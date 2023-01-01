Размещение иконок в круг вокруг элемента: HTML и CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для упорядочивания иконок в форму круга применяется CSS с использованием свойств
transform и функций rotate() и translate(). При помощи rotate() обеспечивается вращение иконок вокруг центральной точки, а translate() отвечает за их смещение от центра край круга. Для определения точного позиционирования на окружности используются тригонометрические функции синус и косинус.
Вот пример кода, демонстрирующего расположение трех иконок на круговой диаграмме:
<div class="circle-container">
<div class="icon">Иконка1</div>
<div class="icon">Иконка2</div>
<div class="icon">Иконка3</div>
</div>
.circle-container { position: relative; width: 100px; height: 100px; /* Форма круга обусловлена содержимым */ }
.icon {
position: absolute; top: 50%; left: 50%;
transform-origin: 0 0;
transform: translate(-50%, -50%) rotate(calc(120deg * var(--i))) translate(50px) rotate(calc(-120deg * var(--i)));
/* Вращение, смещение, повторение. Это как танцевальный класс! */
}
.icon:nth-child(1) { --i: 0; /* Первый шаг для первой иконки */}
.icon:nth-child(2) { --i: 1; /* Продолжаем вращение */}
.icon:nth-child(3) { --i: 2; /* Не оставляем без внимания последнюю иконку */}
Значения
120deg и
50px корректируются в зависимости от общего количества иконок и выбранного радиуса. Переменная
--i присваивает номер каждой иконке, равномерно расставляя их вдоль периметра круга.
Оформление круговой диаграммы
Особенности CSS: магия переменных
Использование CSS-переменных позволяет подготовить круг для размещения произвольного количества иконок. Дополнительная настройка вышеупомянутого примера для автоматического размещения иконок и избавление от необходимости корректировать
rotate() для каждой из них будет выглядеть следующим образом:
.circle-container {
--num-icons: 5; /* Зафиксируем количество иконок */
}
.icon {
--angle: calc(360deg / var(--num-icons) * var(--i)); /* Реализуем равномерное распределение */
transform: translate(-50%, -50%) rotate(var(--angle)) translate(50px) rotate(calc(-1 * var(--angle)));
}
Такой подход позволяет вычислять угол в соответствии с количеством иконок, что сделает решение гибким и удобным.
Адаптивное форматирование
Для реализации адаптивного дизайна используйте относительные единицы измерения и проценты. Функция
calc() поможет подобрать оптимальные размеры и расположение иконок:
.circle-container {
width: 20%; /* Адаптивная ширина */
padding-bottom: 20%; /* Сохранение формы круга */
}
.icon {
width: calc(var(--circle-size) * 0.15); /* Выбор подходящего размера для иконок */
height: calc(var(--circle-size) * 0.15); /* Единообразие размеров: высота равна ширине */
/* Отлично справились! Пора кофе-паузы */
}
Внесите изюминку в отображение
Создание идеальных кругов с использованием border-radius
Превращайте обычные иконки в красивые круглые элементы, прибегнув к
border-radius: 50%;. Чтобы они были активными и интегрированы в HTML, используйте задний фон и элементы
<a>.
Псевдоэлементы на практике
Визуальный эффект усилится, а восприятие вашей работы станет более объемным, если применить такие CSS псевдоэлементы, как
::before или
::after. Это поможет создать эффект тени и объемности.
Оживим иконки при помощи JS
JavaScript для динамизации расположения
С помощью JavaScript или jQuery можно динамично менять положение иконок, их углы и объекты поведения. Чтобы показать, какого эффекта можно добиться, вот код, демонстрирующий перераспределение иконок:
const icons = document.querySelectorAll('.icon');
const updatePositions = (iconCount) => {
icons.forEach((icon, index) => {
const angle = 360 / iconCount * index;
icon.style.setProperty('--angle', `${angle}deg`);
/* И снова вращаем */
});
};
updatePositions(icons.length); // Запустите функцию при загрузке страницы или изменении количества иконок
Реанимация элементов в React
В React используйте хуки
useRef и
useEffect для работы с DOM. Так можно обновлять круговую компоновку в ответ на изменения состояний или свойств компонента.
Меняем позиционирование
Интерактивные примеры для экспериментов
Для демонстрации и экспериментов с кодом воспользуйтесь сервисами jsFiddle или CodeSandbox. Это поможет в режиме реального времени проверить макет и потренироваться в его создании.
Обеспечьте универсальность решения
Поддержка устаревших браузеров
Проверьте совместимость со старыми браузерами, добавив необходимые префиксы. Это способствует доступности и функциональности ваших решений для максимально широкой аудитории пользователей.
Плавное ухудшение
При разработке CSS нужно предусмотреть плавное ухудшение: начиная с современных возможностей, добавляйте запасные варианты для устаревших браузеров, чтобы основные функции остались работоспособными.
Визуализация
Пример расположения иконок можно ассоциировать с птицами на телефонном проводе, нарисованных в виде круга:
😺
🎮 🎧
📚🕰📚
🍕 🏀
📱
Иконки, подобно птицам, симметрично размещены на равном расстоянии друг от друга, создавая таким образом гармоничный и сбалансированный интерфейс на HTML-странице.
Полезные материалы
- position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Основные аспекты CSS позиционирования.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Информация о Flexbox и способах его использования для создания круговых композиций.
- Создание круговой навигации с помощью CSS преобразований – Sara Soueidan — Погружение в создание сложной круговой навигации при помощи CSS трансформаций.
- Построение круговой навигации с CSS преобразованиями | Codrops — Примеры реализации круговой навигации.
- Основы CSS позиционирования – A List Apart — Введение в позиционирование элементов в CSS, которое представляет собой необходимую базу для создания круговых композиций.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда