Сброс значения input file в ReactJS: как загружать один файл

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Быстрый ответ

Чтобы обнулить ввод файла в ReactJS, необходимо изменить атрибут key. Когда ключ меняется, то компонент реинициализируется, и данные ввода очищаются.

jsx Скопировать код <input type="file" key={inputKey} />

Важно увеличивать значение inputKey в состоянии компонента, чтобы инициировать его обнуление:

jsx Скопировать код const [inputKey, setInputKey] = useState(0); setInputKey(inputKey + 1); // На самом деле, это не "inputKey++", но результат такой же!

Очистите ввод без перерисовки компонента

Если требуется удалить данные без перерисовки компонента, можно прямо обратиться к DOM-элементу через атрибут ref :

Создание ref для элемента ввода файла

jsx Скопировать код const fileInputRef = useRef(); // Refs – это как домашние питомцы, но они реже кусают! const handleReset = () => { // Вуаля, файла как не бывало! Как Терминатор среди файлов. fileInputRef.current.value = ''; }; return ( <> <input type="file" ref={fileInputRef} /> <button onClick={handleReset}>Сбросить</button> // Не нажимайте спонтанно, это определит судьбу вашего файла! </> );

Синхронизируем событие загрузки файла

Чтобы гарантировать, что событие загрузки будет запущено, даже если выбран тот же самый файл, очистите значение поля ввода:

jsx Скопировать код const handleChange = (event) => { // Здесь происходит обработка загружаемого файла event.target.value = null; // Null – это пустота. Она затирает всё на своём пути. };

Перерисовка с помощью уникального ключа

Если хотите использовать ref для принудительной перерисовки, примените компонент с новым ключом — как будто меняете своё имя в захватывающем боевике!

jsx Скопировать код const forceResetKey = () => Math.random().toString(); // Случайные числа — ваш уникальный ключ! <input type="file" key={forceResetKey()} onChange={yourUploadHandler} />

Методы для устаревших браузеров

Не забываем про пользователей старых версий браузеров, таких как IE9 или IE10. Для них тоже есть способ очистить ввод файла.

Особенности работы со старыми браузерами

В классических браузерах отсутствует поддержка назначения null или пустой строки ( '' ) для input.value , поэтому в этом случае всё решается заменой элемента:

jsx Скопировать код const resetFileInputForLegacyBrowsers = () => { // Старые браузеры, мы помним о вас! const oldInput = document.getElementById("myFileInput"); const newInput = document.createElement("input"); newInput.type = "file"; newInput.id = oldInput.id; oldInput.parentNode.replaceChild(newInput, oldInput); // Старым атрибутам пора на замену. Давайте что-то новенькое! };

Осторожно: распространённые ошибки

Переход кажется простым, но при обнулении ввода файла в React, можно столкнуться с проблемами.

Выбираем момент для сброса

Не размещайте логику сброса наугад. Ответственно выбирайте момент, чтобы избегать ошибок, когда сброс не происходит должным образом, или задержек в интерфейсе.

Проблемы с повторным выбором файла

Учтите, что очистка поля ввода должна позволить повторно выбрать тот же файл. Некоторые браузеры, из-за своей специфики, могут не активировать событие onChange в таких случаях. Чтобы заставить их это делать, нужно очистить их "память".

Обнуление состояния в React

Если информация о выбранных файлах хранится в состоянии React, убедитесь, что при очистке поля ввода, вы также обнуляете это состояние.

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Визуализация

Ещё здесь? Представьте, что водяной шарик (💧🎈) — это ваш ввод файла в ReactJS:

Markdown Скопировать код Текущее состояние: [💧🎈] = шарик наполнен водой (файл выбран)

Процесс обнуления ввода теперь выглядит так:

Markdown Скопировать код 1. Прокол шарика 💉 → [Пустой шарик] 2. Перезаполняем водой 🔁 → [💧🎈] (Готов к новому выбору файла)

Теперь преобразуем эту аналогию в код:

JS Скопировать код <input type="file" ref={inputRef} /> <button onClick={() => { inputRef.current.value = null; }}>Сбросить</button>

Таким образом, шарик готов к заполнению, и ваш ввод файла очищен и ждёт нового файла.

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