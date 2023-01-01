Сброс полей формы при клике в JQuery: подробный разбор

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Быстрый ответ

Нижеприведенный код позволят очистить текст во всех полях формы при активации кнопки сброса. Этот сценарий ищет форму, к которой относится кнопка, и обнуляет значения в полях input и textarea:

JS Скопировать код $('#resetBtn').click(function() { $(this).closest('form').find('input[type="text"], textarea').val(''); });

При нажатии на #resetBtn , текст во всех полях ввода и в многострочных полях искомой формы очищается. Эти поля тут же становятся готовы к новому вводу данных пользователем.

Особые случаи – чекбоксы и выпадающие списки

Формы могут содержать не только текстовые поля, но и выборочные элементы, такие как чекбоксы и выпадающие списки. Для их очистки применяются специальные приемы:

Снятие отметки с чекбоксов производится с помощью метода .prop() :

JS Скопировать код $('input[type="radio"], input[type="checkbox"]').prop('checked', false);

Выпадающие списки сбрасываются следующим образом:

JS Скопировать код $('select').prop('selectedIndex', 0);

Встроенный сброс формы

Если необходимо, можно применить стандартный сброс формы, который возвращает значения к изначально загруженным с сервера:

JS Скопировать код document.getElementById('myform').reset();

Этот код вызывает встроенный в HTML метод reset, который безупречно очищает все типы полей.

Визуализация процесса

Представьте себе поля ввода как холст, на котором посетители вашего сайта создают свои "картины" при помощи разнообразных данных:

Markdown Скопировать код До очистки: 🎨🖌️ [👤 Боб, 📧 bob@example.com, 📝 Привет!]

Применив метод .val(''), мы получим следующий результат:

JS Скопировать код $('#myform :input').not(':button, :submit, :reset, :hidden').val('');

Холст теперь снова чист:

Markdown Скопировать код После очистки: 🎨🧹[ , , ]

Сброс сложных многостраничных форм

А что делать с формами, содержащими множество страниц и разнообразные элементы? Вот несколько подсказок:

Очистка разделов формы

В многостраничных формах иногда необходимо сбросить лишь текущий раздел. Это можно сделать так:

JS Скопировать код $('.reset-step').click(function() { $(this).closest('.form-step').find('input[type="text"], textarea').val(''); });

Очистка конкретных типов полей

Временами требуется очистить только определенные типы полей. Используйте комбинацию селекторов:

JS Скопировать код $('#complexFormReset').click(function() { $(this).closest('form').find('input[type="email"], input[type="date"], textarea').val(''); });

Clear и reset: что выбрать

Важно разбираться в разнице между сбросом формы и очисткой поля:

Сброс формы возвращает ее к начальным значениям .

. Очистка поля удаляет введённые пользователем данные и оставляет пустую строку.

Для полного сброса формы используйте $('#myForm').trigger('reset') . Для очистки конкретных полей применяйте метод .val('') .

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