Как создать RESTful API на PHP: полное руководство от основ до практики

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<?php namespace App\Controllers; class UserController { private $db; private $requestMethod; private $userId; public function __construct($db, $requestMethod, $userId = null) { $this->db = $db; $this->requestMethod = $requestMethod; $this->userId = $userId; } public function processRequest() { switch ($this->requestMethod) { case 'GET': if ($this->userId) { $response = $this->getUser($this->userId); } else { $response = $this->getAllUsers(); } break; case 'POST': $response = $this->createUser(); break; case 'PUT': $response = $this->updateUser($this->userId); break; case 'DELETE': $response = $this->deleteUser($this->userId); break; default: $response = $this->notFoundResponse(); break; } header($response['status_code_header']); if ($response['body']) { echo $response['body']; } } private function getAllUsers() { $query = "SELECT id, username, email, status FROM users"; $statement = $this->db->query($query); $result = $statement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC); $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK'; $response['body'] = json_encode($result); return $response; } private function getUser($id) { $result = $this->findUser($id); if (! $result) { return $this->notFoundResponse(); } $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK'; $response['body'] = json_encode($result); return $response; } private function createUser() { $input = (array) json_decode(file_get_contents('php://input'), true); // Валидация входных данных if (! $this->validateUser($input)) { return $this->unprocessableEntityResponse(); } // Хеширование пароля $input['password'] = password_hash($input['password'], PASSWORD_BCRYPT); $query = "INSERT INTO users (username, email, password, status) VALUES (:username, :email, :password, :status)"; $statement = $this->db->prepare($query); $statement->execute([ 'username' => $input['username'], 'email' => $input['email'], 'password' => $input['password'], 'status' => $input['status'] ?? 'active' ]); $input['id'] = $this->db->lastInsertId(); // Убираем пароль из ответа unset($input['password']); $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 201 Created'; $response['body'] = json_encode($input); return $response; } private function updateUser($id) { $result = $this->findUser($id); if (! $result) { return $this->notFoundResponse(); } $input = (array) json_decode(file_get_contents('php://input'), true); // Код обновления... $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 200 OK'; $response['body'] = json_encode($result); return $response; } private function deleteUser($id) { $result = $this->findUser($id); if (! $result) { return $this->notFoundResponse(); } $query = "DELETE FROM users WHERE id = :id"; $statement = $this->db->prepare($query); $statement->execute(['id' => $id]); $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 204 No Content'; $response['body'] = null; return $response; } private function findUser($id) { $query = "SELECT id, username, email, status FROM users WHERE id = :id"; $statement = $this->db->prepare($query); $statement->execute(['id' => $id]); $result = $statement->fetch(\PDO::FETCH_ASSOC); return $result; } private function validateUser($input) { // Проверка наличия обязательных полей if (! isset($input['username']) || ! isset($input['email']) || ! isset($input['password'])) { return false; } // Дополнительные проверки... return true; } private function unprocessableEntityResponse() { $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity'; $response['body'] = json_encode([ 'error' => 'Invalid input data' ]); return $response; } private function notFoundResponse() { $response['status_code_header'] = 'HTTP/1.1 404 Not Found'; $response['body'] = json_encode([ 'error' => 'User not found' ]); return $response; } }