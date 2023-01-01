Прозрачность div и кликабельность текста под ним в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы элемент div перестал реагировать на клики мыши, достаточно к нему применить CSS-свойство pointer-events: none; . Данный стиль можно присвоить напрямую элементу или через класс:

CSS Скопировать код .no-click { pointer-events: none; }

А затем использовать этот класс в HTML-коде:

HTML Скопировать код <div class="no-click">По мне кликать бессмысленно!</div>

Таким образом, div «игнорирует» действия мыши и позволяет событиям проникнуть к элементам, которые расположены ниже по Z-индексу.

Взгляд под «капот»: объяснение свойства

Свойство pointer-events задает, будет ли элемент регистрировать события устройств ввода, например, мыши или сенсорного экрана. Если его значение установлено как 'none', то элемент получает указание игнорировать все подобные события, что пропускает их через себя. Поддержка этого функционала есть в большинстве современных браузеров, включая Firefox 3.6+, Chrome 2+, IE 11+ и Safari 4+.

Альтернативные подходы к обработке событий мыши

Если применение pointer-events: none; не подходит, на помощь придут функции JavaScript.

Применение JavaScript для временного «скрытия» элемента

Для обеспечения возможности взаимодействия с элементами, находящимися за временно скрытым div :

JS Скопировать код function toggleOverlayVisibility(id) { var overlay = document.getElementById(id); overlay.style.display = 'none'; var x = event.clientX, y = event.clientY; var elementMouseIsOver = document.elementFromPoint(x, y); overlay.style.display = 'block'; return elementMouseIsOver; }

Делегирование клика через JavaScript

«Перехватите» клик и переадресуйте его на элемент под div c классом 'no-click':

JS Скопировать код document.addEventListener('click', function(event) { var target = document.elementFromPoint(event.clientX, event.clientY); if (target.classList.contains('no-click')) { target.style.pointerEvents = 'auto'; var actualTarget = toggleOverlayVisibility('overlayDivId'); actualTarget.click(); target.style.pointerEvents = 'none'; } });

Отключение событий с помощью jQuery

Если вы предпочитаете использовать jQuery, отключение событий на элементе возможно таким образом:

JS Скопировать код $('#myDivId').css('pointer-events', 'none').off(); // Теперь див не реагирует на события

Стоит отметить, что с точки зрения производительности напрямую работать с DOM обычно предпочтительнее, чем использовать jQuery.

Доступность и проблема с некликабельными div

Создание элементов, которые не реагируют на клики, может быть полезно в некоторых дизайнерских сценариях, но важно гарантировать, что это не снижает доступность вашего контента.

Визуализация

Представьте себе комнату с окном: вы видите улицу, но не можете коснуться того, что за стеклом:

Markdown Скопировать код Снаружи: [🌳, 🐦, 🌼, 🚴] Окно: [🪟] (прозрачный барьер) Внутри: [🛋️, 🖼️, 📚]

Стля на div применен так, что он становится аналогом непроницаемого, но прозрачного окна:

CSS Скопировать код .invisible-barrier { pointer-events: none; /* ⛔ Нельзя прикоснуться! */ }

Интеракция становится невозможной:

Markdown Скопировать код До: [🖱️➡️🪟(Кликам стоп!)] После: [🖱️⛔🪟(Событие проходит мимо!)]

Получается, что это как клетка без прутьев: видеть можно, но достать — нет.

Исследование и устранение возможных проблем:

Обеспечение понятного пользовательского интерфейса

Иногда применение pointer-events: none; может запутать пользователя, так как нарушает ожидаемые модели поведения. Всегда проверяйте удобство и доступность интерфейса.

Управление динамическими элементами

Если накладываемый на ваш div слой должен меняться в ответ на действия пользователя, вам может потребоваться переключение свойства pointer-events в процессе работы.

JS Скопировать код function switchPointerEvents(id, enable) { var overlay = document.getElementById(id); overlay.style.pointerEvents = enable ? 'none' : 'auto'; }

Кроссбраузерность

Проверяйте, как ваше решение ведет себя в разных браузерах, особенно в старых или менее распространенных и будьте готовы к использованию альтернативных методов.

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