Присвоение атрибута src в img через CSS: возможно ли?

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Быстрый ответ

Прямое присвоение атрибута src тегу <img> через CSS осуществить невозможно. Тем не менее, есть обходной способ – это использование свойства background-image . Вот пример:

CSS Скопировать код .img-replace { background: url('new-pic.jpg') no-repeat center center; /* аналог "src" */ display: block; width: 100px; /* указываем ширину */ height: 100px; /* и высоту */ }

HTML Скопировать код <div class="img-replace"></div

Таким образом, мы заменили traditionnal тег <img> стилизуем div , используя CSS.

Как заставить CSS работать

непосредственно CSS не может управлять HTML-атрибутами, такими как src , однако здесь может сыграть роль свойство content , которое позволяет встраивать изображения. Однако стоит помнить, что поддержка этого свойства у браузеров несколько нестабильна.

CSS Скопировать код .element:before { content: url('image.jpg'); /* CSS играет роль художника */ }

Применение подхода с background-image

Для стилизации изображения в CSS, рекомендуется использовать свойство background-image . Это подход очень подходит для работы с декоративными изображениями, при этом не затрагиваются HTML-атрибуты, такие как src .

CSS Скопировать код .image-background { background-image: url('image.jpg'); /* применение CSS */ background-size: cover; /* подгоняем размер под блок */ }

Присваивая изначальному тегу <img> размеры 0px , изображение-фон, созданное с использованием CSS, успешно займет его место.

Отступы на помощь

При использовании внутренних отступов (padding) можно контролировать пропорции фоновых изображений, что безусловно, полезно при создании адаптивного дизайна.

CSS Скопировать код .responsive-background { padding-top: 56.25%; /* соответствует соотношению сторон 16:9, аналогично формату телевизора */ background: url('image.jpg') no-repeat center center; /* стильное CSS-решение */ background-size: cover; /* для правильного покрытия элемента */ }

Маскируем кнопки

Если вам приходится работать с кнопками-изображениями, <input type="image"> будет исправно функционировать, в то же время его внешний вид можно просто изменить через CSS:

CSS Скопировать код input[type="image"] { width: 100px; height: 100px; background: url('newImage.jpg') no-repeat center center; /* улучшение внешнего вида кнопок */ border: none; /* давайте новому стилю дышать */ }

Методы отображения вне рамок статичных изображений

Иногда требуется что-то большее, чем стандартное изображение. Векторные изображения SVG, использование элемента <canvas> и встраивание медиаконтента через <object> – это лишь часть существующих инструментов. Элемент <picture> из спецификации HTML5.1 и анонсированное CSS-свойство element() предлагают еще больше возможностей в обозримом будущем.

Однако важно помнить, что любое изменение в коде может вызвать:

Проблемы с SEO : Скрытые методы могут быть невидимы для поисковых систем.

: Скрытые методы могут быть невидимы для поисковых систем. Проблемы при печати : CSS-фоны могут не отображаться при печати.

: CSS-фоны могут не отображаться при печати. Проблемы совместимости с браузерами: Новые методы могут работать некорректно в некоторых браузерах.

Визуализация

Представьте, что у художника есть холст (🎨), и он решает, вместo того чтобы рисовать, прикрепить фотографию:

Markdown Скопировать код Холст (🖼️): [Вставьте ваше изображение здесь] Фотография (📸): [Выбранное изображение]

Вне зависимости от усилий художника, он не может прикрепить фотографию:

Markdown Скопировать код 🖼️📌📸: "Простите, здесь не принимают булавки! Пользуйтесь краской. 🚫🧷" # CSS: территория правил. Прикрепление атрибута 'src' запрещено.

Отсюда следует вывод: CSS не предназначен для прикрепления, это инструмент стилевого оформления (🎨), а не контента (📸).

Markdown Скопировать код 🚫📌🎨: Стилизация применяется через CSS. Контент управляется через HTML.

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