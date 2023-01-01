Получение имени файла из input type=file: подробное руководство#Разное
Быстрый ответ
Чтобы получить название файла, выбранного через
<input type="file">, достаточно назначить обработчик события
'change' и обратиться к свойству
name первого файла в списке
files элемента ввода. Вот пример кода:
document.querySelector('input[type="file"]').addEventListener('change', function() {
console.log("Выбранный файл:", this.files[0].name);
});
Следует поместить этот скрипт сразу после HTML-элемента input:
<input type="file" />
Такой подход снижает нагрузку на сервер, так как файлы не отправляются сразу же, и улучшает взаимодействие с пользователем, предоставляя ему немедленный отклик о выбранном файле.
Подробное объяснение
Итак, давайте разберем подробнее эту тему. Мы исследуем различные способы получения имени файла, рассмотрим обработку выбора нескольких файлов, способы извлечения дополнительной информации о файле, а также обсудим взаимодействие с разными браузерами и методы формирования осведомленных уведомлений пользователю.
Работа со свойствами файла и обработка выбора нескольких файлов
Получение дополнительных свойств
Помимо названия файла, вы можете получить и другие данные, например, тип и размер файла, используя
File API:
document.getElementById('fileInput').addEventListener('change', function() {
if (this.files.length === 0) {
console.log('Файл не выбран. Возможно, время для перерыва и кофе ☕️.');
} else {
const file = this.files[0];
console.log("Выбранный файл:", file.name);
console.log("Тип файла:", file.type);
console.log("Размер файла:", file.size, "байт");
}
});
Проверка на отсутствие выбранного файла поможет адеkvатно обрабатывать эту ситуацию без возникновения ошибок.
Обработка выбора нескольких файлов
Если у
<input> присутствует атрибут
multiple, файлы можно обработать следующим образом:
document.getElementById('multiFileInput').addEventListener('change', function() {
for(let i = 0; i < this.files.length; i++) {
const file = this.files[i];
console.log(`Файл ${i + 1}:`, file.name);
}
});
Взаимодействие с пользователем и организация кроссбраузерности
Дружественные уведомления для пользователя
Для удобства пользователей размер файла можно форматировать в более привычные единицы измерения, такие как килобайты или мегабайты:
function formatBytes(bytes, decimals = 2) {
if (bytes === 0) return '0 Байт';
const k = 1024;
const dm = decimals < 0 ? 0 : decimals;
const sizes = ['Байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ', 'ЭБ', 'ЗБ', 'ИБ'];
const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(k));
return parseFloat((bytes / Math.pow(k, i)).toFixed(dm)) + ' ' + sizes[i];
}
Теперь размер файла отображается так, что он становится понятен любому пользователю.
Обеспечение совместимости
У различных браузеров могут быть разные возможности, поэтому ваш код должен быть совместим с разными версиями браузеров. Хотя большинство современных браузеров обладают хорошей поддержкой работы с файлами, некоторые устаревшие версии могут испытывать затруднения.
Визуализация
Давайте проиллюстрируем это всё при помощи аналогии с открытым микрофоном:
🎤 – Никого нет (файл не выбран)
🎤 – Ожидаем участников…
🎤 – У нас кто-то присоединяется! (файл выбран)
После выбора файла у нас есть:
document.getElementById('fileInput').onchange = function() {
console.log("На сцене: " + this.files[0].name);
};
И затем объявляется имя файла:
🔊 **Имя файла:** "awesome_track.mp3"
Примечание: Не забудьте заменить 'fileInput' на ID вашего input-элемента.
Бонус
Уникальная обработка ID
Для каждого
<input type="file"> на странице стоит использовать уникальный
id, чтобы корректно отрабатывать каждый начальный элемент.
Использование jQuery
$('.fileUploader').on('change', function() {
alert("Выбранный файл: " + this.files[0].name);
});
jQuery можно использовать для более простой и элегантной подписки на события.
Проверка пользовательского ввода
Важно проверять входные данные перед обработкой, чтобы предотвратить возможные проблемы.
Полезные материалы
- Использование файлов в веб-приложениях – Веб-API | MDN — Руководство по работе с файлами в веб-приложениях.
- Файлы и FileReader — Учебник, детально рассказывающий о работе с файлами на JavaScript.
- Чтение файлов в JavaScript с использованием file and FileReader API | web.dev — Статья о чтении файлов в JavaScript с использованием современных API.
- HTML-стандарт — Официальный стандарт, касающийся полей ввода для загрузки файлов.
- Событие
changeHTMLElement – Веб-API | MDN — Подробное описание события изменения, которое играет ключевую роль в отслеживании выбора файлов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы