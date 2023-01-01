Правила формирования значения атрибута id в HTML

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Быстрый ответ

Значение для атрибута id в HTML должно начинаться либо с латинской буквы любого регистра, либо со знака подчёркивания. В его составе могут присутствовать латинские буквы, цифры, дефисы, подчёркивания, двоеточия и точки. Не допускается использование пробельных символов. Вот пример корректного id:

HTML Скопировать код <div id="user-123_profile"></div>

Строго рекомендуется избегать использования id, начинающихся с цифр, поскольку они считаются некорректным использованием:

HTML Скопировать код <div id="123user"></div>

Исключительность ID

Атрибут id должен быть уникален в контексте всего документа. Каждый элемент должен иметь свой неповторимый идентификатор id , как уникальное имя у каждого человека.

Использование специальных символов

Элементы со специальными символами, такими как точки и двоеточия в значениях id , требуется указывать с особой осторожностью, так как в CSS и JavaScript они могут вызвать двусмысленность. В CSS для их обозначения следует использовать обратный слеш (например, #my.id для id my.id ), а в jQuery — двойной обратный слеш ( $("#my\.id") ).

Чувствительность к регистру в XHTML

В отличие от HTML5 в XHTML значения id чувствительны к регистру, то есть 'John' и 'john' будут расценены как два разных идентификатора. Соответственно, учитывайте регистровую чувствительность.

Соблюдаем совместимость: избегая цифр в начале

Если вы руководствуетесь стандартом HTML4, то id не должен начинаться с цифры. Это обеспечивает максимальную совместимость с различными браузерами.

Правильность выбора при именовании ID

Важно стараться соблюдать последовательность и понятность при именовании id . Это упрощает работу в больших проектах и взаимодействие с коллегами-разработчиками.

Визуализация

Можете представить значения атрибута id как уникальные номера автомобилей для каждого HTML-элемента:

Markdown Скопировать код Правила номеров: - Начинаются с **Буквы** (🅰️) или **Подчеркивания** (_) - Включают **Буквы** (🔤), **Цифры** (🔢), **Дефисы** (-), **Подчеркивания** (_) - Каждый номер уникален для своего автомобиля (🚗💨) Примеры: - ✅ Корректный ID: `ID_A1-Z` - ❌ Некорректный ID: `123-Start` (🚫 Цифра не может быть в начале!)

Так же, как автомобильные номера должны быть уникальными и соответствовать определенным стандартам, так и id в HTML должен следовать определенным правилам.

Лучшие практики для интеграции с JS/CSS

Для гармоничной интеграции с CSS и JavaScript выбирайте формат id осторожнее, избегая символов с особым значением в этих языках, таких как решётка ( # ).

Организация вашего набора ID

Продуманная система идентификаторов упрощает процесс разработки и последующую оптимизацию кода. Рассмотрите возможность применения методологий, например BEM (Block Element Modifier), для более удобного управления id .

Чувствительность к регистру в различных средах

В HTML5 регистр значения id не имеет значения, но в некоторых doctype или XML-приложениях регистры могут быть различимы, и как следствие, #myId , #MYID и #MyID будут считаться трёмя разными идентификаторами.

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