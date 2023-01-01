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Решение проблемы CORS с запросом на localhost в Node.js
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Решение проблемы CORS с запросом на localhost в Node.js

#Веб-разработка  #Node.js  #Веб-безопасность  
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Быстрый ответ

Чтобы разрешить проблемы с CORS на localhost, укажите в ответе сервера заголовок Access-Control-Allow-Origin: * для снятия ограничений с любого источника, или "http://localhost:PORT", чтобы ограничить доступ определённого источника. Вот пример реализации на Node.js с помощью Express.js:

JS
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app.use((req, res, next) => {
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', 'http://localhost:PORT');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, OPTIONS, PUT, PATCH, DELETE');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Requested-With,content-type');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Credentials', true);
  // Помните, использование звёздочек в качестве маски может быть рискованным.
  next();
});

Не забудьте подставить вместо PORT номер порта вашего веб-приложения. В продакшен-среде рекомендуется ограничить список разрешённых источников для улучшения безопасности.

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Устранение проблем в Chrome и его ограничениях

Chrome может создавать трудности при работе с CORS на localhost. Одно из решений — использование домена localho.st, который также соответствует IP-адресу 127.0.0.1.

plaintext
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http://localho.st:PORT

Если вы тестируете в Chrome, можно временно отключить безопасность:

Bash
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chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="[путь к вашей директории]"

Однако учтите, что такое действие несёт в себе определённый риск.

Разработчикам на заметку: расширение для Chrome

Для тестирования вы можете использовать такие расширения Chrome, как "Allow-Control-Allow-Origin: *", которые автоматически добавляют заголовки CORS. Однако применение подобного в рабочей среде не рекомендуется.

Настройка сервера: делаем всё правильно

В случае отсутствия заголовка Access-Control-Allow-Origin в ответе сервера, http://localhost не будет разрешён:

http
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Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:PORT

Для более гибкой настройки CORS вы можете дополнить функционал, изучив исходный код указанного выше расширения для Chrome на GitHub.

Особенности клиентского кода

Ошибки CORS могут вызываться и клиентским кодом, например, при использовании объекта XMLHttpRequest:

JS
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var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'http://localhost:PORT/data', true);
// Убедитесь, что протокол и порт установлены правильно, а настройки сервера корректны.

Преимущества использования прокси

Local-cors-proxy может помочь обойти ограничения CORS. Установите его через npm и запустите прокси-сервер:

Bash
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npm install -g local-cors-proxy

После этого обновите клиентский код таким образом, чтобы он обращался к прокси:

JS
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var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'http://localho.st:PORT/proxy', true);
// Теперь CORS не мешает.

Визуализация

Представим политику CORS в виде правил входа в ночной клуб:

Markdown
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                     Ночной клуб "Localhost"
+-----------------------------------------------+
|        Политика допуска на вход               |
| +-------------------------------------------+ |
| | Список источников: только VIP-гости       | |
| | 😃 vip.com                               | |
| | 😃 specialguest.com                      | |
| | 😐 localhost (Должен быть в списке!)     | |
| | 😡 evil.com (Вход запрещён!)              | |
| +-------------------------------------------+ |
| Если вашего имени нет в списке, вы не попадёте|
+-----------------------------------------------+
Markdown
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Попытка входа в Ночной клуб "Localhost":
- Гость с vip.com:        [😃✅]
- Гость с specialguest.com:[😃✅]
- Гость с localhost:      [😐❓] (Вход зависит от списка)
- Гость с evil.com:       [😡🚫]

Так что знакомство с localhost ещё не гарантирует доступ.

Управление предвзлётной проверкой

Для выполнения предвзлётной проверки браузеры могут воспользоваться методом OPTIONS. Включение обработки таких запросов выглядит следующим образом:

JS
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app.options('*', (req, res) => {
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,POST,OPTIONS,PUT,PATCH,DELETE');
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization');
  res.send(200);
  // Теперь вы готовы к новым высотам!
});

Динамические источники и их проверка

В ситуациях, когда необходимо учесть изменчивость источников CORS, проверьте вхождение HTTP_ORIGIN в список разрешённых доменов:

JS
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const allowedOrigins = ['http://localhost:3000', 'https://yourapp.com'];
const origin = req.headers.origin;
if (allowedOrigins.includes(origin)) {
   res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin);
   // Вы в списке гостей – добро пожаловать!
}

PHP: корректное управление предвзлётной проверкой

php
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header('Access-Control-Allow-Origin: *');
// Устанавливаем другие заголовки...
http_response_code(204); // Нет содержимого
exit(0);
// Задача выполнена спокойно и без лишних затруднений.

Важно завершать PHP-скрипты, которые обрабатывают предвзлётную проверку, командой exit(0).

Полезные материалы

  1. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) — HTTP | MDN — полное руководство от MDN.
  2. web.dev — современные подходы к веб-разработке от Google.
  3. enable cross-origin resource sharing — инструкции по включению CORS на различных серверах.
  4. Express cors middleware — официальная документация по использованию CORS в Express.js.
  5. CORS Module Configuration Reference | Microsoft Learn — настройка CORS на IIS.
  6. Handling CORS with Node.js — управление CORS в Node.js.
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Элина Баранова

разработчик Android

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