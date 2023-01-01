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Сброс полей формы при клике в JQuery: подробный разбор
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Сброс полей формы при клике в JQuery: подробный разбор

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

Нижеприведенный код позволят очистить текст во всех полях формы при активации кнопки сброса. Этот сценарий ищет форму, к которой относится кнопка, и обнуляет значения в полях input и textarea:

JS
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$('#resetBtn').click(function() {
  $(this).closest('form').find('input[type="text"], textarea').val('');
});

При нажатии на #resetBtn, текст во всех полях ввода и в многострочных полях искомой формы очищается. Эти поля тут же становятся готовы к новому вводу данных пользователем.

Пошаговый план для смены профессии

Особые случаи – чекбоксы и выпадающие списки

Формы могут содержать не только текстовые поля, но и выборочные элементы, такие как чекбоксы и выпадающие списки. Для их очистки применяются специальные приемы:

  • Снятие отметки с чекбоксов производится с помощью метода .prop():
JS
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$('input[type="radio"], input[type="checkbox"]').prop('checked', false);
  • Выпадающие списки сбрасываются следующим образом:
JS
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$('select').prop('selectedIndex', 0);

Встроенный сброс формы

Если необходимо, можно применить стандартный сброс формы, который возвращает значения к изначально загруженным с сервера:

JS
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document.getElementById('myform').reset();

Этот код вызывает встроенный в HTML метод reset, который безупречно очищает все типы полей.

Визуализация процесса

Представьте себе поля ввода как холст, на котором посетители вашего сайта создают свои "картины" при помощи разнообразных данных:

Markdown
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До очистки: 🎨🖌️ [👤 Боб, 📧 bob@example.com, 📝 Привет!]

Применив метод .val(''), мы получим следующий результат:

JS
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$('#myform :input').not(':button, :submit, :reset, :hidden').val('');

Холст теперь снова чист:

Markdown
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После очистки: 🎨🧹[     ,    ,    ]

Сброс сложных многостраничных форм

А что делать с формами, содержащими множество страниц и разнообразные элементы? Вот несколько подсказок:

Очистка разделов формы

В многостраничных формах иногда необходимо сбросить лишь текущий раздел. Это можно сделать так:

JS
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$('.reset-step').click(function() {
  $(this).closest('.form-step').find('input[type="text"], textarea').val('');
});

Очистка конкретных типов полей

Временами требуется очистить только определенные типы полей. Используйте комбинацию селекторов:

JS
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$('#complexFormReset').click(function() {
  $(this).closest('form').find('input[type="email"], input[type="date"], textarea').val('');
});

Clear и reset: что выбрать

Важно разбираться в разнице между сбросом формы и очисткой поля:

  • Сброс формы возвращает ее к начальным значениям.
  • Очистка поля удаляет введённые пользователем данные и оставляет пустую строку.

Для полного сброса формы используйте $('#myForm').trigger('reset'). Для очистки конкретных полей применяйте метод .val('').

Полезные материалы

  1. .val() | jQuery API Documentation
  2. :input Selector | jQuery API Documentation
  3. Html – Очистка полей формы при помощи jQuery – Stack Overflow
  4. .prop() vs .attr() | jQuery API Documentation
  5. HTMLFormElement: метод reset() – Веб-API | MDN
  6. Управление элементами | Центр обучения jQuery
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Какой метод jQuery используется для очистки текстовых полей и многострочных полей формы?
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Элина Баранова

разработчик Android

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