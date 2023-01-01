Различие между элементами <section> и <div> в HTML

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Быстрый ответ

Элемент <section> формирует семантические разделы веб-содержимого, выделяя логически тесно связанные блоки с уникальными заголовками. В противовес ему <div> выступает универсальным контейнером, служащим для стилизации или работы со скриптами и не несущим семантического значения.

Пример использования <section> :

HTML Скопировать код <section> <h2>Рецепты</h2> <!-- Любители шоколадного торта ценят нашу сборку рецептов! 🍫🍰 --> <p>Рецепт шоколадного торта</p> </section>

Пример использования <div> :

HTML Скопировать код <div class="sidebar"> <p>Подпишитесь на нашу рассылку!</p> <!-- Найдите в нашей рассылке еще больше рецептов шоколадных тортов! Без спама! 📮🍫 --> </div>

<section> используется для структурирования значимых разделов сайта, а <div> обычно служит для работы со скриптами и стилизации, когда нет необходимости в семантическом элементе.

О семантике и доступности

В основу различий между <section> и <div> заложены семантика и доступность. Элемент <section> помечает отдельные разделы страницы с определенной тематикой или назначением, что усовершенствует структуру контента и способствует усиленной навигационности. Это не только упростит взаимодействие с сайтом, но и может благоприятно отразиться на поисковой оптимизации, подчеркивая содержательную структуру страницы.

Не забудьте пометить <section> такими атрибутами как aria-label , что в будущем облегчит восприятие содержимого для скринридеров и других средств доступности.

Связываем все вместе: стили и скрипты

В свою очередь, <div> служит инструментом для CSS-стилизации и обеспечения интерактивности через JavaScript. Его отличительной особенностью является отсутствие семантического значения. Однако чрезмерное использование <div> может ухудшить восприятие кода, приводя к "дивитису". Для предотвращения этой проблемы рекомендуется применять классы и идентификаторы с описательными названиями.

Выбираем правильный инструмент для задачи

Плюсы <section> : Элемент идеален для обозначения разнообразных тематических блоков в веб-контенте, подобно главам в книге.

Плюсы <div> : Если нужен простой блочный контейнер для стилизации или работы со скриптами, не добавляющий семантику, то <div> подойдет как нельзя лучше.

Тщательно следите за балансом и стремитесь к ясности и доступности, не жертвуя ими ради удобства стилизации.

Чёткая структура, довольные пользователи (и разработчики)

Значимость структурирования

Хорошо организованный HTML-документ напоминает качественно составленную книгу: он обладает прозрачным оглавлением и чётко структурированными главами. Итак, делимся советами, как это достичь:

Используйте <section> для группировки содержимого, что усилит навигацию и SEO.

для группировки содержимого, что усилит навигацию и SEO. Всегда помещайте заголовки сразу после <section> . Использование пропуска заголовков обесценит использование семантического тега.

. Использование пропуска заголовков обесценит использование семантического тега. <div> отлично подходит, когда нужен элемент структуры без семантического значения, но следует избегать его необоснованного использования на коротство семантических тегов.

Распространённые ошибки

Чрезмерное вложение : Избегайте частых ситуаций, когда <section> вложен в <section> .

: Избегайте частых ситуаций, когда вложен в . Пропуск заголовков : Без указания заголовков применение <section> становится бару.

: Без указания заголовков применение становится бару. "Дивитис": Излишнее использование <div> трепит восприятие кода. Желательно использовать семантические элементы, где это возможно.

Визуализация

Постройте аналогию с домом, у которого есть комнаты (это секции контента) и каркасом (div'ами), где каждая комната имеет свое предназначение.

<section> = 🚪 Указатель на комнаты с их функциональностью.

<div> = ⛓️ Структурный элемент, удерживающий содержимое, оставаясь при этом семантически нейтральным.

Так, <section> – это четко обозначенное пространство в вашем "информационном доме", а <div> – это элемент, скрепляющий все вместе и содержащий информацию без добавления смысла.

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