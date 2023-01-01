Создание связи между элементами на JavaScript/SVG/Canvas

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Быстрый ответ

Для создания соединительной линии между двумя HTML-элементами можно воспользоваться псевдоэлементом ::after в статической ситуации или же применить SVG в сочетании с JavaScript для динамического оформления.

Решение на основе CSS с использованием псевдоэлемента ::after выглядит следующим образом:

CSS Скопировать код #element1::after { content: ''; position: absolute; width: calc(100% – 20px); height: 2px; background: black; top: 50%; left: 100%; }

Соответствующая HTML-разметка:

HTML Скопировать код <div id="element1">Элемент 1</div> <div id="element2" style="margin-left:100px;">Элемент 2</div>

Комбинирование SVG и JavaScript для создания динамически изменяемой линии:

JS Скопировать код const drawLine = (el1, el2, line) => { const {right, top} = el1.getBoundingClientRect(); const {left, bottom} = el2.getBoundingClientRect(); line.setAttribute('x1', right); line.setAttribute('y1', top); line.setAttribute('x2', left); line.setAttribute('y2', bottom); };

Пример использования SVG:

HTML Скопировать код <svg><line id="line" stroke="black"/></svg>

А так выполняется вызов функции рисования:

JS Скопировать код drawLine(document.getElementById('element1'), document.getElementById('element2'), document.getElementById('line'));

Расширенное использование: Библиотеки для интерактивного создания соединений

Для реализации более сложных и динамичных интерактивных соединений существуют специализированные библиотеки и технические решения.

jsPlumb: Интерактивное создание соединений

jsPlumb позволяет создавать перетаскиваемые и редактируемые соединения. Библиотека представлена в двух вариантах: общедоступном Community edition и коммерческом Toolkit edition для решения более сложных задач.

SVG & jQuery: Динамически изменяемые линии

Сочетание SVG и jQuery позволяет создавать линии, которые автоматически корректируются при перемещении элементов. С помощью методов jQuery position() и .attr() , можно контролировать координаты концов линии SVG.

VisJS & Leader Line: Работа с богатым массивом данных

Библиотеки типа VisJS и Leader Line обеспечивают расширенные возможности работы с перетаскиваемыми элементами и управления соединениями в приложениях с обширным набором данных.

Визуализация

Представим, что мы имеем два элемента, которые можно запомнить как острова:

Markdown Скопировать код Остров А (🏝️): [Элемент А] Остров Б (🏝️): [Элемент Б]

Линия между островами представляет собой виртуальный мост (🌉):

Markdown Скопировать код 🏝️ Элемент А 🌉 Элемент Б 🏝️ # Здесь представлена визуализация линии, связывающей Элемент А с Элементом Б

Пример разметки HTML/CSS для создания соединительного моста:

HTML Скопировать код <div id="elementA">🏝️ Элемент А</div> <div id="bridge">🌉</div> <div id="elementB">Элемент Б 🏝️</div>

Ваш CSS код превращает встречу двух элементов в мостостроительное событие, соединяя #elementA и #elementB через #bridge .

Расширенные сценарии – Шаг вперёд

Рисование кривых с помощью Bezier.js

Желаете сделать соединения более выразительными? Используйте кривые Безье, чтобы добавить линиям элегантности.

Интеграция данных в приложениях с использованием jQuery

Важно отслеживать изменения данных и визуально отоброжать эти изменения в пользовательском интерфейсе. Методы jQuery .data() и .attr() помогут вам следить за изменениями и своевременно реагировать на них.

Доступный SVG

Адаптация SVG под стандарты WCAG гарантирует доступность и лучшее взаимодействие для всех пользователей, несмотря на ограничения.

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