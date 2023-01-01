Применение эффекта hover в инлайн CSS: a:hover для HTML email#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Воспользуйтесь событиями JavaScript для имитации
:hover во встроенных стилях:
<a href="#"
onmouseover="this.style.backgroundColor='#ffff00'"
onmouseout="this.style.backgroundColor=''">Наведите на меня!</a>
Фон ссылки при наведении станет жёлтым, а при отведении курсора – вернётся к исходному состоянию.
Делигируем обработку событий наведения JavaScript'у
Встроенные стили не поддерживают псевдоклассы типа
:hover. Однако, не беда: мы можем повернуться за помощью к JavaScript, который позволяет создавать динамичные визуальные эффекты.
Основы работы с событиями наведения в JavaScript
Применяя события
onmouseover и
onmouseout прямо в HTML, мы воссоздаём эффекты, аналогичные
:hover:
<span onmouseover="this.style.color='green'"
onmouseout="this.style.color='initial'">Наведите указатель для смены цвета!</span>
Благодаря событиям JavaScript, страница заметно оживает.
Применение эффекта наведения к нескольким элементам
Наиболее эффективное решение наведения для множественных элементов — использовать JavaScript. Он позволяет устанавливать стили для класса элементов одним махом:
function addHoverEffect(className, hoverStyle) {
var elements = document.getElementsByClassName(className);
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
elements[i].onmouseover = function() { this.style.cssText = hoverStyle; };
elements[i].onmouseout = function() { this.style.cssText = ''; };
}
}
Чтобы активизировать данный эффект, вызовите функцию с необходимым классом и стилями:
addHoverEffect('hoverable', 'color: red; background: yellow;');
Особенности использования эффектов наведения в HTML-письмах
Применение JavaScript для создания эффектов наведения в HTML-письмах может привести к непредсказуемым результатам. Важно представлять, как письмо будет отображаться на различных платформах. Иногда стоит отдать предпочтение простоте, а не изощрённым эффектам наведения.
Визуализация
Вообразите себе, как мы создаём стили :hover, используя только встроенные CSS. Если представить CSS как "шнурки" на обуви, то JavaScript становится "умёлым роботом-художником".
С помощью классического CSS вы можете заставить цвет шнурков меняться от солнечного света, но с встроенным CSS без поддержки событий у вас есть лишь один цвет.
Для создания "умных" шнурков, способных менять свой цвет под воздействием солнечных лучей, вам понадобится "робот", который будет окрашивать шнурки при дневном свете и смывать краску в тени.
Эффекты наведения невозможно реализовать исключительно с помощью встроенного CSS, без использования внешнего стилевого файла или элемента
<style>. А вот с поддержкой "робота" работа начинает прогрессировать!
Использование переменных CSS и JavaScript
Динамические эффекты наведения с помощью переменных CSS
Переменные CSS могут контролироваться с помощью JavaScript, что предоставляет нам новые возможности их применения во встроенном CSS:
document.documentElement.style.setProperty('--hover-color', 'red');
Эффективная работа с DOM
Частое изменение DOM через JavaScript может влиять на производительность. Чтобы этого избежать, вот что вы можете сделать:
document.addEventListener('mouseover', function(event) {
if (event.target.matches('.hoverable')) {
event.target.style.backgroundColor = 'red';
}
});
Таким образом, мы назначаем "ответственного", который следит за всеми эффектами наведения в документе.
Полезные материалы
- :hover – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Профундированное описание псевдокласса
:hover.
- CSS :hover Selector — Понятное описание и примеры использования селектора
:hover.
- :hover | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Обзор стилей для эффектов наведения на сайте CSS-Tricks.
- 'bugtracker.net' tag wiki – Stack Overflow — Обсуждения вопросов, связанных с проблемами псевдоклассов во встроенных стилях.
- How to Create a Paris Lifestyle Illustration in Sketch | Envato Tuts+ — Глубокий урок веб-дизайна от Tuts+, несмотря на несовпадение названия.
- CSS Inliner Tool | Email Design Reference — Инструмент от MailChimp для инлайнинга CSS, полезный в частности для дизайна электронных писем.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда