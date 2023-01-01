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Разница между onBlur и onChange в HTML: подробный разбор
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Разница между onBlur и onChange в HTML: подробный разбор

#Формы  #События в браузере  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Событие onBlur срабатывает, когда элемент теряет фокус, независимо от того, произошли ли изменения, иначе говоря, при его окончательной потере фокуса. В свою очередь, onChange активируется только после внесения изменений в значение элемента. Рассмотрим тему на примере:

HTML
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<input onblur="console.log('Blur: Фокус потерян.');" onchange="console.log('Change: Значение изменилось!');" />

При вводе текста и последующем переходе в другое поле ввода, в консоли отобразится сообщение Blur, так как фокус был снят с элемента. Если же в рамках данного элемента были проведены изменения и затем был осуществлен переход к другому элементу, в консоли появятся оба сообщения, поскольку onChange фиксирует фактическое изменение значения.

Важно усвоить особенности последовательности событий и особенности их реализации в различных браузерах. Например, нажатие клавиши ENTER может вызвать событие onBlur или onChange, в зависимости от действий пользователя и собственно браузера. Это наглядно демонстрирует важность глубокого понимания каждого события. Кроме этого, грамотное использование данных атрибутов важно для надёжной валидации форм и гарантии свободного пользовательского взаимодействия.

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Понимание последовательности событий и особенностей браузеров

В зависимости от браузера, порядок последовательности генерации событий может отличаться. Так, в Firefox при переключении между полями посредством клавиши Tab сначала активируется onChange, и уже после него – onBlur. В других браузерах порядок может быть иным, что приводит к дисонансу в работе с различными браузерами.

Практическое применение событий onBlur и onChange

Специфическое использование событий onBlur и onChange позволяет избежать нежелательных ситуаций, связанных с отправкой формы из-за некорректной последовательности событий. Понимание того, в каком случае выбирать конкретное событие, может значительно повысить производительность и взаимодействие с пользователем на вашем сайте.

Разгадывание продвинутых сценариев

Рассмотрим несколько сценариев использования событий:

  • onChange – отличное решение для реального времени валидации данных быстро реагирующих на процесс ввода или обновления.
  • Использование onBlur уместно для подтверждения завершения пользователем ввода данных, например, для проверки полноты заполнения полей перед переходом к следующему элементу.

Визуализация

В качестве наглядной метафоры для различия onBlur и onChange представим следующую ситуацию:

Markdown
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🍳 = Поле ввода

 onFocus (🍳):
 Когда повар начинает готовить.
 onBlur (🍳):
 Когда повар заканчивает готовить.
 onChange (🍳):
 Когда повар меняет ингредиенты.

Расшифровка:

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🍳 onFocus:
| 🧑‍🍳  Начинает готовить с (🍳)       |
+----------------------------------------+

🍳 onBlur:
| 🧑‍🍳  Заканчивает готовить с (🍳)     |
+----------------------------------------+

🍳 onChange:
| 🧑‍🍳  Меняет ингредиенты с (🍳)       |

onBlur происходит один раз, когда работа с элементом завершена, в то время как onChange отслеживает каждое изменение во время работы.

Выявление несоответствий

При отладке приложения стоит учесть, что:

  • onChange может не сработать, если пользователь вернул введенное значение к исходному, прежде чем снимать фокус.
  • onBlur позволяет проследить, когда поле стало доступно, но не было изменено — подобно наблюдателю, внимательному к деталям и замечающему: "Стойте, вы ведь забыли что-то?"

Лучшие практики для разработчиков

Важно осознанно выбирать атрибут, чтобы получить ожидаемое поведение:

  • Используйте onBlur для управления сменой фокуса и решения задач доступности.
  • Используйте onChange, чтобы отслеживать изменения данных. Это, словно бдительный сторож, всегда присматривающий за действиями пользователя.

Определение выбора каждого из них

Выбирайте соответствующий атрибут, чтобы усилить пользовательский опыт (UX):

  • Применяйте onBlur, чтобы отложить валидацию до момента окончательного взаимодействия с полем — это будто проявление терпимости.
  • Выбирайте onChange, чтобы немедленно отреагировать на изменения данных, как, например, при использовании функции автозаполнения — в этом случае данный атрибут похож на внимательного ассистента.

Полезные материалы

  1. Справочник по атрибутам HTML – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробный список всех HTML-атрибутов, включая обработчики событий.
  2. Глобальные атрибуты – HTML: HyperText Markup Language | MDN — описание атрибутов, которые применяются ко всем HTML-элементам.
  3. HTML onblur Attribute — руководство и примеры использования атрибута события onblur.
  4. HTML onchange Attribute — инструкции и примеры использования атрибута события onchange.
  5. В чем разница между атрибутами onBlur и onChange в HTML? – Stack Overflow — обсуждения и решения о практической разнице между onBlur и onChange.
  6. Опасности остановки распространения событий | CSS-Tricks — размышления о последствиях контроля за распространением событий, важные знания при работе с обработчиками событий, такими как onBlur и onChange.
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Какое событие срабатывает, когда элемент теряет фокус?
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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