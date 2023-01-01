Получение стилей HTML-элемента через тег style в JavaScript
Быстрый ответ
В JavaScript вы можете воспользоваться функцией
getComputedStyle() для получения вычисленных стилей на конкретном элементе. Для того чтобы извлечь определённое свойство стиля, такое как
color, у элемента с идентификатором
#elementID, используйте эту конструкцию:
var color = getComputedStyle(document.getElementById('elementID')).color;
Вы получите фактическое значение цвета, применяемое к данному элементу.
Не забывайте о кроссбраузерной совместимости. Помимо большинства браузеров, функция
getComputedStyle() поддерживается и в Internet Explorer. Однако для этого браузера будет лучше использовать метод
element.currentStyle. Вот пример функции, позволяющей избежать проблем совместимости:
function getStyle(element, property) {
if (window.getComputedStyle) {
return window.getComputedStyle(element).getPropertyValue(property);
} else { // Guess who's back, back again, IE's back, tell a friend.
return element.currentStyle[property];
}
}
Нейтрализация несовместимостей между браузерами
Множество проблем с несовместимостью возникает при работе с браузером Internet Explorer – от различий в наименовании свойств до отличий в возвращаемых единицах измерения и значениях цветов.
Например, свойство CSS
float в JavaScript обозначается как
cssFloat, в то время как в IE оно называется
styleFloat. Поэтому, осуществляйте корректировки для обеспечения совместимости.
Internet Explorer предпочитает отдавать исходные единицы измерения (например,
em или
%), в отличие от других браузеров, которые преобразуют их в пиксели.
Примите к сведению, что отображение цветов также может отличаться: стандартные браузеры обычно возвращают значения в RGB или шестнадцатеричном формате, в то время как IE может представлять цвета по их названиям.
Уменьшение зависимости от библиотек
Хотя использование библиотек, таких как jQuery, кажется удобным, с развитием стандартных методов JavaScript все чаще рекомендуется получать стили с помощью чистого JavaScript. Это приводит к упрощению кода и ускорению загрузки страниц.
Визуализация
Для наглядности рассмотрите процесс извлечения стилей элемента в JavaScript в виде аналогии с 🚪 шкафом, полным разных нарядов (стилей).
Извлечение стиля:
const element = document.getElementById('yourElement');
const style = window.getComputedStyle(element);
Теперь все стили (наряды) доступны вам.
Представим, что вы выбираете конкретный наряд:
- Цвет рубашки:
style.getPropertyValue('color')👔
- Размер штанов:
style.getPropertyValue('font-size')👖
Вот и всё! Вы выбрали нужный наряд! 🌟
Контроль над вашим гардеробом: системность и эффективность
Управление переполненным шкафом
Когда приходится работать с большим количеством свойств, можно использовать метод reduce для сбора значений в одном объекте, вместо того чтобы вызывать
getPropertyValue для каждого свойства:
const styles = window.getComputedStyle(element);
const neededProps = ['marginTop', 'backgroundColor', 'flexGrow'];
const styleObject = neededProps.reduce((obj, prop) => {
obj[prop] = styles.getPropertyValue(prop); // ТЕПЕРЬ ЭТО МОЁ.
return obj;
}, {});
Таким образом, вы получите объект, содержащий вычисленные значения интересующих вас свойств стиля. Это упрощает код и улучшает производительность браузера при рендеринге.
Достижение единообразия
Для обеспечения устойчивости и стабильности рекомендуется использовать единицы измерения в одной и той же форме во всех браузерах. В случае если вам требуются значения в пикселях, в IE их возможно придётся конвертировать вручную.
Также при работе с цветами старайтесь придерживаться определённых стандартов. Предпочтите форматы hex или rgb, где это возможно.
Полезные материалы
- Window: getComputedStyle() method – Web APIs | MDN – Изучите, как извлекать все стили элемента.
- HTML DOM Style object – Основной ресурс, где собрана необходимая информация по изменению стилей элемента с помощью JavaScript.
- Updating a CSS Variable with JavaScript | CSS-Tricks – CSS-Tricks – Практическое пособие по управлению CSS переменными при помощи JavaScript.
- Styles and classes – Обучающий материал по работе со стилями и классами в JavaScript — от начального до продвинутого уровня.
- Using CSS custom properties (variables) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Узнайте про возможности и гибкость, которые предоставляют CSS переменные в дизайне.