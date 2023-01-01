Расстановка отступов между кнопками в Bootstrap: примеры#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы создать горизонтальные отступы между кнопками в Bootstrap, используйте вспомогательные классы, например
me-*. Вот пример его использования:
<button class="btn btn-primary me-2">Первая кнопка</button>
<button class="btn btn-secondary">Вторая кнопка</button>
Класс
me-2 служит для создания отступа справа от первой кнопки размером 0,5 rem, что обеспечивает расстояние между ней и последующим элементом. Меняйте значение (2, 3, 4 и так далее), чтобы регулировать размер отступа. В Bootstrap 4 и более ранних версиях используйте
mr-* для достижения этого же эффекта.
Работа с адаптивными отступами
Если вам нужен адаптивный дизайн, корректно отображающийся на разных устройствах, воспользуйтесь адаптивными классами Bootstrap. Так, класс
me-sm-2 устанавливает отступы для устройств с маленькими экранами:
<button class="btn btn-primary me-sm-2">Первая кнопка для смартфонов</button>
<button class="btn btn-secondary">Вторая кнопка для смартфонов</button>
Отступ для последней кнопки
Когда вы работаете с группой кнопок, последней из них обычно не нужен правый отступ. Примените CSS-селектор
:last-child, чтобы исключить последний элемент из общего правила:
.btn-toolbar .btn:not(:last-child) {
margin-right: .5rem;
}
Обеспечение одинаковых отступов на всех размерах экранов
Для того чтобы отступы оставались одинаковыми на любых устройствах, используйте Bootstrap Grid System, устанавливая классы колонок наподобие
col-xs-2. Класс
btn-block позволяет растянуть кнопки на всю ширину контейнера:
<div class="row">
<div class="col-xs-2">
<button class="btn btn-primary btn-block">Первая кнопка в ряду</button>
</div>
<div class="col-xs-2">
<button class="btn btn-secondary btn-block">Вторая кнопка в ряду</button>
</div>
<!-- Добавляйте кнопки в ряд, согласно потребности -->
</div>
Визуализация
Для наглядного сравнения приводятся кнопки без отступов и с отступами:
Без отступов: [🔘🔘🔘]
С отступами: [🔘] [🔘] [🔘]
Как и слова в тексте, кнопки для комфортного взаимодействия пользователя требуют достаточного пространства.
Использование групп кнопок и панелей инструментов Bootstrap
Для объединения функционально схожих кнопок используйте классы
btn-group и
btn-toolbar для создания структурированных и упорядоченных интерфейсов:
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
<div class="btn-group me-2">
<!-- Разместите здесь группы кнопок -->
</div>
<!-- Добавляйте дополнительные группы при необходимости -->
</div>
Стилизация кнопок с помощью классов Bootstrap
Важно не только функциональное, но и визуальное оформление кнопок. Стилизуйте их, применяя встроенные классы Bootstrap (
btn-primary,
btn-secondary и другие), чтобы они выглядели привлекательно:
<button class="btn btn-warning btn-lg">Осторожно! 🟡</button>
Не забывайте, что Bootstrap поддерживает использование глифов для более прозрачного интерфейса.
Единообразный дизайн с помощью утилит Bootstrap
В Bootstrap предусмотрены утилиты для управления отступами, которые помогают добиваться единообразия и поддерживаемости ваших проектов, сокращая необходимость написания дополнительного CSS:
<button class="btn btn-primary me-lg-2">Продуманное распределение...</button>
Тестирование отзывчивости макета
Перед завершением работы над проектом, обязательно проведите проверку отступов кнопок на различных устройствах, чтобы быть уверенными в их корректном отображении. Воспользуйтесь помощью коллеги или друга — дополнительное мнение всегда способствует улучшению результата.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда