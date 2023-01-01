Сохранение и работа с массивом в localStorage на JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сохранить массив в localStorage , его нужно сериализовать в строку с использованием JSON.stringify . Для возвращения массива из localStorage применяйте JSON.parse , с его помощью можно десериализовать строку обратно в массив.

JS Скопировать код // Сериализуем массив фруктов и сохраняем его в localStorage localStorage.setItem('fruits', JSON.stringify(['🍏', '🍌', '🍒'])); // Извлекаем массив из localStorage и десериализуем его let fruits = JSON.parse(localStorage.getItem('fruits'));

Расширение функционала localStorage с помощью вспомогательных функций

Создание методов setObj и getObj

Внедрение специализированных методов setObj и getObj для Storage может значительно облегчить сохранение и восстановление данных не в виде строк.

JS Скопировать код // Расширяем функциональные возможности стандартного объекта Storage Storage.prototype.setObj = function(key, obj) { this.setItem(key, JSON.stringify(obj)); }; Storage.prototype.getObj = function(key) { return JSON.parse(this.getItem(key)); };

Структурированные ключи для иерархического хранения

Для управления сложными данными можно использовать ключи, эмулирующие точечную нотацию объектов. Это поможет структурно сохранять и извлекать данные.

JS Скопировать код // Сохраняем настройки оформления для пользователя localStorage.setObj('user.settings.theme', { color: 'blue', font: 'Arial' }); // Извлекаем настройки оформления let themeSettings = localStorage.getObj('user.settings.theme');

Поддержка старых браузеров

Для работы со localStorage в старых браузерах, включая Internet Explorer 7, стоит добавить библиотеку json2.js , которая предоставляет функции JSON.stringify и JSON.parse .

HTML Скопировать код <!--[if IE 7]> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/json2/20160511/json2.js"></script> <![endif]-->

Визуализация

В localStorage каждый элемент, подобно книге, требует правильной упаковки и меток. Мы упаковываем и маркируем данные:

JS Скопировать код let array = ['🍏', '🍊', '🍓']; // Массив фруктов localStorage.setObj('fruits', array); // Сохраняем его под подходящим ключом

При извлечении мы ищем по метке и "распаковываем":

JS Скопировать код let storedArray = localStorage.getObj('fruits'); // Получаем сохраненный ранее массив

Так как localStorage работает только со строками, важно правильно использовать сериализацию ( JSON.stringify ) и десериализацию ( JSON.parse ).

Проблемы и меры предосторожности

При работе с localStorage важно быть в курсе его строковой природы. Следует обращать внимание на следующее:

Ключи должны быть интуитивно понятными : Используйте названия методов вместо localStorage.keyName .

Берегите данные от специальных символов : JSON.stringify поможет избежать проблем с спецсимволами.

Помните о лимите localStorage : Вашему использованию доступно около 5МБ, это подходит для хранения не очень больших объемов данных.

Советы по использованию localStorage

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, чтобы стать профессионалом в работе с localStorage :

Организация данных

Используйте ключи, отображающие структуру данных; это позволит сохранять информацию организованно.

Обработка ошибок

Не забывайте обрабатывать ошибки в случае переполнения localStorage .

JS Скопировать код try { localStorage.setObj('fruits', ['🍏', '🍌', '🍒']); } catch(e) { if(e === QUOTA_EXCEEDED_ERR){ console.error('Ошибка: превышена квота, слишком много фруктов!'); } }

Очистка данных

Регулярное удаление ненужных данных поможет избежать проблем с производительностью.

JS Скопировать код localStorage.removeItem('unusedDataKey'); // Удаляем старые данные

Полезные материалы