Решение: Android WebView не поддерживает localStorage HTML5

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Быстрый ответ

Чтобы использовать localStorage в WebView , включите поддержку хранения в DOM, активировав метод setDomStorageEnabled(true) в объекте WebSettings :

Java Скопировать код WebView webView = findViewById(R.id.webview); webView.getSettings().setDomStorageEnabled(true);

Добавьте также поддержку JavaScript с помощью setJavaScriptEnabled(true) и укажите путь до базы данных для версий API до KitKat через setDatabasePath("/data/data/package_name/databases/") . Помните контролировать совместимость с различными версиями API.

Учет особенностей разных версий API

Всегда учитывайте совместимость вашего приложения. Для API версии до 19 (KitKat) необходимо задать путь до места хранения файлов баз данных для WebView :

Java Скопировать код if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT) { webView.getSettings().setDatabasePath("/data/data/" + getPackageName() + "/databases/"); }

Имейте в виду, что API следует за изменениями технологий; некоторые методы со временем устаревают. Регулярно обращайтесь к документации разработчиков, чтобы быть в курсе актуальных подходов.

Расширенное взаимодействие с помощью полезных методов

Начиная с API версии 19 и выше, вы можете управлять localStorage с помощью метода evaluateJavascript() , который позволяет изменять данные после загрузки страницы:

Java Скопировать код webView.evaluateJavascript("localStorage.setItem('key', 'value');", null);

Применение WebChromeClient для управления базами данных

Для эффективного управления базами данных используйте WebChromeClient и метод onExceededDatabaseQuota , который поможет контролировать квоты и доступ к базе данных:

Java Скопировать код webView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() { public void onExceededDatabaseQuota(String url, String databaseIdentifier, long quota, long estimatedDatabaseSize, long totalQuota, WebStorage.QuotaUpdater quotaUpdater) { quotaUpdater.updateQuota(estimatedDatabaseSize * 2); } });

Визуализация

Рассматривайте Android WebView как рюкзак, содержащий пользовательские данные, где localStorage играет роль внутреннего скрытого кармана, сохраняющего информацию между сессиями.

Markdown Скопировать код 🎒 Android WebView | +-- 🗝️ localStorage (Постоянное хранение)

Справление с проблемами совместимости версий

При разработке решений важный аспект — эффективность работы приложения на различных версиях Android:

Ваше приложение должно обеспечивать стабильный пользовательский опыт независимо от версии операционной системы. Рассмотрите альтернативные методы хранения данных, которые могут заменить устаревшие подходы, чтобы ваша база данных всегда была доступной.

При разработке под новые версии Android, используйте название пакета вашего приложения для точного определения пути к базе данных и для изоляции директорий.

Применение localStorage после загрузки страницы

Используйте localStorage по окончании загрузки страницы в методе onPageFinished() класса WebViewClient :

Java Скопировать код webView.setWebViewClient(new WebViewClient() { public void onPageFinished(WebView view, String url) { view.evaluateJavascript("localStorage.getItem('key');", new ValueCallback<String>() { @Override public void onReceiveValue(String value) { // Вуаля! Вот наше сокровище. } }); } });

Изучение альтернативных способов хранения данных

В качестве альтернативы localStorage можно рассмотреть использование SharedPreferences для данных нативных приложений или современные технологии веб-хранения, такие как IndexedDB, предоставляющие больше возможностей и гибкости.

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