Смена изображения при наведении с jQuery: onmouseover/onmouseout

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Быстрый ответ

Если необходимо изменить источник изображения при наведении курсора, рекомендуется применить jQuery. Cоздайте обработчик события hover() для элемента-изображения и измените значение его атрибута src с использованием метода attr():

JS Скопировать код $('#image').hover( function() { $(this).attr('src', 'new-image.jpg'); }, function() { $(this).attr('src', 'original-image.jpg'); } );

Не забывайте подставлять вместо new-image.jpg и original-image.jpg соответствующие пути к вашим изображениям. $('#image') – это селектор jQuery, который обращается к элементу по его идентификатору.

Обработка нескольких изображений

Когда работаем с большим количеством изображений, вполне уместно использовать атрибут data-other-src для хранения пути к изображению, которое необходимо отобразить при наведении курсора:

JS Скопировать код $('img').each(function() { $(this).data('other-src', $(this).attr('src').replace('.jpg', '-over.jpg')); });

А затем примените следующий код для замены изображений:

JS Скопировать код $('img').hover( function() { $(this).attr('src', $(this).data('other-src')); }, function() { $(this).attr('src', $(this).data('other-src').replace('-over', '')); } );

Такое решение дает возможность обрабатывать наведение курсора на множество изображений с помощью одного централизованного обработчика событий.

Визуализация

Представьте себе лампу в комнате:

Markdown Скопировать код До: 💡 (Лампа выключена: 🌑)

Включение и выключение лампы происходит при наведении курсора мыши:

JS Скопировать код $('#lightSwitch').hover( function() { $(this).attr('src','💡'); }, function() { $(this).attr('src','🌑'); } );

После наведения курсора состояние в комнате меняется:

Markdown Скопировать код После: 💡 (Лампа включена: 💡)

Таким образом, посредством движений мыши, как волшебством, можно управлять атмосферой в комнате.

Мгновенное включение света: Предзагрузка изображений

Чтобы переключение изображений происходило мгновенно, без задержек, полезно предварительно загрузить изображения для отображения при наведении курсора:

JS Скопировать код $('<img>').attr('src', 'new-image.jpg');

Разместите этот код в обработчике $(function() {}) , чтобы быть уверенными, что предзагрузка совершится сразу после загрузки страницы.

Мастерское управление с помощью CSS и спрайтов

Зачем использовать JavaScript, если можно обойтись CSS?

С помощью псевдокласса :hover CSS эффективно решает задачи, связанные с наведением курсора:

CSS Скопировать код #image { background-image: url('original-image.jpg'); transition: background-image 0.3s ease-in-out; } #image:hover { background-image: url('new-image.jpg'); }

Такой подход помогает улучшить производительность, полностью раскрывая стандартные возможности браузера.

Спрайты – полет фантазии и оптимизации

При применении спрайтов, все изображения объединяются в один файл, а при наведении меняется только позиция фона элемента. Такой метод способствует снижению количества запросов к серверу и ускорюет загрузку страниц.

Доступность и адаптивность

Проверьте работоспособность ваших интерактивных эффектов на различных устройствах. Убедитесь, что скринридеры и пользователи, предпочитающие работать с клавиатурой, не столкнутся с проблемами из-за ваших дизайнерских решений. Доступность – это не менее важный аспект, чем визуальное оформление.

Практическая реализация, документирование и совершенствование

Документирование вашего кода – это залог его надежности и последовательности. Проверьте, чтобы ваш проект на jQuery функционировал бесперебойно, даже когда JavaScript отключён.

Удостоверьтесь в корректности путей к изображениям и предварительной загрузке изображений, чтобы избежать ошибок при взаимодействии с ними.

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