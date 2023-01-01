Правильное использование тегов HTML5: section, header, article#Семантическая разметка #HTML5-элементы (header, main, footer) #Section и Article
Быстрый ответ
Для достижения оптимальной семантики документа в HTML5 рекомендуется использовать
section для группировки тематически связанных блоков,
header для вводных блоков,
aside для вспомогательных сегментов контента и
article для самодостаточных разделов содержимого. Вот пример их верного использования:
<article>
<header><h1>Заголовок статьи</h1></header>
<section><p>Основной контент</p></section>
<aside><p>Дополнительная информация</p></aside>
</article>
Помните: выбирайте элементы по их функции —
header для вводной информации,
section для отдельных блоков,
aside для второстепенного контента и
article для самодостаточных текстов. Это благоприятно сказывается на доступности и поисковой оптимизации (SEO) контента, упрощая навигацию и понимание структуры сайта.
Когда применять
Понимание принципов использования
<article>,
<section> и
<div> существенно облегчает вашу работу с HTML:
<article>используется для независимых и самодостаточных единиц содержимого, таких как статьи или записи в блоге.
<section>применяется для группировки тематически связанных блоков, аналогично разделам в книге.
<div>— это универсальный контейнер без семантической нагрузки. Он становится нужным, когда другие элементы не подходят.
Чтобы не усложнять структуру документа, старайтесь избегать избыточного и ненужного использования этих элементов. Применяйте их там, где это действительно целесообразно.
Как и когда применять
Рациональное использование
<nav> и
<aside> упрощает навигацию пользователя по сайту:
<nav>предназначен для основных блоков навигации, отличаясь от произвольных групп ссылок.
<aside>идеально подходит для контента, не имеющего прямого отношения к основному, например для боковых панелей или подсказок.
Правильное распределение и организация контента на странице значительно улучшает пользовательский опыт.
Понимание
Элементы
<header> и
<footer> задают контекст как для всей веб-страницы, так и для отдельных её частей:
- Внутри
<article>заголовок может содержать название и автора, а подвал — дату публикации и ссылки на связанный контент.
- В контексте
<section>шапка может включать название раздела, а подвал — заключение или ссылки на дополнительные материалы.
Эти элементы способствуют созданию более структурированного и логического представления контента.
Визуализация
Представьте элементы вашей веб-страницы как части здания:
🚪 **Header**: Входная дверь в "здание" вашего контента.
🏠 **Section**: Отдельные помещения, составляющие "здание" сайта.
📘 **Article**: "Книги", рассказывающие истории, связанные с этими помещениями.
🛋️ **Aside**: "Боковые столики" с декоративными элементами или чашкой кофе.
Каждый элемент играет свою роль в общей структуре, вместе создавая гармоничное и функциональное "здание" для вашего контента.
Использование структуры HTML5 в вашу пользу
Алгоритм структурирования HTML5 поможет формировать понятные и чёткие документы благодаря корректному разделению:
- Основной контент в
<main>выделим от остальных элементов, даже если их на странице несколько.
<header>и
<footer>обозначают ключевые зоны и добавляют контекст.
Такой структурированный подход улучшает доступность и способствует повышению позиций сайта в поисковых системах.
Избегайте излишнего использования
Приоритет семантическим элементам HTML5 поможет избежать излишнего использования
<div> — явления, известного как "divitis":
- Замените
<div>на
<section>и
<article>, когда это усиливает смысл контента.
- Семантическая разметка делает ваш сайт более понятным не только для пользователей, но и для скринридеров и поисковых систем.
Особенности использования
Теги
<h1>-<h6> не обязательно включать в хедеры:
- В
<header>могут располагаться логотипы, блоки поиска и другие элементы вводной части.
- Тег
<body>чаще используется для задания стилей страницы в целом, не предназначен для структурного деления на разделы.
Такое детальное использование элементов HTML5 делает ваш сайт более точным и привлекательным.
Полезные материалы
- Элемент article | HTML5 Doctor — подробное описание применения элемента
<article>.
- <h1>–<h6>: Элементы заголовков секций HTML – MDN — детальное руководство от MDN по элементам заголовков и секций HTML.
- HTML Стандарт — официальная спецификация WHATWG для элемента
<section>.
- Предварительный обзор HTML 5 – A List Apart — глубокий анализ HTML5 и его новых структурных элементов.
- Тег header HTML – W3Schools — обучающий материал по правильному использованию
<header>.
- HTML5 и алгоритм структурирования документа — Smashing Magazine — объяснения алгоритма структурирования HTML5-документов и его значимости.
- Техники HTML5 для предоставления полезных текстовых альтернатив – WCAG WG — рекомендации W3C по созданию текстовых альтернатив в HTML5 для улучшения доступности.
Ксения Сорокина
веб-техредактор