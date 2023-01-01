Решение проблемы CORS с запросом на localhost в Node.js

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Быстрый ответ

Чтобы разрешить проблемы с CORS на localhost , укажите в ответе сервера заголовок Access-Control-Allow-Origin: * для снятия ограничений с любого источника, или "http://localhost:PORT" , чтобы ограничить доступ определённого источника. Вот пример реализации на Node.js с помощью Express.js:

JS Скопировать код app.use((req, res, next) => { res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', 'http://localhost:PORT'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, OPTIONS, PUT, PATCH, DELETE'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Requested-With,content-type'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Credentials', true); // Помните, использование звёздочек в качестве маски может быть рискованным. next(); });

Не забудьте подставить вместо PORT номер порта вашего веб-приложения. В продакшен-среде рекомендуется ограничить список разрешённых источников для улучшения безопасности.

Устранение проблем в Chrome и его ограничениях

Chrome может создавать трудности при работе с CORS на localhost . Одно из решений — использование домена localho.st , который также соответствует IP-адресу 127.0.0.1 .

plaintext Скопировать код http://localho.st:PORT

Если вы тестируете в Chrome, можно временно отключить безопасность:

Bash Скопировать код chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="[путь к вашей директории]"

Однако учтите, что такое действие несёт в себе определённый риск.

Разработчикам на заметку: расширение для Chrome

Для тестирования вы можете использовать такие расширения Chrome, как "Allow-Control-Allow-Origin: *", которые автоматически добавляют заголовки CORS. Однако применение подобного в рабочей среде не рекомендуется.

Настройка сервера: делаем всё правильно

В случае отсутствия заголовка Access-Control-Allow-Origin в ответе сервера, http://localhost не будет разрешён:

http Скопировать код Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:PORT

Для более гибкой настройки CORS вы можете дополнить функционал, изучив исходный код указанного выше расширения для Chrome на GitHub.

Особенности клиентского кода

Ошибки CORS могут вызываться и клиентским кодом, например, при использовании объекта XMLHttpRequest :

JS Скопировать код var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'http://localhost:PORT/data', true); // Убедитесь, что протокол и порт установлены правильно, а настройки сервера корректны.

Преимущества использования прокси

Local-cors-proxy может помочь обойти ограничения CORS. Установите его через npm и запустите прокси-сервер:

Bash Скопировать код npm install -g local-cors-proxy

После этого обновите клиентский код таким образом, чтобы он обращался к прокси:

JS Скопировать код var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'http://localho.st:PORT/proxy', true); // Теперь CORS не мешает.

Визуализация

Представим политику CORS в виде правил входа в ночной клуб:

Markdown Скопировать код Ночной клуб "Localhost" +-----------------------------------------------+ | Политика допуска на вход | | +-------------------------------------------+ | | | Список источников: только VIP-гости | | | | 😃 vip.com | | | | 😃 specialguest.com | | | | 😐 localhost (Должен быть в списке!) | | | | 😡 evil.com (Вход запрещён!) | | | +-------------------------------------------+ | | Если вашего имени нет в списке, вы не попадёте| +-----------------------------------------------+

Markdown Скопировать код Попытка входа в Ночной клуб "Localhost": - Гость с vip.com: [😃✅] - Гость с specialguest.com:[😃✅] - Гость с localhost: [😐❓] (Вход зависит от списка) - Гость с evil.com: [😡🚫]

Так что знакомство с localhost ещё не гарантирует доступ.

Управление предвзлётной проверкой

Для выполнения предвзлётной проверки браузеры могут воспользоваться методом OPTIONS . Включение обработки таких запросов выглядит следующим образом:

JS Скопировать код app.options('*', (req, res) => { res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,POST,OPTIONS,PUT,PATCH,DELETE'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization'); res.send(200); // Теперь вы готовы к новым высотам! });

Динамические источники и их проверка

В ситуациях, когда необходимо учесть изменчивость источников CORS, проверьте вхождение HTTP_ORIGIN в список разрешённых доменов:

JS Скопировать код const allowedOrigins = ['http://localhost:3000', 'https://yourapp.com']; const origin = req.headers.origin; if (allowedOrigins.includes(origin)) { res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin); // Вы в списке гостей – добро пожаловать! }

PHP: корректное управление предвзлётной проверкой

php Скопировать код header('Access-Control-Allow-Origin: *'); // Устанавливаем другие заголовки... http_response_code(204); // Нет содержимого exit(0); // Задача выполнена спокойно и без лишних затруднений.

Важно завершать PHP-скрипты, которые обрабатывают предвзлётную проверку, командой exit(0) .

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