    <span class="close">&times;</span>
    <p>Текст сообщения...</p>
  </div>
</div>

CSS стили:

CSS
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.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 1000;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: auto;
  background-color: rgba(0,0,0,0.4);
}

.content {
  background-color: #fff;
  margin: 15% auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #888;
  width: 80%;
}

.close {
  color: #aaa;
  float: right;
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

.close:hover,
.close:focus {
  color: black;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

JavaScript скрипт:

JS
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var modal = document.getElementById('popup'),
    closeBtn = document.getElementsByClassName('close')[0];

function showPopup() {
  modal.style.display = 'block';
  setTimeout(function(){ modal.style.display = 'none'; }, 30000);
}

closeBtn.onclick = function() {
  modal.style.display = 'none';
}

window.onclick = function(event) {
  if (event.target == modal) {
    modal.style.display = 'none';
  }
}

Чтобы отобразить всплывающее окно, вызовите функцию showPopup().

Пошаговый план для смены профессии

Оптимизация пользовательского опыта

Продуманная работа с удобством использования и дизайном имеет решающее значение для модального окна. Рассмотрим детали настройки всплывающих окон, которые сделают их более friendly.

Создание гармоничных CSS-стилей

Для того чтобы визуальная часть всплывающего окна соответствовала стилю Stack Overflow, обычных решений недостаточно. Примените в CSS тени для создания объема, скругленные углы для более мягких форм и абсолютное позиционирование для сохранения стабильного восприятия на разных устройствах. Значение индекса z задайте достаточно большим, чтобы окно всегда было на переднем плане.

Возвращение контроля пользователям

Таймер, настроенный с умом, не позволит всплывающему окну затмить остальной контент. У пользователя всегда должна быть возможность закрыть окно вручную, сохраняя этим баланс между автоматическим и ручным управлением окном.

Создание доступных всплывающих окон

Убедитесь, что всплывающее окно можно управлять с клавиатуры и оно совместимо с программами экранного чтения. Это достигается с помощью ARIA-атрибутов, которые гарантируют доступность для широкого спектра пользователей.

Обеспечение кроссбраузерной совместимости

Всплывающие окна на Stack Overflow корректно работают в любых браузерах и на любых устройствах. Тестируя ваш код в различных условиях, вы сможете достичь такой же стабильной работы.

Расширенная функциональность с помощью jQuery

Vanilla JavaScript удобен, но теперь рассмотрим, как jQuery и jQuery UI могут упростить реализацию.

Плавные переходы с jQuery

fadeIn и fadeOut из jQuery сделают появление и исчезновение всплывающего окна более плавным.

Переход на новый уровень с jQuery UI Dialog

С помощью расширенных функций и тем оформления в jQuery UI Dialog вы легко создадите окна с возможностью перетаскивания, анимации и изменения размеров.

Сдержанность и простота вместе с jqModal

jqModal — это легковесный плагин jQuery для простого, но функционального создания всплывающих окон.

Визуализация

Представьте себе галерею уведомлений, разбросанных по экрану, среди которых на переднем плане выделяется всплывающее окно:

Markdown
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[🖼]               [🖼]               [🚨🖼🚨]

Так всплывающее окно привлекает внимание, становясь ключевым элементом интерфейса.

HTML
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<div class="popup">Это всплывающее окно в стиле Stack Overflow!</div>

Позиционирование окна тщательно продумано:

CSS
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.popup {
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  display: none;
  z-index: 1001;
}

Откроем занавес и направим внимание на главное всплывающее окно:

JS
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function showPopup() {
  $('.popup').fadeIn('slow');
}

Окно появляется по команде и точно передает необходимую информацию.

Улучшаем всплывающие окна с помощью AJAX Control Toolkit

ModalPopup из AJAX Control Toolkit добавит новые варианты взаимодействия с нашим всплывающим окном.

Исследуйте и творите

Изучая AJAX-инструменты, вы сможете находить новые идеи для уникальных функций, которые выделят ваши окна на фоне других.

Позиционирование для четкости и функциональности

Адекватное позиционирование и высокий z-index помогут сделать всплывающее окно заметным, не отвлекая пользователя от его текущих задач.

Полезные материалы

  1. Введение в HTML-элемент Dialog – изучите документацию MDN о <dialog>.
  2. Как создать модальное окно с помощью CSS и JavaScript – пошаговый пример от W3Schools по созданию модальных окон.
  3. Dialog | jQuery UI – руководство по созданию динамических всплывающих окон.
  4. Modal · Bootstrapдокументация Bootstrap по созданию адаптивных модальных окон.
  5. Reveal Modal | Foundation Docs – как применять Reveal Modals от Zurb Foundation.
  6. Новые вопросы 'popup+html+css' – отслеживайте последние вопросы о создании всплывающих окон с HTML/CSS на Stack Overflow.
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Элина Баранова

разработчик Android

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