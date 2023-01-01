Как создать RESTful API на PHP: полное руководство от основ до практики#Веб-разработка #Web API
Для кого эта статья:
- PHP-разработчики, интересующиеся созданием RESTful API
- Студенты и начинающие программисты, желающие улучшить навыки веб-разработки
Профессионалы в области IT, стремящиеся повысить свою квалификацию в интеграции сервисов и архитектуре приложений
API — это кровеносная система современных веб-приложений. Я помню момент, когда в 2010 году столкнулся с необходимостью интегрировать сервисы через REST — это был запутанный лабиринт понятий для PHP-разработчика. Сегодня без навыков создания API карьера в веб-разработке просто немыслима. В этом руководстве мы пройдем полный цикл создания RESTful API на PHP — от базовых концепций до готовых рабочих решений с примерами кода, которые вы сможете применить уже завтра. Забудьте о путанице в документации — здесь всё разложено по полочкам. 🚀
Основы RESTful API для PHP-разработчиков
REST (Representational State Transfer) — это не просто набор правил, а архитектурный стиль для создания сетевых приложений. Принципиальное отличие REST от других подходов — его акцент на стандартизацию интерфейсов между компонентами. Для разработчика PHP программиста это означает, что API должен быть логичным, предсказуемым и опираться на возможности HTTP-протокола.
Фундаментальные принципы REST, которые должен знать каждый разработчик PHP программист:
- Клиент-серверная архитектура — чёткое разделение ответственности между клиентом и сервером
- Отсутствие состояния — каждый запрос должен содержать всю необходимую информацию
- Кэширование — ответы должны явно определять, могут ли они кэшироваться
- Единообразие интерфейса — стандартизация взаимодействия между компонентами
- Система слоёв — клиент не должен знать, взаимодействует ли он напрямую с сервером или через посредников
В контексте PHP это означает структурирование вашего кода таким образом, чтобы он отвечал этим принципам. Базовая структура RESTful API на PHP обычно включает:
|Компонент
|Назначение
|Пример в PHP
|Роутер
|Обработка URL-запросов и направление к нужным обработчикам
|
$router->get('/users', 'UserController@index');
|Контроллеры
|Обработка запросов и формирование ответов
|
class UserController { public function index() { ... } }
|Модели
|Взаимодействие с базой данных
|
class User { public function findAll() { ... } }
|Форматтеры
|Преобразование данных в JSON/XML
|
json_encode($data);
Алексей Петров, Senior PHP-разработчик
В 2019 году я работал над проектом для финтех-компании, где нам требовалось разделить монолитное приложение на микросервисы. Коллеги предлагали использовать SOAP, но я настоял на REST. "Это будет более гибкое решение," — убеждал я команду. Разработав первую версию API за три недели, мы столкнулись с проблемой: нагрузка на сервер выросла вдвое. Пришлось срочно внедрять кэширование и оптимизировать запросы. После этого API стало обрабатывать до 500 запросов в секунду без заметной деградации — в 8 раз больше, чем старая система. Главный урок: REST — это не просто набор эндпоинтов, а тщательно продуманная архитектура с акцентом на производительность и масштабируемость.
Для начинающих разработчиков важно понимать, что REST — это не спецификация, а стиль. Это означает, что существует определённая гибкость в реализации. Однако, есть общепринятые практики, которым следует PHP фреймворк:
- Используйте существительные во множественном числе для URL-ресурсов (например,
/users, а не
/user)
- Применяйте HTTP-методы соответственно их семантике (GET для получения, POST для создания)
- Возвращайте корректные HTTP-коды состояния (200 OK, 404 Not Found)
- Реализуйте пагинацию для больших наборов данных
- Используйте вложенные URL для представления отношений между ресурсами (
/users/123/orders)
Настройка проекта и необходимые инструменты для API
Чтобы создать надёжный RESTful API на PHP, необходимо правильно настроить проект и выбрать подходящие инструменты. Начнем с базовой структуры проекта, которая обеспечит чистый и масштабируемый код. 🛠️
Минимальные требования для разработки API на PHP:
- PHP 7.4+ (рекомендуется PHP 8.x для современных проектов)
- Composer для управления зависимостями
- Веб-сервер (Apache или Nginx)
- База данных (MySQL, PostgreSQL или MongoDB)
- Постман или аналогичный инструмент для тестирования API
Базовая структура проекта может выглядеть так:
/api_project
/src
/Controllers
/Models
/Config
/Middlewares
/Helpers
/public
index.php
/tests
.htaccess
composer.json
Для разработчика PHP программиста критически важно правильно выбрать инструменты. Можно создать API с нуля или использовать фреймворк — оба подхода имеют свои преимущества.
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендации по применению
|Разработка с нуля
|Полный контроль над кодом, отсутствие лишних компонентов
|Больше ручной работы, риск пропустить важные аспекты безопасности
|Для небольших проектов или обучения
|Микрофреймворк (Slim, Lumen)
|Баланс между контролем и готовыми решениями
|Может потребоваться интеграция дополнительных библиотек
|Для средних проектов с ограниченным бюджетом
|Полноценный фреймворк (Laravel, Symfony)
|Обширная экосистема, готовые решения для сложных задач
|Избыточность для простых API, кривая обучения
|Для крупных проектов с долгосрочной поддержкой
Для базового проекта без фреймворка, начнем с настройки Composer:
{
"name": "your-vendor/api-project",
"description": "RESTful API project",
"require": {
"php": ">=7.4",
"vlucas/phpdotenv": "^5.3",
"firebase/php-jwt": "^5.2"
},
"autoload": {
"psr-4": {
"App\\": "src/"
}
}
}
Создадим точку входа для API в файле
public/index.php:
<?php
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
// Загрузка переменных окружения
$dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(__DIR__ . '/..');
$dotenv->load();
// Настройка обработки ошибок
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', $_ENV['APP_DEBUG'] ? '1' : '0');
// CORS-заголовки для API
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
header("Access-Control-Allow-Methods: OPTIONS,GET,POST,PUT,DELETE");
header("Access-Control-Max-Age: 3600");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Access-Control-Allow-Headers, Authorization, X-Requested-With");
// Определение маршрута
$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
$uri = explode('/', $uri);
// Маршрутизация запроса к соответствующему контроллеру
// ...код маршрутизации
// Формирование и отправка ответа
Для обработки маршрутов можно использовать простую систему роутинга или библиотеку типа FastRoute. Например:
// Получение HTTP-метода
$requestMethod = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];
// Простая маршрутизация
if ($uri[1] == 'api' && $uri[2] == 'users') {
$controller = new App\Controllers\UserController();
switch($requestMethod) {
case 'GET':
if (isset($uri[3])) {
$response = $controller->get($uri[3]);
} else {
$response = $controller->getAll();
}
break;
case 'POST':
$response = $controller->create();
break;
// другие методы...
}
} else {
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
exit();
}
Для разработчика PHP программиста важно также настроить .htaccess файл для корректной обработки URL:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
Использование подходящих библиотек может существенно ускорить разработку API:
- JWT-библиотеки для аутентификации (firebase/php-jwt)
- ORM-библиотеки для работы с базой данных (Doctrine, Eloquent)
- Валидаторы для проверки входных данных (respect/validation)
- Логгеры для отслеживания ошибок (monolog)
Разработка эндпоинтов API с использованием PHP
Эндпоинты — это сердце любого API. Они определяют, как клиенты взаимодействуют с вашим сервисом. Правильная структура эндпоинтов делает API интуитивно понятным и удобным в использовании. 📊
Типичная структура эндпоинтов для RESTful API включает:
GET /resource— получить список ресурсов
GET /resource/{id}— получить конкретный ресурс
POST /resource— создать новый ресурс
PUT /resource/{id}— обновить ресурс полностью
PATCH /resource/{id}— частичное обновление ресурса
DELETE /resource/{id}— удалить ресурс
Рассмотрим пример реализации контроллера для управления ресурсом "пользователи":
<?php
namespace App\Controllers;
class UserController {
private $db;
private $requestMethod;
private $userId;
public function __construct($db, $requestMethod, $userId = null) {
$this->db = $db;
$this->requestMethod = $requestMethod;
$this->userId = $userId;
}
public function processRequest() {
switch ($this->requestMethod) {
case 'GET':
if ($this->userId) {
$response = $this->getUser($this->userId);
} else {
$response = $this->getAllUsers();
}
break;
case 'POST':
$response = $this->createUser();
break;
case 'PUT':
$response = $this->updateUser($this->userId);
break;
case 'DELETE':
$response = $this->deleteUser($this->userId);
break;
default:
$response = $this->notFoundResponse();
break;
}
header($response['status_code_header']);
if ($response['body']) {
echo $response['body'];
}
}
private function getAllUsers() {
$query = "SELECT id, username, email, status FROM users";
$statement = $this->db->query($query);
$result = $statement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK';
$response['body'] = json_encode($result);
return $response;
}
private function getUser($id) {
$result = $this->findUser($id);
if (! $result) {
return $this->notFoundResponse();
}
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK';
$response['body'] = json_encode($result);
return $response;
}
private function createUser() {
$input = (array) json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Валидация входных данных
if (! $this->validateUser($input)) {
return $this->unprocessableEntityResponse();
}
// Хеширование пароля
$input['password'] = password_hash($input['password'], PASSWORD_BCRYPT);
$query = "INSERT INTO users (username, email, password, status)
VALUES (:username, :email, :password, :status)";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute([
'username' => $input['username'],
'email' => $input['email'],
'password' => $input['password'],
'status' => $input['status'] ?? 'active'
]);
$input['id'] = $this->db->lastInsertId();
// Убираем пароль из ответа
unset($input['password']);
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 201 Created';
$response['body'] = json_encode($input);
return $response;
}
private function updateUser($id) {
$result = $this->findUser($id);
if (! $result) {
return $this->notFoundResponse();
}
$input = (array) json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Код обновления...
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK';
$response['body'] = json_encode($result);
return $response;
}
private function deleteUser($id) {
$result = $this->findUser($id);
if (! $result) {
return $this->notFoundResponse();
}
$query = "DELETE FROM users WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 204 No Content';
$response['body'] = null;
return $response;
}
private function findUser($id) {
$query = "SELECT id, username, email, status FROM users WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
$result = $statement->fetch(\PDO::FETCH_ASSOC);
return $result;
}
private function validateUser($input) {
// Проверка наличия обязательных полей
if (! isset($input['username']) || ! isset($input['email']) || ! isset($input['password'])) {
return false;
}
// Дополнительные проверки...
return true;
}
private function unprocessableEntityResponse() {
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity';
$response['body'] = json_encode([
'error' => 'Invalid input data'
]);
return $response;
}
private function notFoundResponse() {
$response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 404 Not Found';
$response['body'] = json_encode([
'error' => 'User not found'
]);
return $response;
}
}
Михаил Соколов, Lead Backend Developer
Работая над API для сервиса бронирования отелей, я столкнулся с проблемой производительности. Клиенты жаловались на медленную загрузку списка номеров с фильтрацией. Наивная реализация
GET /rooms?hotel_id=123&check_in=2022-05-01выполняла запрос к базе за 3-4 секунды. Мы переписали эндпоинт, добавили денормализованные таблицы и кэширование с использованием Redis. Отдельно имплементировали постраничную навигацию с лимитом в 20 записей. После оптимизации время ответа сократилось до 200-300 мс. Это был ценный урок: правильная структура эндпоинтов — это не только о логичных URL, но и о том, как эффективно обрабатывать данные за кулисами.
Для разработчика PHP программиста важно правильно структурировать ответы API. Стандартный формат JSON-ответа может выглядеть так:
{
"status": "success",
"data": {
// Основные данные ответа
},
"meta": {
"page": 1,
"per_page": 20,
"total": 100
}
}
При обработке ошибок:
{
"status": "error",
"error": {
"code": 404,
"message": "User not found",
"details": "The requested user with ID 123 does not exist"
}
}
Для реализации более сложных запросов, таких как фильтрация, сортировка и пагинация, можно использовать параметры запроса:
GET /users?page=2&per_page=20— пагинация
GET /users?sort=name&order=asc— сортировка
GET /users?status=active&role=admin— фильтрация
GET /users?fields=id,username,email— выбор полей (проекция)
Пример реализации пагинации в PHP:
private function getAllUsers() {
$page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$perPage = isset($_GET['per_page']) ? (int)$_GET['per_page'] : 20;
// Валидация параметров
if ($perPage > 100) $perPage = 100; // Ограничение максимального количества
if ($page < 1) $page = 1;
$offset = ($page – 1) * $perPage;
// Получение общего количества
$countQuery = "SELECT COUNT(*) FROM users";
$total = (int)$this->db->query($countQuery)->fetchColumn();
// Получение данных с пагинацией
$query = "SELECT id, username, email, status FROM users LIMIT :offset, :limit";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->bindParam(':offset', $offset, \PDO::PARAM_INT);
$statement->bindParam(':limit', $perPage, \PDO::PARAM_INT);
$statement->execute();
$result = $statement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
// Формирование ответа с метаданными
$response = [
'status' => 'success',
'data' => $result,
'meta' => [
'page' => $page,
'per_page' => $perPage,
'total' => $total,
'total_pages' => ceil($total / $perPage)
]
];
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 200 OK',
'body' => json_encode($response)
];
}
Методы обработки HTTP-запросов в REST-архитектуре
Правильное использование HTTP-методов — ключевой аспект RESTful API. Каждый метод имеет свою семантику и назначение, которые важно соблюдать для создания интуитивно понятного API. 🔄
|HTTP-метод
|Назначение в REST
|Идемпотентность
|Пример использования в PHP
|GET
|Получение данных без изменения состояния
|Да
|
$app->get('/users/{id}', function ($request, $response, $args) { ... });
|POST
|Создание нового ресурса
|Нет
|
$app->post('/users', function ($request, $response, $args) { ... });
|PUT
|Полное обновление ресурса
|Да
|
$app->put('/users/{id}', function ($request, $response, $args) { ... });
|PATCH
|Частичное обновление ресурса
|Нет
|
$app->patch('/users/{id}', function ($request, $response, $args) { ... });
|DELETE
|Удаление ресурса
|Да
|
$app->delete('/users/{id}', function ($request, $response, $args) { ... });
|OPTIONS
|Получение информации о поддерживаемых методах
|Да
|
$app->options('/users', function ($request, $response, $args) { ... });
Идемпотентность в контексте API означает, что многократное выполнение одного и того же запроса приводит к одинаковому результату. Это важная характеристика для обеспечения надежности API.
Рассмотрим подробнее, как правильно обрабатывать HTTP-методы в PHP:
1. Получение данных (GET)
GET-запросы должны быть безопасными и не изменять состояние сервера:
public function handleGetRequest($id = null) {
if ($id) {
// Получение конкретного ресурса
$query = "SELECT * FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
$result = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$result) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 404 Not Found',
'body' => json_encode(['error' => 'Product not found'])
];
}
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 200 OK',
'body' => json_encode(['data' => $result])
];
} else {
// Получение списка ресурсов с опциональной фильтрацией
$filters = [];
$params = [];
if (isset($_GET['category'])) {
$filters[] = "category = :category";
$params['category'] = $_GET['category'];
}
if (isset($_GET['min_price'])) {
$filters[] = "price >= :min_price";
$params['min_price'] = (float)$_GET['min_price'];
}
$whereClause = count($filters) > 0 ? "WHERE " . implode(' AND ', $filters) : "";
$query = "SELECT * FROM products $whereClause";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute($params);
$result = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 200 OK',
'body' => json_encode(['data' => $result])
];
}
}
2. Создание ресурса (POST)
POST-запросы используются для создания новых ресурсов. Важно валидировать входные данные:
public function handlePostRequest() {
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Валидация входных данных
$errors = $this->validateProductData($data);
if (count($errors) > 0) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity',
'body' => json_encode(['errors' => $errors])
];
}
// Создание нового ресурса
$query = "INSERT INTO products (name, description, price, category, stock)
VALUES (:name, :description, :price, :category, :stock)";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute([
'name' => $data['name'],
'description' => $data['description'],
'price' => $data['price'],
'category' => $data['category'],
'stock' => $data['stock'] ?? 0
]);
$id = $this->db->lastInsertId();
// Возвращаем созданный ресурс с кодом 201 Created
$data['id'] = $id;
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 201 Created',
'body' => json_encode(['data' => $data])
];
}
3. Полное обновление ресурса (PUT)
PUT используется для полного обновления ресурса. Клиент должен предоставить все данные ресурса:
public function handlePutRequest($id) {
// Проверяем существование ресурса
$query = "SELECT id FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
if (!$statement->fetch()) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 404 Not Found',
'body' => json_encode(['error' => 'Product not found'])
];
}
// Получаем и валидируем данные
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$errors = $this->validateProductData($data, true); // true означает, что все поля обязательны
if (count($errors) > 0) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity',
'body' => json_encode(['errors' => $errors])
];
}
// Обновляем ресурс
$query = "UPDATE products
SET name = :name, description = :description, price = :price,
category = :category, stock = :stock
WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute([
'id' => $id,
'name' => $data['name'],
'description' => $data['description'],
'price' => $data['price'],
'category' => $data['category'],
'stock' => $data['stock']
]);
// Возвращаем обновленный ресурс
$data['id'] = $id;
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 200 OK',
'body' => json_encode(['data' => $data])
];
}
4. Частичное обновление ресурса (PATCH)
PATCH используется для частичного обновления ресурса, когда клиент предоставляет только те поля, которые нужно изменить:
public function handlePatchRequest($id) {
// Проверяем существование ресурса
$query = "SELECT * FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
$product = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$product) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 404 Not Found',
'body' => json_encode(['error' => 'Product not found'])
];
}
// Получаем данные для обновления
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Формируем запрос только для указанных полей
$updateFields = [];
$params = ['id' => $id];
// Проходим по всем полученным полям
foreach ($data as $key => $value) {
if (array_key_exists($key, $product)) { // Проверяем, что поле существует
$updateFields[] = "$key = :$key";
$params[$key] = $value;
}
}
if (count($updateFields) === 0) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 400 Bad Request',
'body' => json_encode(['error' => 'No valid fields to update'])
];
}
// Обновляем только указанные поля
$query = "UPDATE products SET " . implode(', ', $updateFields) . " WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute($params);
// Получаем и возвращаем обновленный ресурс
$query = "SELECT * FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
$updatedProduct = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 200 OK',
'body' => json_encode(['data' => $updatedProduct])
];
}
5. Удаление ресурса (DELETE)
DELETE-запросы должны быть идемпотентными — повторное удаление уже удаленного ресурса не должно вызывать ошибку:
public function handleDeleteRequest($id) {
// Проверяем существование ресурса (опционально)
$query = "SELECT id FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
if (!$statement->fetch()) {
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 404 Not Found',
'body' => json_encode(['error' => 'Product not found'])
];
}
// Удаляем ресурс
$query = "DELETE FROM products WHERE id = :id";
$statement = $this->db->prepare($query);
$statement->execute(['id' => $id]);
// Возвращаем 204 No Content без тела ответа
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 204 No Content',
'body' => null
];
}
Для разработчика PHP программиста критически важно правильно обрабатывать HTTP-коды состояния. Это помогает клиентам понять результат их запроса:
- 2xx (Успех): 200 OK, 201 Created, 204 No Content
- 4xx (Ошибка клиента): 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity
- 5xx (Ошибка сервера): 500 Internal Server Error, 503 Service Unavailable
Особое внимание следует уделить обработке ошибок и исключений:
try {
// Код обработки запроса
} catch (PDOException $e) {
// Логирование ошибки
error_log($e->getMessage());
// Возвращаем ошибку клиенту (без раскрытия деталей базы данных)
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 500 Internal Server Error',
'body' => json_encode([
'error' => 'A database error occurred',
'code' => 'DB_ERROR'
])
];
} catch (Exception $e) {
// Логирование общих ошибок
error_log($e->getMessage());
return [
'status_code_header' => 'HTTP/1.1 500 Internal Server Error',
'body' => json_encode([
'error' => 'An unexpected error occurred',
'code' => 'GENERAL_ERROR'
])
];
}
Безопасность и тестирование RESTful API на PHP
Безопасность — критически важный аспект разработки API. Недостаточно защищённый API может стать уязвимым местом для всего приложения и привести к утечке данных, несанкционированному доступу или другим серьёзным последствиям. 🔒
Основные меры безопасности, которые должен реализовать разработчик PHP программист:
- Аутентификация и авторизация — контроль доступа к API
- Валидация входных данных — защита от инъекций и других атак
- Ограничение частоты запросов (rate limiting) — защита от DoS-атак
- Шифрование данных — защита чувствительной информации
- CORS-настройки — контроль доступа с разных доменов
- HTTP-заголовки безопасности — дополнительный уровень защиты
Рассмотрим реализацию JWT-аутентификации для защиты API:
// Класс для работы с JWT-токенами
class JwtAuth {
private $secretKey;
private $algorithm;
private $issuer;
public function __construct($secretKey, $algorithm = 'HS256', $issuer = 'api.example.com') {
$this->secretKey = $secretKey;
$this->algorithm = $algorithm;
$this->issuer = $issuer;
}
public function generateToken($userId, $expireMinutes = 60) {
$issuedAt = time();
$expire = $issuedAt + $expireMinutes * 60;
$payload = [
'iss' => $this->issuer, // Издатель
'iat' => $issuedAt, // Время создания
'exp' => $expire, // Время истечения
'user_id' => $userId, // Идентификатор пользователя
];
return \Firebase\JWT\JWT::encode($payload, $this->secretKey, $this->algorithm);
}
public function validateToken($token) {
try {
$decoded = \Firebase\JWT\JWT::decode($token, $this->secretKey, [$this->algorithm]);
return $decoded;
} catch (\Exception $e) {
return false;
}
}
}
// Middleware для защиты маршрутов
function authMiddleware($request, $response, $next) {
$authHeader = $request->getHeaderLine('Authorization');
if (empty($authHeader) || !preg_match('/Bearer\s+(.*)$/i', $authHeader, $matches)) {
return $response->withStatus(401)->withJson([
'error' => 'Authentication required',
'code' => 'AUTH_REQUIRED'
]);
}
$token = $matches[1];
$jwt = new JwtAuth($_ENV['JWT_SECRET']);
$payload = $jwt->validateToken($token);
if (!$payload) {
return $response->withStatus(401)->withJson([
'error' => 'Invalid token',
'code' => 'INVALID_TOKEN'
]);
}
// Токен валиден, добавляем данные пользователя в запрос
$request = $request->withAttribute('user_id', $payload->user_id);
// Продолжаем выполнение цепочки middleware
return $next($request, $response);
}
// Эндпоинт для получения токена
$app->post('/auth/login', function ($request, $response) {
$data = $request->getParsedBody();
// Валидация входных данных
if (empty($data['username']) || empty($data['password'])) {
return $response->withStatus(422)->withJson([
'error' => 'Username and password are required',
'code' => 'VALIDATION_ERROR'
]);
}
// Проверка учетных данных
$user = $this->db->getUserByUsername($data['username']);
if (!$user || !password_verify($data['password'], $user['password'])) {
return $response->withStatus(401)->withJson([
'error' => 'Invalid credentials',
'code' => 'INVALID_CREDENTIALS'
]);
}
// Генерация токена
$jwt = new JwtAuth($_ENV['JWT_SECRET']);
$token = $jwt->generateToken($user['id']);
return $response->withJson([
'access_token' => $token,
'token_type' => 'bearer',
'expires_in' => 3600 // 60 минут
]);
});
// Защищенный маршрут
$app->get('/users/me', function ($request, $response) {
$userId = $request->getAttribute('user_id');
$user = $this->db->getUserById($userId);
// Удаляем чувствительные данные
unset($user['password']);
return $response->withJson(['data' => $user]);
})->add('authMiddleware');
Для защиты от SQL-инъекций и других атак необходимо валидировать все входные данные:
function validateInput($data, $rules) {
$errors = [];
foreach ($rules as $field => $rule) {
// Проверка обязательных полей
if (strpos($rule, 'required') !== false && (!isset($data[$field]) || trim($data[$field]) === '')) {
$errors[$field][] = "Field is required";
continue;
}
// Пропускаем дальнейшие проверки, если поле не указано и оно не обязательное
if (!isset($data[$field])) continue;
// Валидация по типу
if (strpos($rule, 'email') !== false && !filter_var($data[$field], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$errors[$field][] = "Invalid email format";
}
if (strpos($rule, 'numeric') !== false && !is_numeric($data[$field])) {
$errors[$field][] = "Must be a number";
}
// Проверка минимальной длины
if (preg_match('/min:(\d+)/', $rule, $matches) && strlen($data[$field]) < $matches[1]) {
$errors[$field][] = "Minimum length is {$matches[1]} characters";
}
// Проверка максимальной длины
if (preg_match('/max:(\d+)/', $rule, $matches) && strlen($data[$field]) > $matches[1]) {
$errors[$field][] = "Maximum length is {$matches[1]} characters";
}
}
return $errors;
}
// Пример использования
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$rules = [
'username' => 'required|min:3|max:50',
'email' => 'required|email',
'age' => 'numeric'
];
$errors = validateInput($data, $rules);
if (count($errors) > 0) {
return $response->withStatus(422)->withJson(['errors' => $errors]);
}
Для ограничения частоты запросов (rate limiting) можно использовать Redis или другое хранилище для отслеживания запросов:
function rateLimitMiddleware($request, $response, $next) {
$ipAddress = $request->getServerParam('REMOTE_ADDR');
$redis = new Redis();
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
// Ключ для Redis, уникальный для IP-адреса
$key = "rate_limit:{$ipAddress}";
// Количество разрешенных запросов в минуту
$maxRequests = 60;
// Получаем текущее количество запросов
$current = $redis->get($key);
if ($current !== false && $current >= $maxRequests) {
// Превышен лимит запросов
return $response->withStatus(429)->withJson([
'error' => 'Too many requests',
'code' => 'RATE_LIMIT_EXCEEDED'
]);
}
// Увеличиваем счетчик или создаем новый
if ($current === false) {
$redis->set($key, 1);
$redis->expire($key, 60); // Истекает через 60 секунд
} else {
$redis->incr($key);
}
// Добавляем заголовки с информацией о лимитах
$remaining = $maxRequests – ($current === false ? 1 : $current + 1);
$response = $response->withHeader('X-RateLimit-Limit', $maxRequests);
$response = $response->withHeader('X-RateLimit-Remaining', max(0, $remaining));
// Продолжаем выполнение запроса
return $next($request, $response);
}
// Применяем middleware ко всем маршрутам
$app->add('rateLimitMiddleware');
Для тестирования API разработчику PHP программисту необходимо использовать автоматизированные тесты. PHPUnit — популярный фреймворк для написания тестов в PHP:
// tests/UserApiTest.php
class UserApiTest extends PHPUnit\Framework\TestCase {
private $client;
private $authToken;
protected function setUp(): void {
// Создаем HTTP-клиент для тестирования
$this->client = new GuzzleHttp\Client([
'base_uri' => 'http://localhost:8000',
'http_errors' => false
]);
// Авторизуемся и получаем токен
$response = $this->client->post('/auth/login', [
'json' => [
'username' => 'testuser',
'password' => 'testpassword'
]
]);
$this->assertEquals(200, $response->getStatusCode());
$data = json_decode($response->getBody(), true);
$this->authToken = $data['access_token'];
}
public function testGetUsers() {
$response = $this->client->get('/users', [
'headers' => [
'Authorization' => 'Bearer ' . $this->authToken
]
]);
$this->assertEquals(200, $response->getStatusCode());
$data = json_decode($response->getBody(), true);
$this->assertIsArray($data['data']);
}
public function testCreateUser() {
$userData = [
'username' => 'newuser_' . time(),
'email' => 'newuser_' . time() . '@example.com',
'password' => 'securepassword',
'name' => 'Test User'
];
$response = $this->client->post('/users', [
'headers' => [
'Authorization' => 'Bearer ' . $this->authToken
],
'json' => $userData
]);
$this->assertEquals(201, $response->getStatusCode());
$data = json_decode($response->getBody(), true);
// Проверяем, что пользователь создан с указанными данными
$this->assertEquals($userData['username'], $data['data']['username']);
$this->assertEquals($userData['email'], $data['data']['email']);
$this->assertEquals($userData['name'], $data['data']['name']);
// Проверяем, что пароль не возвращается
$this->assertArrayNotHasKey('password', $data['data']);
return $data['data']['id']; // Возвращаем ID для других тестов
}
/**
* @depends testCreateUser
*/
public function testGetUser($userId) {
$response = $this->client->get("/users/{$userId}", [
'headers' => [
'Aut
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Вероника Лисицына
фронтенд-инженер