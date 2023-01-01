Создание связи между элементами на JavaScript/SVG/Canvas#Веб-разработка #Основы JavaScript #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для создания соединительной линии между двумя HTML-элементами можно воспользоваться псевдоэлементом
::after в статической ситуации или же применить SVG в сочетании с JavaScript для динамического оформления.
Решение на основе CSS с использованием псевдоэлемента
::after выглядит следующим образом:
#element1::after {
content: '';
position: absolute;
width: calc(100% – 20px);
height: 2px;
background: black;
top: 50%;
left: 100%;
}
Соответствующая HTML-разметка:
<div id="element1">Элемент 1</div>
<div id="element2" style="margin-left:100px;">Элемент 2</div>
Комбинирование SVG и JavaScript для создания динамически изменяемой линии:
const drawLine = (el1, el2, line) => {
const {right, top} = el1.getBoundingClientRect();
const {left, bottom} = el2.getBoundingClientRect();
line.setAttribute('x1', right);
line.setAttribute('y1', top);
line.setAttribute('x2', left);
line.setAttribute('y2', bottom);
};
Пример использования SVG:
<svg><line id="line" stroke="black"/></svg>
А так выполняется вызов функции рисования:
drawLine(document.getElementById('element1'), document.getElementById('element2'), document.getElementById('line'));
Расширенное использование: Библиотеки для интерактивного создания соединений
Для реализации более сложных и динамичных интерактивных соединений существуют специализированные библиотеки и технические решения.
jsPlumb: Интерактивное создание соединений
jsPlumb позволяет создавать перетаскиваемые и редактируемые соединения. Библиотека представлена в двух вариантах: общедоступном Community edition и коммерческом Toolkit edition для решения более сложных задач.
SVG & jQuery: Динамически изменяемые линии
Сочетание SVG и jQuery позволяет создавать линии, которые автоматически корректируются при перемещении элементов. С помощью методов jQuery
position() и
.attr(), можно контролировать координаты концов линии SVG.
VisJS & Leader Line: Работа с богатым массивом данных
Библиотеки типа VisJS и Leader Line обеспечивают расширенные возможности работы с перетаскиваемыми элементами и управления соединениями в приложениях с обширным набором данных.
Визуализация
Представим, что мы имеем два элемента, которые можно запомнить как острова:
Остров А (🏝️): [Элемент А]
Остров Б (🏝️): [Элемент Б]
Линия между островами представляет собой виртуальный мост (🌉):
🏝️ Элемент А 🌉 Элемент Б 🏝️
# Здесь представлена визуализация линии, связывающей Элемент А с Элементом Б
Пример разметки HTML/CSS для создания соединительного моста:
<div id="elementA">🏝️ Элемент А</div>
<div id="bridge">🌉</div>
<div id="elementB">Элемент Б 🏝️</div>
Ваш CSS код превращает встречу двух элементов в мостостроительное событие, соединяя
#elementA и
#elementB через
#bridge.
Расширенные сценарии – Шаг вперёд
Рисование кривых с помощью Bezier.js
Желаете сделать соединения более выразительными? Используйте кривые Безье, чтобы добавить линиям элегантности.
Интеграция данных в приложениях с использованием jQuery
Важно отслеживать изменения данных и визуально отоброжать эти изменения в пользовательском интерфейсе. Методы jQuery
.data() и
.attr() помогут вам следить за изменениями и своевременно реагировать на них.
Доступный SVG
Адаптация SVG под стандарты WCAG гарантирует доступность и лучшее взаимодействие для всех пользователей, несмотря на ограничения.
Полезные материалы
- Анимация SVG линий: Как это работает | CSS-Tricks – методики анимации SVG линий.
- <line> – SVG: Масштабируемая векторная графика | MDN – основная информация о создании связующих линий с помощью SVG.
- Кривая Безье – JavaScript.Info – подробное руководство по созданию изогнутых линий с использованием кривых Безье.
- Как нарисовать линию между двумя div'ами? – Stack Overflow -практика реализации техники создания соединений между HTML-элементами.
- DrawSVG | GSAP | Документация и обучение – руководство по плагину GreenSock для создания интерактивной анимации SVG-линий.
- Учебник | DigitalOcean – разъяснение особенностей позиционирования в CSS, необходимых для согласованного соединения элементов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик