Ручной запуск валидации с jQuery Validate: пошаговый гид

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Быстрый ответ

Для инициирования валидации в jQuery Validate используйте метод .valid() :

JS Скопировать код $('#formID').valid(); // Процесс запущен! Инициируем валидацию формы. $('#inputID').valid(); // Производим валидацию конкретного поля.

Метод .valid() обращается к форме или полю и немедленно возвращает результат проверки на соответствие требованиям. Для валидации отдельного поля может вам помочь метод validate().element() :

JS Скопировать код $("#form").validate().element("#inputID"); // "Вход запрещён!"... в случае невалидности поля.

Активное использование валидации отдельных полей с помощью пользовательских событий повысит качество взаимодействия с системой!

Ручная валидация в различных сценариях

Проверка отдельных полей

Запуск валидации отдельного поля после определённого события выглядит вот так:

JS Скопировать код $('#myInput').on('input', function() { $(this).valid(); // Здесь мы проверяем поле после каждого введённого символа. });

Такой подход идеально подходит для динамически изменяемых форм, где ввод должен немедленно активировать процесс проверки.

Валидация разделов формы

Если форма состоит из нескольких разделов, примените точечную валидацию для каждой из них:

JS Скопировать код $('#saveSectionButton').on('click', function() { var sectionValidity = $('#form .section').valid(); // Производим проверку нужного раздела. if (!sectionValidity) { // Похоже, здесь кто-то ошибся. Продолжаем работать с невалидным сегментом! } });

Полная валидация формы по запросу

Желаете убедиться в соответствии всей формы требованиям перед её отправкой? Сделать это можете так:

JS Скопировать код $('#validateButton').on('click', function() { var isFormValid = $("#form").validate().form(); // Запускаем валидацию для всей формы. if (!isFormValid) { // Хьюстон, у нас проблемы. Форма не прошла проверку! } });

И напоследок — моментальная валидация чекбоксов и радио кнопок:

JS Скопировать код $('input:checkbox[name=myChkBxName]').change(function() { $(this).valid(); // Обрабатываем изменения в чекбоксах. });

Важно выполнить ручную валидацию только после инициализации формы методом validate() , чтобы предотвратить возможные проблемы.

Визуализация

Передставьте себе процесс валидации через jQuery Validate как процедуру проверки безопасности:

Форма — это контрольный пункт.

Без jQuery Validate: каждый пользователь проходит без ограничений, без проверки.

C помощью jQuery Validate: каждый посетитель подвергается тщательной проверке перед тем, как проходить дальше.

JS Скопировать код $("#form").validate(); // Устанавливаем "охрану". $("input").trigger("focusout"); // Поля, следуя одно за другим, проходят мимо "охранника".

Валидация — это своего рода охранник, защищающий данные формы от нежелательных данных.

Оптимизация процесса отправки формы

Гарантия полной отправки данных

Проведите проверку после валидации:

Все поля формы включены в отправляемые данные.

Ошибки валидации не вызвали потерю корректных данных.

Удобное управление экземпляром валидатора

Для более гибкого управления используйте глобальный экземпляр валидатора:

JS Скопировать код var validator = $("#form").validate(); // Теперь валидатор доступен в любой момент и в любом месте для проверки форм или элементов!

Управление фокусом и сообщениями об ошибках

После выполнения валидации важно управлять фокусом и уведомлениями об ошибках. Проверьте, что:

Фокус наведен на первый некорректный элемент.

Уведомления об ошибках ясные и понятные, они предлагают способы исправления ошибок.

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