Правильное использование тегов HTML5: section, header, article

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Быстрый ответ

Для достижения оптимальной семантики документа в HTML5 рекомендуется использовать section для группировки тематически связанных блоков, header для вводных блоков, aside для вспомогательных сегментов контента и article для самодостаточных разделов содержимого. Вот пример их верного использования:

HTML Скопировать код <article> <header><h1>Заголовок статьи</h1></header> <section><p>Основной контент</p></section> <aside><p>Дополнительная информация</p></aside> </article>

Помните: выбирайте элементы по их функции — header для вводной информации, section для отдельных блоков, aside для второстепенного контента и article для самодостаточных текстов. Это благоприятно сказывается на доступности и поисковой оптимизации (SEO) контента, упрощая навигацию и понимание структуры сайта.

Когда применять

Понимание принципов использования <article> , <section> и <div> существенно облегчает вашу работу с HTML:

<article> используется для независимых и самодостаточных единиц содержимого, таких как статьи или записи в блоге.

используется для независимых и самодостаточных единиц содержимого, таких как статьи или записи в блоге. <section> применяется для группировки тематически связанных блоков, аналогично разделам в книге.

применяется для группировки тематически связанных блоков, аналогично разделам в книге. <div> — это универсальный контейнер без семантической нагрузки. Он становится нужным, когда другие элементы не подходят.

Чтобы не усложнять структуру документа, старайтесь избегать избыточного и ненужного использования этих элементов. Применяйте их там, где это действительно целесообразно.

Как и когда применять

Рациональное использование <nav> и <aside> упрощает навигацию пользователя по сайту:

<nav> предназначен для основных блоков навигации, отличаясь от произвольных групп ссылок.

предназначен для основных блоков навигации, отличаясь от произвольных групп ссылок. <aside> идеально подходит для контента, не имеющего прямого отношения к основному, например для боковых панелей или подсказок.

Правильное распределение и организация контента на странице значительно улучшает пользовательский опыт.

Понимание

Элементы <header> и <footer> задают контекст как для всей веб-страницы, так и для отдельных её частей:

Внутри <article> заголовок может содержать название и автора, а подвал — дату публикации и ссылки на связанный контент.

заголовок может содержать название и автора, а подвал — дату публикации и ссылки на связанный контент. В контексте <section> шапка может включать название раздела, а подвал — заключение или ссылки на дополнительные материалы.

Эти элементы способствуют созданию более структурированного и логического представления контента.

Визуализация

Представьте элементы вашей веб-страницы как части здания:

Markdown Скопировать код 🚪 **Header**: Входная дверь в "здание" вашего контента. 🏠 **Section**: Отдельные помещения, составляющие "здание" сайта. 📘 **Article**: "Книги", рассказывающие истории, связанные с этими помещениями. 🛋️ **Aside**: "Боковые столики" с декоративными элементами или чашкой кофе.

Каждый элемент играет свою роль в общей структуре, вместе создавая гармоничное и функциональное "здание" для вашего контента.

Использование структуры HTML5 в вашу пользу

Алгоритм структурирования HTML5 поможет формировать понятные и чёткие документы благодаря корректному разделению:

Основной контент в <main> выделим от остальных элементов, даже если их на странице несколько.

выделим от остальных элементов, даже если их на странице несколько. <header> и <footer> обозначают ключевые зоны и добавляют контекст.

Такой структурированный подход улучшает доступность и способствует повышению позиций сайта в поисковых системах.

Избегайте излишнего использования

Приоритет семантическим элементам HTML5 поможет избежать излишнего использования <div> — явления, известного как "divitis":

Замените <div> на <section> и <article> , когда это усиливает смысл контента.

на и , когда это усиливает смысл контента. Семантическая разметка делает ваш сайт более понятным не только для пользователей, но и для скринридеров и поисковых систем.

Особенности использования

Теги <h1>-<h6> не обязательно включать в хедеры:

В <header> могут располагаться логотипы, блоки поиска и другие элементы вводной части.

могут располагаться логотипы, блоки поиска и другие элементы вводной части. Тег <body> чаще используется для задания стилей страницы в целом, не предназначен для структурного деления на разделы.

Такое детальное использование элементов HTML5 делает ваш сайт более точным и привлекательным.

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