Различие между HTML элементами `<div>` и `<span>`

Различие между HTML элементами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

<div> — это блочный элемент, предназначенный для создания структурных блоков на всю ширину страницы, тогда как <span> — это строчный элемент, использующийся для стилизации и выделения определенных фрагментов текста, не влияющий на его расположение в строке.

Примеры использования:

<div> :

HTML Скопировать код <div>Это блок, занимающий всю доступную ширину. Подумайте о нем как о лодке для вашего контента.</div>

<span> :

HTML Скопировать код <p>Часть текста с <span>выделенным фрагментом</span> для акцентирования при чтении.</p>

Таким образом, <div> влияет на расположение контента, в то время как <span> акцентирует внимание на стилизации, не меняя потока текста.

Различие в семантике и структуре

Прежде, чем выбрать между <div> и <span> , стоит рассмотреть использование более семантических элементов, таких как <article> , <section> и <nav> . Эти теги помогают лучше понимать структуру страницы, упрощают работу в области веб-разработки и улучшают доступность и SEO сайта.

<div> идеально подходит для создания фундаментаЬных структур, а его атрибуты id и class служат идентификаторами для стилей CSS и скриптов JS — они как бы обуславливают функцию «командного центра» в вашем коде.

Не стоит вкладывать блочные элементы внутрь <span> , так как это противоречит правилам качественной вёрстки. Это подобно попытке разместить огромный объект в маленьком пространстве — неизбежен хаос.

Для поддержки старых версий браузеров вы можете использовать HTML5shiv или функцию document.createElement .

Полезные советы

Примеры использования <div> и <span> :

<div> : Подходит как нельзя лучше для создания отзывчивых дизайнов в виде сеток или flexbox-контейнеров. Это кирпичи для создания вашего сайта.

<span> : Хотите выделить имя пользователя или ключевое слово? <span> отлично с этим справится.

Избегайте чрезмерного использования <div> — на языке разработки это называется «div-итис». Следите за тем, чтобы ваша структура была четкой и логичной, соответствующей современным CSS-фреймворкам.

<span> идеален для встраивания элементов, таких как таймеры или информеры, прямо в текст.

В общем, <div> используется для создания основных блоков макета, а <span> — для детализации, с сохранением баланса в структуре документа.

Визуализация

Вот как можно представить элементы HTML <div> и <span> с точки зрения контейнеров:

Markdown Скопировать код Тип контейнера | Отображение | Метафора -------------- |------------|-------------------- `<div>` | Блочный | 📦 (Грузовой контейнер) `<span>` | Строчный | 🎀 (Бирка на подарке)

Элемент <div> 📦 аналогичен грузовому контейнеру: он занимает всю ширину и ставится друг на друга.

Markdown Скопировать код 📦 📦 [Как контейнеры на корабле, уложенные в стопку.]

Элемент <span> 🎀 служит биркой на подарке: он остаётся в одной линии с текстом и используется для выделения или декора.

Markdown Скопировать код 🎁🎀🎁🎀🎁 (Яркие подарки с привлекательными бирками)

Доступность и SEO также подчеркивают важность правильного использования элементов <div> и <span> . Материалы должны быть удобными для чтения для каждого, включая интерфейсы чтения с экрана, и SEO положительно отзывается об использовании семантических элементов. Эффективная работа с этими элементами также улучшает производительность сайта.

Полезные материалы