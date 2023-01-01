Расчет среднего цвета между двумя HEX-кодами в RGB

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Быстрый ответ

Для определения среднего цвета между двумя заданными цветами необходимо усреднить их значения RGB. В качестве примера представляем функцию на JavaScript:

JS Скопировать код function midpointColor(hex1, hex2) { let lerp = (a, b) => Math.round((a + b) / 2); let hexToRgb = hex => parseInt(hex.slice(1), 16); let rgbToHex = rgb => '#' + rgb.toString(16).padStart(6, '0'); let color1 = hexToRgb(hex1), color2 = hexToRgb(hex2); let blendedColor = lerp(color1 >> 16, color2 >> 16) << 16 | lerp((color1 >> 8) & 0xFF, (color2 >> 8) & 0xFF) << 8 | lerp(color1 & 0xFF, color2 & 0xFF); return rgbToHex(blendedColor); } console.log(midpointColor('#ff0000', '#0000ff')); // #800080, именно таким будет настоящий пурпурный оттенок.

Этот метод выполняет линейную интерполяцию (lerp) для пары шестнадцатеричных цветов и возвращает шестнадцатеричный код результирующего цвета.

Тонкости работы с RGB и восприятием цвета человеком

Неравномерность цветового пространства RGB

RGB может показаться простым и очевидным инструментом, но усреднение цветов в данном пространстве часто приводит к визуально неконсистентным результатам. Это обусловлено игнорированием восприятия в данном пространстве.

Для более точного результата используем HSL

Для получения более естественного перехода между цветами можно конвертировать цвета из RGB в HSL (Hue, Saturation, Lightness — то есть оттенок, насыщенность, светлота), провести градиент в этом пространстве, а затем преобразовать обратно в RGB. Это позволит точнее учесть человеческое восприятие цвета.

Полезно знать разные языки программирования

У программиста в арсенале может быть множество языков программирования. Включая примеры фрагментов кода на таких языках как Python, C# или Java, этот материал станет полезным для широкой аудитории.

Готовые инструменты для работы с цветом

Для тех, кто работает с CSS-препроцессорами, функция mix() из LESS может оказаться незаменимой. Веб-сервисы, например, ColorBlender помогают быстро найти промежуточный оттенок между двумя указанными цветами.

Визуализация

Допустим, вы смешиваете два оттенка краски, чтобы получить новый цвет, который находится ровно посередине между исходными:

Markdown Скопировать код Цвет A (🎨🔴): Чистый красный Цвет B (🎨🔵): Чистый синий

Смешивание красного и синего в равных пропорциях дает пурпурный:

Markdown Скопировать код 🔴 + 🔵 = 🟣

Процесс поиска промежуточного оттенка аналогичен равномерному смешиванию каждого из исходных цветов. Вот пример в коде:

Markdown Скопировать код | Смешивание | Цвет | | ----------- | ---- | | 50% 🔴 | | | 50% 🔵 | 🟣 |

Таким образом, средний цвет можно найти путем усреднения RGB-значений каждого из исходных цветов.

Расширение темы: технические особенности и приемы программирования

Важность форматирования

Обратите внимание на правильность преобразования шестнадцатеричных значений — все компоненты RGB должны быть представлены двумя символами. Использование функции padToTwo() позволит избежать ошибок форматирования.

Усреднение шестнадцатеричных кодов

Для нахождения среднего цвета создайте функцию hexAverage() , используя Array.reduce() , что обеспечит наиболее точный результат.

Учет особенностей восприятия цвета

Важно учитывать особенности восприятия человеком цветового спектра. Использование цветовых пространств HSL/HSV сделает результат приятнее для глаз и избавит вас от необходимости объясняться перед дизайнерами!

Объединение ресурсов

Используя источники в интернете, например, Programming-Idioms, вы обеспечиваете себя примерами кода на разных языках. Этот ресурс поможет в расчете среднего цвета и будет полезен для разработчиков по всему миру.

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