Преобразование HTML в безопасный текст в Python: cgi.escape

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Быстрый ответ

Заботьтесь о безопасности: используйте функцию Python html.escape() для экранирования HTML-кода. Это поможет избавиться от проблем с HTML-инъекциями.

Python Скопировать код import html safe_html = html.escape("<script>alert('x')</script>") # safe_html: <script>alert('x')</script>

Усиление защиты: работа с кавычками и символами ASCII

В контексте HTML-атрибутов параметр quote=True позволит избежать проблем со стандартными двойными кавычками ( " ), преобразуя их в безопасные " .

Python Скопировать код import html safe_attribute = html.escape('"Hello, world!"', quote=True) # safe_attribute: "Hello, world!"

Если вы сталкиваетесь с символами за пределами ASCII-диапазона, их можно перекодировать так:

Python Скопировать код data = "© 2023 StackExchange" safe_data = data.encode('ascii', 'xmlcharrefreplace') # safe_data: b'© 2023 StackExchange'

В случае работы с содержимым в Unicode, данные следует сначала декодировать перед экранированием.

Более глубокое понимание: экранирование и кодирование

Важно различивать:

Экранирование : это когда вы предпринимаете действия на благо безопасности.

: это когда вы предпринимаете действия на благо безопасности. Кодирование: это изменение формы сообщения для обеспечения совместимости.

Будьте уверены, что кодировка вашего документа совпадает с той, что используется в html.escape() . Так ваш код будет по-настоящему надёжным.

Визуализация

Корзина данных 🧺: | <b>Сэндвич с арахисовым маслом и джемом</b> | <script>Атака муравьёв</script> | 🍇 Виноград |

Что, если мы защитим эту корзину данных с помощью html.escape() из Python?

Python Скопировать код import html safe_basket = html.escape(raw_data_basket)

В итоге получим:

Безопасная корзина 🧺⛓️: | <b>Сэндвich с арахисовым маслом и джемом</b> | <script>Атака муравьёв</script> | 🍇 Виноград |

Никакие насекомые больше не потревожат ваш спокойный пикник данных!

Python 3.2+ и "устаревший" cgi.escape

В эпоху Python 3.2+ используйте html.escape() . Устаревшую функцию cgi.escape() оставьте в прошлом. Вот иллюстрация:

Python Скопировать код # cgi.escape() – устаревший подход import cgi escaped_str = cgi.escape("<b>устаревшее</b>") # html.escape() – современный подход import html escaped_str = html.escape("<b>рекомендованное</b>")

Экранирование URL: лидерство urllib

Для экранирования URL наиболее подходит urllib , превращающий URL в безопасный вариант, конвертируя HTML-элементы.

Python Скопировать код from urllib.parse import quote safe_url = quote("<Привет & Мир>") # safe_url: %3CПривет%20%26%20Мир%3E

Главное правило безопасности с MarkupSafe

Если вам нужна дополнительная надёжность, используйте MarkupSafe . Он эффективно справляется с перегрузкой методов и шаблонизацией.

Python Скопировать код from markupsafe import escape escaped_html = escape("<Это безопасно & на высоте>") # escaped_html: <Это безопасно & на высоте>

MarkupSafe — это эффективный инструмент, который можно настроить под свои потребности, изучив документацию.

Обработка символов вне ASCII: важное значение корректного выбора кодировки

Главное правило — это выбор правильной кодировки. Она становится вашим надёжным спасением при работе с не-ASCII символами:

Python Скопировать код data = "Crème brûlée" safe_html = html.escape(data).encode('utf-8') # safe_html: b'Crème brûlée'

Точность играет главную роль. Проверьте спецификацию кодировки в заголовках, чтобы убедиться в корректности кодировки.