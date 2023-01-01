Применение эффекта hover в инлайн CSS: a:hover для HTML email

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Быстрый ответ

Воспользуйтесь событиями JavaScript для имитации :hover во встроенных стилях:

HTML Скопировать код <a href="#" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ffff00'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">Наведите на меня!</a>

Фон ссылки при наведении станет жёлтым, а при отведении курсора – вернётся к исходному состоянию.

Делигируем обработку событий наведения JavaScript'у

Встроенные стили не поддерживают псевдоклассы типа :hover . Однако, не беда: мы можем повернуться за помощью к JavaScript, который позволяет создавать динамичные визуальные эффекты.

Основы работы с событиями наведения в JavaScript

Применяя события onmouseover и onmouseout прямо в HTML, мы воссоздаём эффекты, аналогичные :hover :

HTML Скопировать код <span onmouseover="this.style.color='green'" onmouseout="this.style.color='initial'">Наведите указатель для смены цвета!</span>

Благодаря событиям JavaScript, страница заметно оживает.

Применение эффекта наведения к нескольким элементам

Наиболее эффективное решение наведения для множественных элементов — использовать JavaScript. Он позволяет устанавливать стили для класса элементов одним махом:

JS Скопировать код function addHoverEffect(className, hoverStyle) { var elements = document.getElementsByClassName(className); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { elements[i].onmouseover = function() { this.style.cssText = hoverStyle; }; elements[i].onmouseout = function() { this.style.cssText = ''; }; } }

Чтобы активизировать данный эффект, вызовите функцию с необходимым классом и стилями:

JS Скопировать код addHoverEffect('hoverable', 'color: red; background: yellow;');

Особенности использования эффектов наведения в HTML-письмах

Применение JavaScript для создания эффектов наведения в HTML-письмах может привести к непредсказуемым результатам. Важно представлять, как письмо будет отображаться на различных платформах. Иногда стоит отдать предпочтение простоте, а не изощрённым эффектам наведения.

Визуализация

Вообразите себе, как мы создаём стили :hover, используя только встроенные CSS. Если представить CSS как "шнурки" на обуви, то JavaScript становится "умёлым роботом-художником".

С помощью классического CSS вы можете заставить цвет шнурков меняться от солнечного света, но с встроенным CSS без поддержки событий у вас есть лишь один цвет.

Для создания "умных" шнурков, способных менять свой цвет под воздействием солнечных лучей, вам понадобится "робот", который будет окрашивать шнурки при дневном свете и смывать краску в тени.

Эффекты наведения невозможно реализовать исключительно с помощью встроенного CSS, без использования внешнего стилевого файла или элемента <style> . А вот с поддержкой "робота" работа начинает прогрессировать!

Использование переменных CSS и JavaScript

Динамические эффекты наведения с помощью переменных CSS

Переменные CSS могут контролироваться с помощью JavaScript, что предоставляет нам новые возможности их применения во встроенном CSS:

JS Скопировать код document.documentElement.style.setProperty('--hover-color', 'red');

Эффективная работа с DOM

Частое изменение DOM через JavaScript может влиять на производительность. Чтобы этого избежать, вот что вы можете сделать:

JS Скопировать код document.addEventListener('mouseover', function(event) { if (event.target.matches('.hoverable')) { event.target.style.backgroundColor = 'red'; } });

Таким образом, мы назначаем "ответственного", который следит за всеми эффектами наведения в документе.

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