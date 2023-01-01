Различие между HTML элементами `<div>` и `<span>`

Различие между HTML элементами#Основы HTML #Теги и атрибуты #Div и спаны
Быстрый ответ
<div> — это блочный элемент, предназначенный для создания структурных блоков на всю ширину страницы, тогда как
<span> — это строчный элемент, использующийся для стилизации и выделения определенных фрагментов текста, не влияющий на его расположение в строке.
Примеры использования:
<div>:
<div>Это блок, занимающий всю доступную ширину. Подумайте о нем как о лодке для вашего контента.</div>
<span>:
<p>Часть текста с <span>выделенным фрагментом</span> для акцентирования при чтении.</p>
Таким образом,
<div> влияет на расположение контента, в то время как
<span> акцентирует внимание на стилизации, не меняя потока текста.
Различие в семантике и структуре
Прежде, чем выбрать между
<div> и
<span>, стоит рассмотреть использование более семантических элементов, таких как
<article>,
<section> и
<nav>. Эти теги помогают лучше понимать структуру страницы, упрощают работу в области веб-разработки и улучшают доступность и SEO сайта.
<div> идеально подходит для создания фундаментаЬных структур, а его атрибуты
id и
class служат идентификаторами для стилей CSS и скриптов JS — они как бы обуславливают функцию «командного центра» в вашем коде.
Не стоит вкладывать блочные элементы внутрь
<span>, так как это противоречит правилам качественной вёрстки. Это подобно попытке разместить огромный объект в маленьком пространстве — неизбежен хаос.
Для поддержки старых версий браузеров вы можете использовать HTML5shiv или функцию
document.createElement.
Полезные советы
Примеры использования
<div> и
<span>:
<div>: Подходит как нельзя лучше для создания отзывчивых дизайнов в виде сеток или flexbox-контейнеров. Это кирпичи для создания вашего сайта.
<span>: Хотите выделить имя пользователя или ключевое слово?
<span>отлично с этим справится.
Избегайте чрезмерного использования
<div>— на языке разработки это называется «div-итис». Следите за тем, чтобы ваша структура была четкой и логичной, соответствующей современным CSS-фреймворкам.
<span>идеален для встраивания элементов, таких как таймеры или информеры, прямо в текст.
В общем,
<div> используется для создания основных блоков макета, а
<span> — для детализации, с сохранением баланса в структуре документа.
Визуализация
Вот как можно представить элементы HTML
<div> и
<span> с точки зрения контейнеров:
Тип контейнера | Отображение | Метафора
-------------- |------------|--------------------
`<div>` | Блочный | 📦 (Грузовой контейнер)
`<span>` | Строчный | 🎀 (Бирка на подарке)
Элемент
<div> 📦 аналогичен грузовому контейнеру: он занимает всю ширину и ставится друг на друга.
📦
📦
[Как контейнеры на корабле, уложенные в стопку.]
Элемент
<span> 🎀 служит биркой на подарке: он остаётся в одной линии с текстом и используется для выделения или декора.
🎁🎀🎁🎀🎁 (Яркие подарки с привлекательными бирками)
Доступность и SEO также подчеркивают важность правильного использования элементов
<div> и
<span>. Материалы должны быть удобными для чтения для каждого, включая интерфейсы чтения с экрана, и SEO положительно отзывается об использовании семантических элементов. Эффективная работа с этими элементами также улучшает производительность сайта.
Полезные материалы
- <div>: Элемент группировки контента – Документация по HTML | MDN — детальное руководство по элементу
<div>на MDN.
- <span>: Элемент группировки контента – Документация по HTML | MDN — описание элемента
<span>на MDN.
- HTML div tag – W3Schools — про использование тега
<div>в HTML, подробное руководство от W3Schools.
- HTML span tag – W3Schools — инструкция по использованию тега
<span>от W3Schools.
- tags – В чем отличаются элементы div и span в HTML? – Stack Overflow —дискуссия о различиях между
<div>и
<span>на Stack Overflow.
- В чем разница между HTML тегами <div> и <span>? – TutorialsPoint — основные отличия, объяснение от TutorialsPoint.
Ксения Сорокина
веб-техредактор