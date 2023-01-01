Решение: Android WebView не поддерживает localStorage HTML5#Android #LocalStorage и SessionStorage
Быстрый ответ
Чтобы использовать
localStorage в
WebView, включите поддержку хранения в DOM, активировав метод
setDomStorageEnabled(true) в объекте
WebSettings:
WebView webView = findViewById(R.id.webview);
webView.getSettings().setDomStorageEnabled(true);
Добавьте также поддержку JavaScript с помощью
setJavaScriptEnabled(true) и укажите путь до базы данных для версий API до KitKat через
setDatabasePath("/data/data/package_name/databases/"). Помните контролировать совместимость с различными версиями API.
Учет особенностей разных версий API
Всегда учитывайте совместимость вашего приложения. Для API версии до 19 (KitKat) необходимо задать путь до места хранения файлов баз данных для
WebView:
if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
webView.getSettings().setDatabasePath("/data/data/" + getPackageName() + "/databases/");
}
Имейте в виду, что API следует за изменениями технологий; некоторые методы со временем устаревают. Регулярно обращайтесь к документации разработчиков, чтобы быть в курсе актуальных подходов.
Расширенное взаимодействие с помощью полезных методов
Начиная с API версии 19 и выше, вы можете управлять
localStorage с помощью метода
evaluateJavascript(), который позволяет изменять данные после загрузки страницы:
webView.evaluateJavascript("localStorage.setItem('key', 'value');", null);
Применение WebChromeClient для управления базами данных
Для эффективного управления базами данных используйте
WebChromeClient и метод
onExceededDatabaseQuota, который поможет контролировать квоты и доступ к базе данных:
webView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
public void onExceededDatabaseQuota(String url, String databaseIdentifier,
long quota, long estimatedDatabaseSize, long totalQuota,
WebStorage.QuotaUpdater quotaUpdater) {
quotaUpdater.updateQuota(estimatedDatabaseSize * 2);
}
});
Визуализация
Рассматривайте Android WebView как рюкзак, содержащий пользовательские данные, где
localStorage играет роль внутреннего скрытого кармана, сохраняющего информацию между сессиями.
🎒 Android WebView
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+-- 🗝️ localStorage (Постоянное хранение)
Справление с проблемами совместимости версий
При разработке решений важный аспект — эффективность работы приложения на различных версиях Android:
- Ваше приложение должно обеспечивать стабильный пользовательский опыт независимо от версии операционной системы.
- Рассмотрите альтернативные методы хранения данных, которые могут заменить устаревшие подходы, чтобы ваша база данных всегда была доступной.
При разработке под новые версии Android, используйте название пакета вашего приложения для точного определения пути к базе данных и для изоляции директорий.
Применение localStorage после загрузки страницы
Используйте
localStorage по окончании загрузки страницы в методе
onPageFinished() класса
WebViewClient:
webView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
public void onPageFinished(WebView view, String url) {
view.evaluateJavascript("localStorage.getItem('key');", new ValueCallback<String>() {
@Override
public void onReceiveValue(String value) {
// Вуаля! Вот наше сокровище.
}
});
}
});
Изучение альтернативных способов хранения данных
В качестве альтернативы
localStorage можно рассмотреть использование
SharedPreferences для данных нативных приложений или современные технологии веб-хранения, такие как IndexedDB, предоставляющие больше возможностей и гибкости.
Полезные материалы
- Web Storage API – Веб API | MDN – руководство по использованию Web Storage API.
- Создание веб-приложений в WebView | Android Developers – официальная документация Android по управлению WebView.
- Android WebView и localStorage – Stack Overflow – обсуждение на Stack Overflow о работе с localStorage в WebView.
- Блог разработчиков Android – советы блога разработчиков Android о работе с localStorage в Android WebView.
- web.dev – ресурс о современных подходах к веб-разработке, включающий информацию о localStorage.
Элина Баранова
разработчик Android