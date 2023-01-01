Поиск индекса элемента в контейнере JS DOM без jQuery

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Быстрый ответ

Для вычисления индекса элемента можно использовать свойство element.parentElement , чтобы выйти на родительский элемент, затем применить Array.prototype.indexOf.call ко всем дочерним элементам:

Пример:

JS Скопировать код let index = Array.prototype.indexOf.call(element.parentElement.children, element);

Основные составляющие:

parentElement возвращает родительский контейнер элемента.

возвращает элемента. Метод indexOf.call оценивает индекс элемента среди его дочерних элементов.

оценивает среди его дочерних элементов. Это простое и мгновенное решение для определения позиции элемента.

Навигация по DOM: Оптимизированное перемещение без использования идентификаторов

Иногда идентификаторы не требуются для работы с DOM. Чтобы избежать циклов и явного назначения идентификаторов, можно использовать встроенные функции JavaScript:

Преобразование NodeList в массив: используем оператор расширения

С использованием оператора расширения из ES6 можно легко преобразовать NodeList в массив:

JS Скопировать код const elements = document.querySelectorAll('.my-elements'); let index = [...elements].indexOf(element); // "Сила ES6 позволяет нам легко управлять NodeList!"

Оператор расширения идеально справляется с задачей преобразования NodeList в массив.

Вопросы совместимости: учтите поддержку старых браузеров

Стоит помнить, что устаревшие браузеры могут не поддерживать новые функции JavaScript. В таких случаях вам может потребоваться использовать определение возможностей браузера и полифиллы:

JS Скопировать код if (!NodeList.prototype.forEach) { NodeList.prototype.forEach = Array.prototype.forEach; // "Проверим, как адаптируются старые браузеры!" }

Уделение внимания совместимости гарантирует работоспособность вашего кода в различных браузерах.

Для DOM-узлов, не являющихся массивами: используем итеративные методы

Счёт сиблингов: используем previousElementSibling

Если вы предпочитаете избежать использования методов массива или работать с текстовыми узлами, итеративный подход с использованием previousElementSibling может быть вам полезен:

JS Скопировать код function getElementIndex(node) { let count = 0; while (node = node.previousElementSibling) { count++; // "Будем считать до последнего!" } return count; } let index = getElementIndex(element);

Данный метод позволяет посчитать количество сиблингов, прежде чем достигнуть начала списка, для определения нужного индекса.

Учёт пробельных узлов: особенности сравнения узлов с пробелами

Пробельные символы в DOM могут создавать текстовые узлы, влияющие на расчёт индекса. Используйте функцию подсчета, которая не учитывает такие узлы:

JS Скопировать код function getElementIndex(node) { var count = 0; while (node = node.previousElementSibling) { if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) count++; // "Пробельные символы — вне состязания 'считаем сиблингов'!" } return count; }

Теперь данная функция точно подсчитывает количество сиблингов-элементов, игнорируя узлы, состоящие только из пробелов.

Практические примеры

Динамические элементы: работаем с элементами, добавленными динамически

Комбинируя динамические элементы со статическими ID, можно столкнуться с кучей проблем. Вот пример решения:

JS Скопировать код // Пусть `containerElement` — это контейнер с динамическими потомками let dynamicChild = containerElement.children[2]; // Динамический дочерний элемент let index = Array.prototype.indexOf.call(containerElement.children, dynamicChild); // "Нет ID? Не страшно!"

Этот код определяет индекс динамического элемента среди динамически добавленных сиблингов без использования ID.

Точный выбор: применяем getElementsByTagName

Если вам необходимо работать с определенным типом элементов, метод getElementsByTagName станет вашей "магической палкой":

JS Скопировать код let inputs = containerElement.getElementsByTagName('input'); let index = Array.from(inputs).indexOf(specificInput); // "Распознал тебя среди множества input-ов!"

Эта функция помогает найти конкретный индекс элемента input среди сиблингов в его родительском контейнере.

Визуализация

Представим линию с футболками (👕) :

Веревка: [👕0, 👕1, 👕2, 👕3, 👕4]

Обнаружение индекса футболки аналогично определению ее порядкового номера:

JS Скопировать код // Предположим, мы ищем индекс футболки 👕2 let shirts = document.querySelectorAll('.shirt'); let index = Array.from(shirts).indexOf(shirt2);

В случае успешного поиска получаем следующий результат:

Веревка: [👕0, 👕1, 🌟👕2🌟, 👕3, 👕4] Индекс: 2

Как и DOM-элементы, каждая футболка занимает свое уникальное место внутри родительского контейнера.

Осторожно: распространенные ошибки

Призрачные узлы: неуважение к текстовым узлам

Помните, что при обходе дочерних элементов элемента текстовые узлы могут встречаться в результатах. Игнорируя их, вы увеличите точность подсчета:

JS Скопировать код function getElementIndex(node) { var count = 0; while (node = node.previousElementSibling) { if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) count++; // "Исключаем текстовые узлы, как призраков!" } return count; }

Неожиданное ожидаемое: забытые на грани

Подготовьте свой код к обработке неожиданных исключений, таких как нулевые значения или узлы, не присоединенные к DOM:

JS Скопировать код if (!element || !element.parentElement) { // Обработка исключения // "Все под контролем, готовы к исключительным ситуациям!" }

Предвидение исключительных ситуаций поможет избежать ошибок во время выполнения и улучшит общую надежность вашего кода.

Видение мира через призму массивов: неправильное использование методов массивов для NodeList

Не забывайте, что NodeList и HTMLCollection — это не массивы! Непосредственное применение методов Array.prototype к ним может вызвать непредсказуемые результаты в разных браузерах.

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