Скрытие div без занимаемого места: CSS решения#CSS и верстка #Div и спаны #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы скрыть элемент div, в атрибут
style добавьте свойство
display: none;.
<div style="display: none;">Данный контент исчез, как прошлогодние мемы</div>
Искусство Скрытия: Подход CSS
Способ 'display: none;'
Применение свойства
display: none; к элементу
<div> полностью исключает его из визуализации на странице и, следовательно, он не занимает никакого пространства.
След исчезает с помощью 'visibility: hidden'
В отличие от этого, свойство
visibility: hidden; делает
<div> невидимым, но место, которое он занимал, все равно сохраняется.
Секретное оружие: HTML-атрибут 'hidden'
HTML5 предоставляет простой метод для сокрытия элементов
<div> – атрибут
hidden. Он не изменяет разметку страницы, однако старые версии браузеров могут его не поддерживать.
Стратегический подход к скрытию элементов
Чтобы подход к скрытию был эффективным, учтите следующие моменты:
- В CSS-файле можно создать отдельный класс
.hiddenдля удобства повторного использования.
- Необходимо предусмотреть дополнительные CSS-правила, чтобы обеспечить совместимость с браузерами, не поддерживающими атрибут
hidden.
- Уделяйте внимание семантике при выборе метода скрытия
<div>.
Визуализация
Давайте покажем наглядный пример.
<div style="display: none;"> можно сравнить с экспонатом в музее, который не влияет на расстановку остальных предметов:
Музей до: || 🏺 || 🖼 || ⏳ ||
Музей после: || 🏺 |||| ⏳ || // Экспонат присутствует, но не виден!
Перенесем эту аналогию на виртуальный документ с невидимым
<div>:
<div style="display: none;">🖼</div> <!-- Скрытый 'экспонат' div -->
Скрытый div не нарушает пространственных правил и не создаёт промежутков между остальными элементами.
Возвращение Скрытых Элементов и Другие Техники
Приведение скрытых элементов в "действие"
Скрытые div-элементы, служащие контейнерами для данных, управляемых JavaScript, могут быть "возрождены" без воздействия на расположение остального содержимого.
Сила классов
Применяйте JavaScript для управления видимостью скрытых элементов посредством переключения классов:
.hidden {
display: none;
}
Затем,
document.getElementById('myDiv').classList.toggle('hidden');
Такой подход не вызывает мерцания экрана.
Обеспечение Доступности
Применение
aria-hidden="true" уведомляет вспомогательные технологии о том, что этот элемент не стоит учитывать. Это обеспечивает, что скрытые данные не будут мешать достижению доступности сайта.
Решения для Расширения Возможностей
Неявно скрытые "пасхалки" для современности
Атрибут
hidden может не поддерживаться старыми браузерами и выглядеть нежелательным гостем. Но CSS – ваш надежный инструмент для достижения максимальной совместимости.
Адаптивность без навязчивости
В отзывчивом дизайне важно сохранить доступ к скрытому, но важному содержимому. Старайтесь меньше прятать и больше думать о навигационных потребностях ваших пользователей.
Стратегия против "непокорных" элементов
Некоторые элементы, например, строчные или ячейки таблицы, требуют особого подхода к скрытию, чтобы избежать нежелательных эффектов в оформлении и структуре документа.
Полезные материалы
- visibility | CSS-Tricks — Детальное объяснение свойства CSS
visibility.
- display – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Документация Mozilla Developer Network по свойству
display.
- CSS display property — Практические примеры и описание свойства
displayна сайте W3Schools.
- Now You See Me – A List Apart — Объяснение техник адаптивного дизайна для управления видимостью контента.
- You Don't Need JavaScript for That! — Сравнение свойств
display: none;и
visibility: hidden;без использования JavaScript.
- WebAIM: CSS in Action – Invisible Content Just for Screen Reader Users — Обзор лучших практик доступности для скрытого контента.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда