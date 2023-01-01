Преобразование HTML в текст: удаление тегов и форматирования

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Быстрый ответ

Чтобы трансформировать HTML в текст при помощи JavaScript, используйте атрибут textContent элемента DOM:

JS Скопировать код var html = "<p>Преобразуйте <em>этот</em> HTML в текст!</p>"; var temp = document.createElement("div"); temp.innerHTML = html; var text = temp.textContent || temp.innerText || "";

Атрибут textContent удаляет из строки все HTML-теги, итоговый результат будет такой: "Преобразуйте этот HTML в текст!". Если textContent не доступен, примените innerText .

HtmlAgilityPack: надежное решение для .NET

В .NET для преобразования HTML идеально подходит библиотека HtmlAgilityPack. С помощью функции ConvertToPlainText из файла HtmlUtilities.cs можно получить текст, сохраняя базовое форматирование, например <b> или <i> . Библиотека распостираняется под лицензией MIT и представляет собой универсальный инструмент для работы с HTML.

Регулярные выражения: удобно, но опасно

Вы можете использовать регулярные выражения (Regex) для удаления тегов и пробелов из HTML. Но стоит быть внимательными, так как в сложных ситуациях регулярные выражения могут работать некорректно.

csharp Скопировать код // Вот так можно убрать нежелательные HTML-теги. Просто и эффективно. var plainText = Regex.Replace(htmlContent, "<.*?>", String.Empty); // А таким образом можно заменить " " на стандартные пробелы. plainText = Regex.Replace(plainText, " ", " ");

Применение Regex вполне подходит для простых задач, но для масштабных проектов может быть непригодно.

Безопасность при работе с HTML, которым оперируют пользователи

При работе с HTML, введенным пользователем, безопаснось имеет первостепенное значение. HtmlAgilityPack предотвращает XSS-атаки и помогает поддерживать целостность данных при помощи методов, таких как WebUtility.HtmlDecode для декодирования сущностей.

Не забывайте о тестировании: разнообразие HTML-контента

Важно проводить испытания функций преобразования с использованием разностороннего HTML-контента. Ясные комментарии в коде помогут другим разработчикам понять, как правильно пользоваться этими функциями.

Производительность: выбор между HtmlAgilityPack и Regex

Выбор между применением HtmlAgilityPack и Regex влияет на удобство из использования и скорость выполнения. Regex хорошо работает с простыми HTML и в условиях, где производительность играет ключевую роль. Для решения более сложных задач стоит предпочесть HtmlAgilityPack.

Визуализация

Теги в HTML:

Markdown Скопировать код HTML: <h1>Привет</h1><p>Мир!</p>

Простой текст после преобразования выглядит так:

plaintext Скопировать код Текст: Привет Мир!

Это схоже с возвращением к исходным данным без избыточности.

Продвинутые способы преобразования HTML в текст

Декодирование закодированных значений

HTML использует сущности, которые следует декодировать в исходные символы. В этом поможет WebUtility.HtmlDecode :

csharp Скопировать код // Преобразуем закодированные символы в исходные. Без тайн и шифров. var decodedText = WebUtility.HtmlDecode(plainText);

Извлечение всех текстовых узлов

Для списков и таблиц может потребоваться дополнительный анализ. Вы должны проходить через и объединять текстовые узлы, чтобы правильно расставить приоритеты чтения. HtmlAgilityPack предлагает такие возможности.

Нормализация текста для улучшения читаемости

После преобразования текст может включать в себя излишнее количество пробелов и переходов на новую строку. Удаление лишних пробелов и нормализация текста повысит его читаемость. Это можно сравнить с уборкой после шумного вечера:

csharp Скопировать код // "Бегите, пробелы!" – избавляемся от излишних пробелов. plainText = Regex.Replace(plainText, @"\s+", " ").Trim();

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