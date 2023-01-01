Различие между элементами <section> и <div> в HTML#Семантическая разметка #Section и Article #Div и спаны
Быстрый ответ
Элемент
<section> формирует семантические разделы веб-содержимого, выделяя логически тесно связанные блоки с уникальными заголовками. В противовес ему
<div> выступает универсальным контейнером, служащим для стилизации или работы со скриптами и не несущим семантического значения.
Пример использования
<section>:
<section>
<h2>Рецепты</h2> <!-- Любители шоколадного торта ценят нашу сборку рецептов! 🍫🍰 -->
<p>Рецепт шоколадного торта</p>
</section>
Пример использования
<div>:
<div class="sidebar">
<p>Подпишитесь на нашу рассылку!</p> <!-- Найдите в нашей рассылке еще больше рецептов шоколадных тортов! Без спама! 📮🍫 -->
</div>
<section> используется для структурирования значимых разделов сайта, а
<div> обычно служит для работы со скриптами и стилизации, когда нет необходимости в семантическом элементе.
О семантике и доступности
В основу различий между
<section> и
<div> заложены семантика и доступность. Элемент
<section> помечает отдельные разделы страницы с определенной тематикой или назначением, что усовершенствует структуру контента и способствует усиленной навигационности. Это не только упростит взаимодействие с сайтом, но и может благоприятно отразиться на поисковой оптимизации, подчеркивая содержательную структуру страницы.
Не забудьте пометить
<section> такими атрибутами как
aria-label, что в будущем облегчит восприятие содержимого для скринридеров и других средств доступности.
Связываем все вместе: стили и скрипты
В свою очередь,
<div> служит инструментом для CSS-стилизации и обеспечения интерактивности через JavaScript. Его отличительной особенностью является отсутствие семантического значения. Однако чрезмерное использование
<div> может ухудшить восприятие кода, приводя к "дивитису". Для предотвращения этой проблемы рекомендуется применять классы и идентификаторы с описательными названиями.
Выбираем правильный инструмент для задачи
Плюсы
<section>: Элемент идеален для обозначения разнообразных тематических блоков в веб-контенте, подобно главам в книге.
Плюсы
<div>: Если нужен простой блочный контейнер для стилизации или работы со скриптами, не добавляющий семантику, то
<div>подойдет как нельзя лучше.
Тщательно следите за балансом и стремитесь к ясности и доступности, не жертвуя ими ради удобства стилизации.
Чёткая структура, довольные пользователи (и разработчики)
Значимость структурирования
Хорошо организованный HTML-документ напоминает качественно составленную книгу: он обладает прозрачным оглавлением и чётко структурированными главами. Итак, делимся советами, как это достичь:
- Используйте
<section>для группировки содержимого, что усилит навигацию и SEO.
- Всегда помещайте заголовки сразу после
<section>. Использование пропуска заголовков обесценит использование семантического тега.
<div>отлично подходит, когда нужен элемент структуры без семантического значения, но следует избегать его необоснованного использования на коротство семантических тегов.
Распространённые ошибки
- Чрезмерное вложение: Избегайте частых ситуаций, когда
<section>вложен в
<section>.
- Пропуск заголовков: Без указания заголовков применение
<section>становится бару.
- "Дивитис": Излишнее использование
<div>трепит восприятие кода. Желательно использовать семантические элементы, где это возможно.
Визуализация
Постройте аналогию с домом, у которого есть комнаты (это секции контента) и каркасом (div'ами), где каждая комната имеет свое предназначение.
<section>= 🚪 Указатель на комнаты с их функциональностью.
<div>= ⛓️ Структурный элемент, удерживающий содержимое, оставаясь при этом семантически нейтральным.
Так,
<section> – это четко обозначенное пространство в вашем "информационном доме", а
<div> – это элемент, скрепляющий все вместе и содержащий информацию без добавления смысла.
Полезные материалы
- HTML-стандарт для элемента section — авторитет в вопросах спецификации
<section>.
- <section>: Секционный элемент – HTML | MDN — позволяет более глубоко понять использование
<section>.
- Элемент section | HTML5 Doctor — практические рекомендации по применению
<section>.
- <div>: Элемент деления содержимого – HTML | MDN — содержательная информация об
<div>, ключевом элементе в верстке сайтов.
- Различия между <section> и <div>? – Stack Overflow — мнения и обсуждения из мира разработчиков.
- HTML5 и алгоритмы структурирования документов — Smashing Magazine — анализ алгоритма структурирования документов с использованием
<section>.
- Как правильно структурировать ваш HTML | CSS-Tricks — приемы организации HTML-структуры с помощью
<section>.
Ксения Сорокина
веб-техредактор