logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Правила формирования значения атрибута id в HTML
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Правила формирования значения атрибута id в HTML

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Идентификаторы и классы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Значение для атрибута id в HTML должно начинаться либо с латинской буквы любого регистра, либо со знака подчёркивания. В его составе могут присутствовать латинские буквы, цифры, дефисы, подчёркивания, двоеточия и точки. Не допускается использование пробельных символов. Вот пример корректного id:

HTML
Скопировать код
<div id="user-123_profile"></div>

Строго рекомендуется избегать использования id, начинающихся с цифр, поскольку они считаются некорректным использованием:

HTML
Скопировать код
<div id="123user"></div>
Пошаговый план для смены профессии

Исключительность ID

Атрибут id должен быть уникален в контексте всего документа. Каждый элемент должен иметь свой неповторимый идентификатор id, как уникальное имя у каждого человека.

Использование специальных символов

Элементы со специальными символами, такими как точки и двоеточия в значениях id, требуется указывать с особой осторожностью, так как в CSS и JavaScript они могут вызвать двусмысленность. В CSS для их обозначения следует использовать обратный слеш (например, #my.id для id my.id), а в jQuery — двойной обратный слеш ($("#my\.id")).

Чувствительность к регистру в XHTML

В отличие от HTML5 в XHTML значения id чувствительны к регистру, то есть 'John' и 'john' будут расценены как два разных идентификатора. Соответственно, учитывайте регистровую чувствительность.

Соблюдаем совместимость: избегая цифр в начале

Если вы руководствуетесь стандартом HTML4, то id не должен начинаться с цифры. Это обеспечивает максимальную совместимость с различными браузерами.

Правильность выбора при именовании ID

Важно стараться соблюдать последовательность и понятность при именовании id. Это упрощает работу в больших проектах и взаимодействие с коллегами-разработчиками.

Визуализация

Можете представить значения атрибута id как уникальные номера автомобилей для каждого HTML-элемента:

Markdown
Скопировать код
Правила номеров:
- Начинаются с **Буквы** (🅰️) или **Подчеркивания** (_)
- Включают **Буквы** (🔤), **Цифры** (🔢), **Дефисы** (-), **Подчеркивания** (_)
- Каждый номер уникален для своего автомобиля (🚗💨)

Примеры:
- ✅ Корректный ID: `ID_A1-Z`
- ❌ Некорректный ID: `123-Start` (🚫 Цифра не может быть в начале!)

Так же, как автомобильные номера должны быть уникальными и соответствовать определенным стандартам, так и id в HTML должен следовать определенным правилам.

Лучшие практики для интеграции с JS/CSS

Для гармоничной интеграции с CSS и JavaScript выбирайте формат id осторожнее, избегая символов с особым значением в этих языках, таких как решётка (#).

Организация вашего набора ID

Продуманная система идентификаторов упрощает процесс разработки и последующую оптимизацию кода. Рассмотрите возможность применения методологий, например BEM (Block Element Modifier), для более удобного управления id.

Чувствительность к регистру в различных средах

В HTML5 регистр значения id не имеет значения, но в некоторых doctype или XML-приложениях регистры могут быть различимы, и как следствие, #myId, #MYID и #MyID будут считаться трёмя разными идентификаторами.

Полезные материалы

  1. HTML Standard — полнейшая спецификация WHATWG для атрибута id в HTML.
  2. id – HTML: HyperText Markup Language | MDN — детальное описание атрибута id в HTML от Mozilla Developer Network.
  3. The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — развернутая статья о выборе между id и классом.
  4. HTML: Допустимые значения атрибута id? – Stack Overflow — обсуждения и вопросы сообщества о правильных значениях id в HTML.
  5. HTML id Attribute – W3Schools — практическое руководство по использованию атрибута id в HTML.
  6. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — информация о совместимости браузеров с атрибутом id в HTML.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
С какого символа должно начинаться значение атрибута id в HTML?
1 / 5

Ксения Сорокина

веб-техредактор

Свежие материалы
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...