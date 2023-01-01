Получение имени файла из input type=file: подробное руководство

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Быстрый ответ

Чтобы получить название файла, выбранного через <input type="file"> , достаточно назначить обработчик события 'change' и обратиться к свойству name первого файла в списке files элемента ввода. Вот пример кода:

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="file"]').addEventListener('change', function() { console.log("Выбранный файл:", this.files[0].name); });

Следует поместить этот скрипт сразу после HTML-элемента input:

HTML Скопировать код <input type="file" />

Такой подход снижает нагрузку на сервер, так как файлы не отправляются сразу же, и улучшает взаимодействие с пользователем, предоставляя ему немедленный отклик о выбранном файле.

Подробное объяснение

Итак, давайте разберем подробнее эту тему. Мы исследуем различные способы получения имени файла, рассмотрим обработку выбора нескольких файлов, способы извлечения дополнительной информации о файле, а также обсудим взаимодействие с разными браузерами и методы формирования осведомленных уведомлений пользователю.

Работа со свойствами файла и обработка выбора нескольких файлов

Получение дополнительных свойств

Помимо названия файла, вы можете получить и другие данные, например, тип и размер файла, используя File API :

JS Скопировать код document.getElementById('fileInput').addEventListener('change', function() { if (this.files.length === 0) { console.log('Файл не выбран. Возможно, время для перерыва и кофе ☕️.'); } else { const file = this.files[0]; console.log("Выбранный файл:", file.name); console.log("Тип файла:", file.type); console.log("Размер файла:", file.size, "байт"); } });

Проверка на отсутствие выбранного файла поможет адеkvатно обрабатывать эту ситуацию без возникновения ошибок.

Обработка выбора нескольких файлов

Если у <input> присутствует атрибут multiple , файлы можно обработать следующим образом:

JS Скопировать код document.getElementById('multiFileInput').addEventListener('change', function() { for(let i = 0; i < this.files.length; i++) { const file = this.files[i]; console.log(`Файл ${i + 1}:`, file.name); } });

Взаимодействие с пользователем и организация кроссбраузерности

Дружественные уведомления для пользователя

Для удобства пользователей размер файла можно форматировать в более привычные единицы измерения, такие как килобайты или мегабайты:

JS Скопировать код function formatBytes(bytes, decimals = 2) { if (bytes === 0) return '0 Байт'; const k = 1024; const dm = decimals < 0 ? 0 : decimals; const sizes = ['Байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ', 'ЭБ', 'ЗБ', 'ИБ']; const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(k)); return parseFloat((bytes / Math.pow(k, i)).toFixed(dm)) + ' ' + sizes[i]; }

Теперь размер файла отображается так, что он становится понятен любому пользователю.

Обеспечение совместимости

У различных браузеров могут быть разные возможности, поэтому ваш код должен быть совместим с разными версиями браузеров. Хотя большинство современных браузеров обладают хорошей поддержкой работы с файлами, некоторые устаревшие версии могут испытывать затруднения.

Визуализация

Давайте проиллюстрируем это всё при помощи аналогии с открытым микрофоном:

Markdown Скопировать код 🎤 – Никого нет (файл не выбран) 🎤 – Ожидаем участников… 🎤 – У нас кто-то присоединяется! (файл выбран)

После выбора файла у нас есть:

JS Скопировать код document.getElementById('fileInput').onchange = function() { console.log("На сцене: " + this.files[0].name); };

И затем объявляется имя файла:

Markdown Скопировать код 🔊 **Имя файла:** "awesome_track.mp3"

Примечание: Не забудьте заменить 'fileInput' на ID вашего input-элемента.

Бонус

Уникальная обработка ID

Для каждого <input type="file"> на странице стоит использовать уникальный id , чтобы корректно отрабатывать каждый начальный элемент.

Использование jQuery

JS Скопировать код $('.fileUploader').on('change', function() { alert("Выбранный файл: " + this.files[0].name); });

jQuery можно использовать для более простой и элегантной подписки на события.

Проверка пользовательского ввода

Важно проверять входные данные перед обработкой, чтобы предотвратить возможные проблемы.

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