Правила формирования значения атрибута id в HTML#Основы HTML #Теги и атрибуты #Идентификаторы и классы
Быстрый ответ
Значение для атрибута
id в HTML должно начинаться либо с латинской буквы любого регистра, либо со знака подчёркивания. В его составе могут присутствовать латинские буквы, цифры, дефисы, подчёркивания, двоеточия и точки. Не допускается использование пробельных символов. Вот пример корректного id:
<div id="user-123_profile"></div>
Строго рекомендуется избегать использования id, начинающихся с цифр, поскольку они считаются некорректным использованием:
<div id="123user"></div>
Исключительность ID
Атрибут
id должен быть уникален в контексте всего документа. Каждый элемент должен иметь свой неповторимый идентификатор
id, как уникальное имя у каждого человека.
Использование специальных символов
Элементы со специальными символами, такими как точки и двоеточия в значениях
id, требуется указывать с особой осторожностью, так как в CSS и JavaScript они могут вызвать двусмысленность. В CSS для их обозначения следует использовать обратный слеш (например,
#my.id для id
my.id), а в jQuery — двойной обратный слеш (
$("#my\.id")).
Чувствительность к регистру в XHTML
В отличие от HTML5 в XHTML значения
id чувствительны к регистру, то есть 'John' и 'john' будут расценены как два разных идентификатора. Соответственно, учитывайте регистровую чувствительность.
Соблюдаем совместимость: избегая цифр в начале
Если вы руководствуетесь стандартом HTML4, то id не должен начинаться с цифры. Это обеспечивает максимальную совместимость с различными браузерами.
Правильность выбора при именовании ID
Важно стараться соблюдать последовательность и понятность при именовании
id. Это упрощает работу в больших проектах и взаимодействие с коллегами-разработчиками.
Визуализация
Можете представить значения атрибута id как уникальные номера автомобилей для каждого HTML-элемента:
Правила номеров:
- Начинаются с **Буквы** (🅰️) или **Подчеркивания** (_)
- Включают **Буквы** (🔤), **Цифры** (🔢), **Дефисы** (-), **Подчеркивания** (_)
- Каждый номер уникален для своего автомобиля (🚗💨)
Примеры:
- ✅ Корректный ID: `ID_A1-Z`
- ❌ Некорректный ID: `123-Start` (🚫 Цифра не может быть в начале!)
Так же, как автомобильные номера должны быть уникальными и соответствовать определенным стандартам, так и
id в HTML должен следовать определенным правилам.
Лучшие практики для интеграции с JS/CSS
Для гармоничной интеграции с CSS и JavaScript выбирайте формат
id осторожнее, избегая символов с особым значением в этих языках, таких как решётка (
#).
Организация вашего набора ID
Продуманная система идентификаторов упрощает процесс разработки и последующую оптимизацию кода. Рассмотрите возможность применения методологий, например BEM (Block Element Modifier), для более удобного управления
id.
Чувствительность к регистру в различных средах
В HTML5 регистр значения
id не имеет значения, но в некоторых doctype или XML-приложениях регистры могут быть различимы, и как следствие,
#myId,
#MYID и
#MyID будут считаться трёмя разными идентификаторами.
Полезные материалы
- HTML Standard — полнейшая спецификация WHATWG для атрибута
idв HTML.
- id – HTML: HyperText Markup Language | MDN — детальное описание атрибута
idв HTML от Mozilla Developer Network.
- The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — развернутая статья о выборе между
idи классом.
- HTML: Допустимые значения атрибута id? – Stack Overflow — обсуждения и вопросы сообщества о правильных значениях
idв HTML.
- HTML id Attribute – W3Schools — практическое руководство по использованию атрибута
idв HTML.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — информация о совместимости браузеров с атрибутом
idв HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор