Получение имени класса и ID элемента через jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Если вы хотите получить имя класса элемента в jQuery, применяйте метод
.attr('class'). Вот пример того, как это можно реализовать:
var className = $('#elementId').attr('class');
// Допустим, у нас есть элемент с id="myDiv":
var className = $('#myDiv').attr('class'); // Вернет "targetClass"
Несколько классов? Не проблема!
Если у элемента приписано несколько классов, их просто преобразовать из строки в массив с помощью такого способа
.attr('class').split(' '):
var allClassesArray = $('#elementId').attr('class').split(' '); // Это тем интереснее, чем больше у вас классов
Так, мы имеем массив из названий классов, с которыми можно взаимодействовать по воле.
Проверь, прежде чем вносить изменения
Приступая к изменению какого-либо класса, обязательно проверьте его наличие на элементе с помощь этого метода
.hasClass():
if ($('#elementId').hasClass('targetClass')) {
// У элемента есть класс 'targetClass', теперь можно принимать действия.
}
Этот тип проверки является эффективным и избавляет от необходимости анализировать весь список классов.
Обработка событий и доступ к классам
В ситуациях, когда вы работаете с обработчиками событий jQuery, имена классов можно извлечь через обычный JavaScript:
$('#elementId').click(function() {
var classNames = this.className; // Здесь мы используем нативный JavaScript!
var id = this.id; // И получаем идентификатор элемента
});
В этом случае
this ссылается на DOM-элемент, что позволяет взаимодействовать с его свойствами, в частности,
className и
id.
Расширенный выбор целей
В более сложных случаях, мы можем, к примеру, выбрать конкретный
div внутри другого элемента, применяя сочетание селекторов и фильтров jQuery:
var fifteenthDivClass = $('#sidebar div:eq(14)').attr('class'); // Получаем класс пятнадцатого div
Этот метод даёт возможность получить класс пятнадцатого
div, учитывая, что в jQuery нумерация начинается с ноля.
Визуализация
Предположим, у нас есть ряд элементов
👚, 👖, 👗, 👔, в котором каждая иконка символизирует HTML-элемент, а класс, который мы хотим изучить, обозначает стиль:
Стили (классы): 👚 : 'casual'
👖 : 'denim'
👗 : 'evening'
👔 : 'business'
С помощью jQuery мы посылаем системе запрос, чтобы узнать, какой класс соответствует определенному стилю:
$('.evening').attr('class');
// И система отвечает: "Этот стиль – 'evening'"
Использование современного JavaScript для доступа к классу и ID
Если вы любите использовать самые новые возможности JavaScript без применения jQuery, вот как можно достичь тех же результатов:
const element = document.querySelector('#elementId');
const classNames = element.className; // Красиво и просто!
const id = element.id; // И точно до последнего момента
Чтобы получить перечень всех классов:
const classListArray = Array.from(element.classList); // И все у вас в руках!
Эти нативные свойства DOM поддерживаются большинством браузеров и являются отличной альтернативой для управления элементами DOM без jQuery.
Получение актуальных (динамических) данных класса
В ситуациях, когда классы динамически меняются, крайне важно получать свежую информацию о них. Всегда запрашивайте данные классов в обработчике событий или в методе:
$('#elementId').click(function() {
var classNames = this.className; // Так информация будет точной и актуальной.
});
Создание селекторов jQuery из классов
Тут мы учимся преобразовывать классы элемента в селектор jQuery:
const selector = '.' + $('#myDiv').attr('class').split(' ').join('.'); // Превращаем классы в волшебный селектор!
Используя этот код, вы объедините все классы точкой, что упрощает поиск элементов с аналогичным набором классов.
Работа с функцией
Функция
.attr() является универсальным инструментом, который дает возможность работать с любыми атрибутами:
var typeAttr = $('#myInput').attr('type'); // Теперь за мной и моими атрибутами! ;-)
Возможности
.attr() не ограничиваются работой только с классами — эта функция незаменима для доступа к атрибутам в jQuery.
Полезные материалы
- .attr() | Документация API jQuery — подробное объяснение метода .attr().
- .prop() | Документация API jQuery — описание метода .prop(), бывает полезным при работе со свойствами.
- "Свежие вопросы 'jquery+get+class' – Stack Overflow" — вопросы и ответы на тему получения классов с помощью jQuery.
- Element: свойство className – Web API | MDN — официальная документация по
className.
- Element: свойство classList – Web API | MDN — официальная документация по
classList.
- Изучаем jQuery | Codecademy — курс Codecademy, который поможет вам увлубиться в изучение jQuery и работы с HTML-элементами.
Элина Баранова
разработчик Android