Создание подсказки в пустом текстовом поле HTML: Ajax поиск

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Быстрый ответ

Чтобы в текстовом поле отображалась подсказка, нужно используйте атрибут placeholder в элементе <input> таким образом:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Введите текст...">

Таким образом, вводимый в поле текст "Введите текст..." будет отображаться серым цветом.

Объяснение атрибута placeholder

Атрибут placeholder — это встроенный инструмент HTML5, предназначенный для отображения подсказок пользователя в полях форм. Он экономит место и предоставляет указания прямо в поле ввода, которые исчезают, когда пользователь начинает вводить данные.

Настройка стиля placeholder через CSS

Если стандартное отображение подсказки вас не устраивает, CSS позволяет изменить его:

CSS Скопировать код ::placeholder { color: #3fa9f5; /* Текст подсказки мы сделаем синим */ font-style: italic; /* И используем курсив для придания элегантности */ }

Совместимость с различными браузерами

Атрибут placeholder поддерживается не всеми браузерами, однако можно использовать JavaScript или jQuery-плагины, вроде jQuery HTML5 Placeholder, чтобы достичь аналогичного поведения в устаревших браузерах.

Визуализация

Представьте placeholder как временную метку:

Markdown Скопировать код Если коробка пуста, на ней висит ярлык: [ 📦 "Заполните меня..." ] Он остаётся, пока коробку не заполнят.

Уже начат ввод:

Markdown Скопировать код Коробка заполнена, метка больше не требуется: [ 📦🧸 "Теперь здесь моя игрушка!" ] Ярлык (placeholder) ушел.

В рамках HTML это выглядит так:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Заполните меня...">

Таким образом получается аккуратный и функциональный элемент формы, где подсказки не отвлекают пользователя.

Продвинутый пример использования Ajax

Хотите добавить динамизма к функции поиска? Рассмотрите использование Ajax! Современные решения позволяют обходиться без классической кнопки "Отправить".

Разработка с учетом mobile-first

Не забывайте, что универсального решения нет: и поле ввода, и текст подсказки должны гармонично масштабироваться в зависимости от размера экрана устройства.

Доступность: больше, чем просто дизайн

Дизайн важен, но еще более важно обеспечить удобство использования для всех, включая пользователей скринридеров. Создавая формы, используйте правильную разметку для доступности, не ограничиваясь исключительно визуальной привлекательностью.

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