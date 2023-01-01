Смена изображения при наведении с jQuery: onmouseover/onmouseout#Веб-разработка #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Если необходимо изменить источник изображения при наведении курсора, рекомендуется применить jQuery. Cоздайте обработчик события hover() для элемента-изображения и измените значение его атрибута src с использованием метода attr():
$('#image').hover(
function() { $(this).attr('src', 'new-image.jpg'); },
function() { $(this).attr('src', 'original-image.jpg'); }
);
Не забывайте подставлять вместо
new-image.jpg и
original-image.jpg соответствующие пути к вашим изображениям.
$('#image') – это селектор jQuery, который обращается к элементу по его идентификатору.
Обработка нескольких изображений
Когда работаем с большим количеством изображений, вполне уместно использовать атрибут
data-other-src для хранения пути к изображению, которое необходимо отобразить при наведении курсора:
$('img').each(function() {
$(this).data('other-src', $(this).attr('src').replace('.jpg', '-over.jpg'));
});
А затем примените следующий код для замены изображений:
$('img').hover(
function() { $(this).attr('src', $(this).data('other-src')); },
function() { $(this).attr('src', $(this).data('other-src').replace('-over', '')); }
);
Такое решение дает возможность обрабатывать наведение курсора на множество изображений с помощью одного централизованного обработчика событий.
Визуализация
Представьте себе лампу в комнате:
До: 💡 (Лампа выключена: 🌑)
Включение и выключение лампы происходит при наведении курсора мыши:
$('#lightSwitch').hover(
function() { $(this).attr('src','💡'); },
function() { $(this).attr('src','🌑'); }
);
После наведения курсора состояние в комнате меняется:
После: 💡 (Лампа включена: 💡)
Таким образом, посредством движений мыши, как волшебством, можно управлять атмосферой в комнате.
Мгновенное включение света: Предзагрузка изображений
Чтобы переключение изображений происходило мгновенно, без задержек, полезно предварительно загрузить изображения для отображения при наведении курсора:
$('<img>').attr('src', 'new-image.jpg');
Разместите этот код в обработчике
$(function() {}), чтобы быть уверенными, что предзагрузка совершится сразу после загрузки страницы.
Мастерское управление с помощью CSS и спрайтов
Зачем использовать JavaScript, если можно обойтись CSS?
С помощью псевдокласса
:hover CSS эффективно решает задачи, связанные с наведением курсора:
#image {
background-image: url('original-image.jpg');
transition: background-image 0.3s ease-in-out;
}
#image:hover {
background-image: url('new-image.jpg');
}
Такой подход помогает улучшить производительность, полностью раскрывая стандартные возможности браузера.
Спрайты – полет фантазии и оптимизации
При применении спрайтов, все изображения объединяются в один файл, а при наведении меняется только позиция фона элемента. Такой метод способствует снижению количества запросов к серверу и ускорюет загрузку страниц.
Доступность и адаптивность
Проверьте работоспособность ваших интерактивных эффектов на различных устройствах. Убедитесь, что скринридеры и пользователи, предпочитающие работать с клавиатурой, не столкнутся с проблемами из-за ваших дизайнерских решений. Доступность – это не менее важный аспект, чем визуальное оформление.
Практическая реализация, документирование и совершенствование
Документирование вашего кода – это залог его надежности и последовательности. Проверьте, чтобы ваш проект на jQuery функционировал бесперебойно, даже когда JavaScript отключён.
Удостоверьтесь в корректности путей к изображениям и предварительной загрузке изображений, чтобы избежать ошибок при взаимодействии с ними.
Полезные материалы
- .hover() | jQuery API Documentation — Официальная документация по событию hover от jQuery API.
- Метод jQuery mouseover() — Советы от W3Schools по применению метода mouseover в jQuery.
- Свойство relatedTarget события MouseEvent – Web APIs | MDN — Информация от MDN об свойстве
relatedTargetв событиях мыши.
- transition | CSS-Tricks — Руководство от CSS-Tricks по свойствам переходов CSS, обеспечивающим плавную анимацию при наведении.
Элина Баранова
разработчик Android