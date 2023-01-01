Создание всплывающих сообщений на jQuery, как на Stackoverflow

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Быстрый ответ

Для создания всплывающего окна используйте HTML для структурирования, CSS для оформления и JavaScript для добавления интерактивности. В структуру модального окна входит контейнер с текстом и кнопка закрытия. Изначально окно скрыто и становится видимо при определенном событии.

HTML код:

HTML Скопировать код <div id="popup" class="modal"> <div class="content"> <span class="close">×</span> <p>Текст сообщения...</p> </div> </div>

CSS стили:

CSS Скопировать код .modal { display: none; position: fixed; z-index: 1000; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgba(0,0,0,0.4); } .content { background-color: #fff; margin: 15% auto; padding: 20px; border: 1px solid #888; width: 80%; } .close { color: #aaa; float: right; font-size: 28px; font-weight: bold; cursor: pointer; } .close:hover, .close:focus { color: black; text-decoration: none; cursor: pointer; }

JavaScript скрипт:

JS Скопировать код var modal = document.getElementById('popup'), closeBtn = document.getElementsByClassName('close')[0]; function showPopup() { modal.style.display = 'block'; setTimeout(function(){ modal.style.display = 'none'; }, 30000); } closeBtn.onclick = function() { modal.style.display = 'none'; } window.onclick = function(event) { if (event.target == modal) { modal.style.display = 'none'; } }

Чтобы отобразить всплывающее окно, вызовите функцию showPopup() .

Оптимизация пользовательского опыта

Продуманная работа с удобством использования и дизайном имеет решающее значение для модального окна. Рассмотрим детали настройки всплывающих окон, которые сделают их более friendly.

Создание гармоничных CSS-стилей

Для того чтобы визуальная часть всплывающего окна соответствовала стилю Stack Overflow, обычных решений недостаточно. Примените в CSS тени для создания объема, скругленные углы для более мягких форм и абсолютное позиционирование для сохранения стабильного восприятия на разных устройствах. Значение индекса z задайте достаточно большим, чтобы окно всегда было на переднем плане.

Возвращение контроля пользователям

Таймер, настроенный с умом, не позволит всплывающему окну затмить остальной контент. У пользователя всегда должна быть возможность закрыть окно вручную, сохраняя этим баланс между автоматическим и ручным управлением окном.

Создание доступных всплывающих окон

Убедитесь, что всплывающее окно можно управлять с клавиатуры и оно совместимо с программами экранного чтения. Это достигается с помощью ARIA-атрибутов, которые гарантируют доступность для широкого спектра пользователей.

Обеспечение кроссбраузерной совместимости

Всплывающие окна на Stack Overflow корректно работают в любых браузерах и на любых устройствах. Тестируя ваш код в различных условиях, вы сможете достичь такой же стабильной работы.

Расширенная функциональность с помощью jQuery

Vanilla JavaScript удобен, но теперь рассмотрим, как jQuery и jQuery UI могут упростить реализацию.

Плавные переходы с jQuery

fadeIn и fadeOut из jQuery сделают появление и исчезновение всплывающего окна более плавным.

Переход на новый уровень с jQuery UI Dialog

С помощью расширенных функций и тем оформления в jQuery UI Dialog вы легко создадите окна с возможностью перетаскивания, анимации и изменения размеров.

Сдержанность и простота вместе с jqModal

jqModal — это легковесный плагин jQuery для простого, но функционального создания всплывающих окон.

Визуализация

Представьте себе галерею уведомлений, разбросанных по экрану, среди которых на переднем плане выделяется всплывающее окно:

Markdown Скопировать код [🖼] [🖼] [🚨🖼🚨]

Так всплывающее окно привлекает внимание, становясь ключевым элементом интерфейса.

HTML Скопировать код <div class="popup">Это всплывающее окно в стиле Stack Overflow!</div>

Позиционирование окна тщательно продумано:

CSS Скопировать код .popup { position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); display: none; z-index: 1001; }

Откроем занавес и направим внимание на главное всплывающее окно:

JS Скопировать код function showPopup() { $('.popup').fadeIn('slow'); }

Окно появляется по команде и точно передает необходимую информацию.

Улучшаем всплывающие окна с помощью AJAX Control Toolkit

ModalPopup из AJAX Control Toolkit добавит новые варианты взаимодействия с нашим всплывающим окном.

Исследуйте и творите

Изучая AJAX-инструменты, вы сможете находить новые идеи для уникальных функций, которые выделят ваши окна на фоне других.

Позиционирование для четкости и функциональности

Адекватное позиционирование и высокий z-index помогут сделать всплывающее окно заметным, не отвлекая пользователя от его текущих задач.

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