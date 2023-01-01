Создание всплывающих сообщений на jQuery, как на Stackoverflow#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для создания всплывающего окна используйте HTML для структурирования, CSS для оформления и JavaScript для добавления интерактивности. В структуру модального окна входит контейнер с текстом и кнопка закрытия. Изначально окно скрыто и становится видимо при определенном событии.
HTML код:
<div id="popup" class="modal">
<div class="content">
<span class="close">×</span>
<p>Текст сообщения...</p>
</div>
</div>
CSS стили:
.modal {
display: none;
position: fixed;
z-index: 1000;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: auto;
background-color: rgba(0,0,0,0.4);
}
.content {
background-color: #fff;
margin: 15% auto;
padding: 20px;
border: 1px solid #888;
width: 80%;
}
.close {
color: #aaa;
float: right;
font-size: 28px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
.close:hover,
.close:focus {
color: black;
text-decoration: none;
cursor: pointer;
}
JavaScript скрипт:
var modal = document.getElementById('popup'),
closeBtn = document.getElementsByClassName('close')[0];
function showPopup() {
modal.style.display = 'block';
setTimeout(function(){ modal.style.display = 'none'; }, 30000);
}
closeBtn.onclick = function() {
modal.style.display = 'none';
}
window.onclick = function(event) {
if (event.target == modal) {
modal.style.display = 'none';
}
}
Чтобы отобразить всплывающее окно, вызовите функцию
showPopup().
Оптимизация пользовательского опыта
Продуманная работа с удобством использования и дизайном имеет решающее значение для модального окна. Рассмотрим детали настройки всплывающих окон, которые сделают их более friendly.
Создание гармоничных CSS-стилей
Для того чтобы визуальная часть всплывающего окна соответствовала стилю Stack Overflow, обычных решений недостаточно. Примените в CSS тени для создания объема, скругленные углы для более мягких форм и абсолютное позиционирование для сохранения стабильного восприятия на разных устройствах. Значение индекса z задайте достаточно большим, чтобы окно всегда было на переднем плане.
Возвращение контроля пользователям
Таймер, настроенный с умом, не позволит всплывающему окну затмить остальной контент. У пользователя всегда должна быть возможность закрыть окно вручную, сохраняя этим баланс между автоматическим и ручным управлением окном.
Создание доступных всплывающих окон
Убедитесь, что всплывающее окно можно управлять с клавиатуры и оно совместимо с программами экранного чтения. Это достигается с помощью ARIA-атрибутов, которые гарантируют доступность для широкого спектра пользователей.
Обеспечение кроссбраузерной совместимости
Всплывающие окна на Stack Overflow корректно работают в любых браузерах и на любых устройствах. Тестируя ваш код в различных условиях, вы сможете достичь такой же стабильной работы.
Расширенная функциональность с помощью jQuery
Vanilla JavaScript удобен, но теперь рассмотрим, как jQuery и jQuery UI могут упростить реализацию.
Плавные переходы с jQuery
fadeIn и
fadeOut из jQuery сделают появление и исчезновение всплывающего окна более плавным.
Переход на новый уровень с jQuery UI Dialog
С помощью расширенных функций и тем оформления в jQuery UI Dialog вы легко создадите окна с возможностью перетаскивания, анимации и изменения размеров.
Сдержанность и простота вместе с jqModal
jqModal — это легковесный плагин jQuery для простого, но функционального создания всплывающих окон.
Визуализация
Представьте себе галерею уведомлений, разбросанных по экрану, среди которых на переднем плане выделяется всплывающее окно:
[🖼] [🖼] [🚨🖼🚨]
Так всплывающее окно привлекает внимание, становясь ключевым элементом интерфейса.
<div class="popup">Это всплывающее окно в стиле Stack Overflow!</div>
Позиционирование окна тщательно продумано:
.popup {
position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
display: none;
z-index: 1001;
}
Откроем занавес и направим внимание на главное всплывающее окно:
function showPopup() {
$('.popup').fadeIn('slow');
}
Окно появляется по команде и точно передает необходимую информацию.
Улучшаем всплывающие окна с помощью AJAX Control Toolkit
ModalPopup из AJAX Control Toolkit добавит новые варианты взаимодействия с нашим всплывающим окном.
Исследуйте и творите
Изучая AJAX-инструменты, вы сможете находить новые идеи для уникальных функций, которые выделят ваши окна на фоне других.
Позиционирование для четкости и функциональности
Адекватное позиционирование и высокий z-index помогут сделать всплывающее окно заметным, не отвлекая пользователя от его текущих задач.
Полезные материалы
- Введение в HTML-элемент Dialog – изучите документацию MDN о
<dialog>.
- Как создать модальное окно с помощью CSS и JavaScript – пошаговый пример от W3Schools по созданию модальных окон.
- Dialog | jQuery UI – руководство по созданию динамических всплывающих окон.
- Modal · Bootstrap – документация Bootstrap по созданию адаптивных модальных окон.
- Reveal Modal | Foundation Docs – как применять Reveal Modals от Zurb Foundation.
- Новые вопросы 'popup+html+css' – отслеживайте последние вопросы о создании всплывающих окон с HTML/CSS на Stack Overflow.
Элина Баранова
разработчик Android