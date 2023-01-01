Сохранение и работа с массивом в localStorage на JavaScript#Массивы и методы #LocalStorage и SessionStorage #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Чтобы сохранить массив в
localStorage, его нужно сериализовать в строку с использованием
JSON.stringify. Для возвращения массива из
localStorage применяйте
JSON.parse, с его помощью можно десериализовать строку обратно в массив.
// Сериализуем массив фруктов и сохраняем его в localStorage
localStorage.setItem('fruits', JSON.stringify(['🍏', '🍌', '🍒']));
// Извлекаем массив из localStorage и десериализуем его
let fruits = JSON.parse(localStorage.getItem('fruits'));
Расширение функционала localStorage с помощью вспомогательных функций
Создание методов
setObj и
getObj
Внедрение специализированных методов
setObj и
getObj для
Storage может значительно облегчить сохранение и восстановление данных не в виде строк.
// Расширяем функциональные возможности стандартного объекта Storage
Storage.prototype.setObj = function(key, obj) {
this.setItem(key, JSON.stringify(obj));
};
Storage.prototype.getObj = function(key) {
return JSON.parse(this.getItem(key));
};
Структурированные ключи для иерархического хранения
Для управления сложными данными можно использовать ключи, эмулирующие точечную нотацию объектов. Это поможет структурно сохранять и извлекать данные.
// Сохраняем настройки оформления для пользователя
localStorage.setObj('user.settings.theme', { color: 'blue', font: 'Arial' });
// Извлекаем настройки оформления
let themeSettings = localStorage.getObj('user.settings.theme');
Поддержка старых браузеров
Для работы со
localStorage в старых браузерах, включая Internet Explorer 7, стоит добавить библиотеку
json2.js, которая предоставляет функции
JSON.stringify и
JSON.parse.
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<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/json2/20160511/json2.js"></script>
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Визуализация
В localStorage каждый элемент, подобно книге, требует правильной упаковки и меток. Мы упаковываем и маркируем данные:
let array = ['🍏', '🍊', '🍓']; // Массив фруктов
localStorage.setObj('fruits', array); // Сохраняем его под подходящим ключом
При извлечении мы ищем по метке и "распаковываем":
let storedArray = localStorage.getObj('fruits'); // Получаем сохраненный ранее массив
Так как localStorage работает только со строками, важно правильно использовать сериализацию (
JSON.stringify) и десериализацию (
JSON.parse).
Проблемы и меры предосторожности
При работе с
localStorage важно быть в курсе его строковой природы. Следует обращать внимание на следующее:
Ключи должны быть интуитивно понятными: Используйте названия методов вместо
localStorage.keyName.
Берегите данные от специальных символов:
JSON.stringifyпоможет избежать проблем с спецсимволами.
Помните о лимите
localStorage: Вашему использованию доступно около 5МБ, это подходит для хранения не очень больших объемов данных.
Советы по использованию localStorage
Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, чтобы стать профессионалом в работе с
localStorage:
Организация данных
Используйте ключи, отображающие структуру данных; это позволит сохранять информацию организованно.
Обработка ошибок
Не забывайте обрабатывать ошибки в случае переполнения
localStorage.
try {
localStorage.setObj('fruits', ['🍏', '🍌', '🍒']);
} catch(e) {
if(e === QUOTA_EXCEEDED_ERR){
console.error('Ошибка: превышена квота, слишком много фруктов!');
}
}
Очистка данных
Регулярное удаление ненужных данных поможет избежать проблем с производительностью.
localStorage.removeItem('unusedDataKey'); // Удаляем старые данные
Полезные материалы
- Web Storage API – MDN Web Docs — Подробное руководство по возможностям Web Storage API.
- Window: localStorage – MDN Web Docs — Официальная документация по
localStorage.
- HTML5 Web Storage — Руководство по использованию Web Storage в HTML5 с примерами.
- LocalStorage, sessionStorage — Учебник по изучению LocalStorage и sessionStorage.
- HTML5 – Web Storage — Обзор особенностей использования HTML5 Local Storage.
- Stack Overflow: How to store objects in HTML5 localStorage/sessionStorage — Обсуждение вопросов хранения объектов в Web Storage на Stack Overflow.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер