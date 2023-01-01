Сброс значения input file в ReactJS: как загружать один файл#Веб-разработка #React #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы обнулить ввод файла в ReactJS, необходимо изменить атрибут key. Когда ключ меняется, то компонент реинициализируется, и данные ввода очищаются.
<input type="file" key={inputKey} />
Важно увеличивать значение
inputKey в состоянии компонента, чтобы инициировать его обнуление:
const [inputKey, setInputKey] = useState(0);
setInputKey(inputKey + 1); // На самом деле, это не "inputKey++", но результат такой же!
Очистите ввод без перерисовки компонента
Если требуется удалить данные без перерисовки компонента, можно прямо обратиться к DOM-элементу через атрибут
ref:
Создание ref для элемента ввода файла
const fileInputRef = useRef(); // Refs – это как домашние питомцы, но они реже кусают!
const handleReset = () => {
// Вуаля, файла как не бывало! Как Терминатор среди файлов.
fileInputRef.current.value = '';
};
return (
<>
<input type="file" ref={fileInputRef} />
<button onClick={handleReset}>Сбросить</button> // Не нажимайте спонтанно, это определит судьбу вашего файла!
</>
);
Синхронизируем событие загрузки файла
Чтобы гарантировать, что событие загрузки будет запущено, даже если выбран тот же самый файл, очистите значение поля ввода:
const handleChange = (event) => {
// Здесь происходит обработка загружаемого файла
event.target.value = null; // Null – это пустота. Она затирает всё на своём пути.
};
Перерисовка с помощью уникального ключа
Если хотите использовать
ref для принудительной перерисовки, примените компонент с новым ключом — как будто меняете своё имя в захватывающем боевике!
const forceResetKey = () => Math.random().toString(); // Случайные числа — ваш уникальный ключ!
<input type="file" key={forceResetKey()} onChange={yourUploadHandler} />
Методы для устаревших браузеров
Не забываем про пользователей старых версий браузеров, таких как IE9 или IE10. Для них тоже есть способ очистить ввод файла.
Особенности работы со старыми браузерами
В классических браузерах отсутствует поддержка назначения
null или пустой строки (
'') для
input.value, поэтому в этом случае всё решается заменой элемента:
const resetFileInputForLegacyBrowsers = () => {
// Старые браузеры, мы помним о вас!
const oldInput = document.getElementById("myFileInput");
const newInput = document.createElement("input");
newInput.type = "file";
newInput.id = oldInput.id;
oldInput.parentNode.replaceChild(newInput, oldInput); // Старым атрибутам пора на замену. Давайте что-то новенькое!
};
Осторожно: распространённые ошибки
Переход кажется простым, но при обнулении ввода файла в React, можно столкнуться с проблемами.
Выбираем момент для сброса
Не размещайте логику сброса наугад. Ответственно выбирайте момент, чтобы избегать ошибок, когда сброс не происходит должным образом, или задержек в интерфейсе.
Проблемы с повторным выбором файла
Учтите, что очистка поля ввода должна позволить повторно выбрать тот же файл. Некоторые браузеры, из-за своей специфики, могут не активировать событие
onChange в таких случаях. Чтобы заставить их это делать, нужно очистить их "память".
Обнуление состояния в React
Если информация о выбранных файлах хранится в состоянии React, убедитесь, что при очистке поля ввода, вы также обнуляете это состояние.
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Визуализация
Ещё здесь? Представьте, что водяной шарик (💧🎈) — это ваш ввод файла в ReactJS:
Текущее состояние: [💧🎈] = шарик наполнен водой (файл выбран)
Процесс обнуления ввода теперь выглядит так:
1. Прокол шарика 💉 → [Пустой шарик]
2. Перезаполняем водой 🔁 → [💧🎈] (Готов к новому выбору файла)
Теперь преобразуем эту аналогию в код:
<input type="file" ref={inputRef} />
<button onClick={() => { inputRef.current.value = null; }}>Сбросить</button>
Таким образом, шарик готов к заполнению, и ваш ввод файла очищен и ждёт нового файла.
Полезные материалы
- Неуправляемые компоненты – React — Официальная документация React о работе с полями ввода файла.
- Как в input type="file" выбрать тот же файл повторно в компоненте React — Обсуждение на Stack Overflow о обнулении ввода файла в React.
- Refs и DOM – React — Повторим, как с помощью ref в React можно управлять DOM-элементами, включая поля ввода файла.
- Паттерны React — Улучшите свои навыки, используя шаблоны для работы с ref в ваших React-приложениях.
- Документация API — Описание процесса очистки значений ввода с помощью React Hook Form.
- Свойства и методы формы — Узнайте о стратегиях обнуления форм в JavaScript, которые можно использовать в реактивных приложениях.
- Очистка поля ввода файла | CSS-Tricks — Полезные методы для обнуления элемента ввода файла.
Ольга Шадрина
React-разработчик