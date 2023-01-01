Поиск индекса элемента в контейнере JS DOM без jQuery#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для вычисления индекса элемента можно использовать свойство
element.parentElement, чтобы выйти на родительский элемент, затем применить
Array.prototype.indexOf.call ко всем дочерним элементам:
Пример:
let index = Array.prototype.indexOf.call(element.parentElement.children, element);
Основные составляющие:
parentElementвозвращает родительский контейнер элемента.
- Метод
indexOf.callоценивает индекс элемента среди его дочерних элементов.
- Это простое и мгновенное решение для определения позиции элемента.
Навигация по DOM: Оптимизированное перемещение без использования идентификаторов
Иногда идентификаторы не требуются для работы с DOM. Чтобы избежать циклов и явного назначения идентификаторов, можно использовать встроенные функции JavaScript:
Преобразование NodeList в массив: используем оператор расширения
С использованием оператора расширения из ES6 можно легко преобразовать NodeList в массив:
const elements = document.querySelectorAll('.my-elements');
let index = [...elements].indexOf(element); // "Сила ES6 позволяет нам легко управлять NodeList!"
Оператор расширения идеально справляется с задачей преобразования NodeList в массив.
Вопросы совместимости: учтите поддержку старых браузеров
Стоит помнить, что устаревшие браузеры могут не поддерживать новые функции JavaScript. В таких случаях вам может потребоваться использовать определение возможностей браузера и полифиллы:
if (!NodeList.prototype.forEach) {
NodeList.prototype.forEach = Array.prototype.forEach; // "Проверим, как адаптируются старые браузеры!"
}
Уделение внимания совместимости гарантирует работоспособность вашего кода в различных браузерах.
Для DOM-узлов, не являющихся массивами: используем итеративные методы
Счёт сиблингов: используем previousElementSibling
Если вы предпочитаете избежать использования методов массива или работать с текстовыми узлами, итеративный подход с использованием previousElementSibling может быть вам полезен:
function getElementIndex(node) {
let count = 0;
while (node = node.previousElementSibling) {
count++; // "Будем считать до последнего!"
}
return count;
}
let index = getElementIndex(element);
Данный метод позволяет посчитать количество сиблингов, прежде чем достигнуть начала списка, для определения нужного индекса.
Учёт пробельных узлов: особенности сравнения узлов с пробелами
Пробельные символы в DOM могут создавать текстовые узлы, влияющие на расчёт индекса. Используйте функцию подсчета, которая не учитывает такие узлы:
function getElementIndex(node) {
var count = 0;
while (node = node.previousElementSibling) {
if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) count++; // "Пробельные символы — вне состязания 'считаем сиблингов'!"
}
return count;
}
Теперь данная функция точно подсчитывает количество сиблингов-элементов, игнорируя узлы, состоящие только из пробелов.
Практические примеры
Динамические элементы: работаем с элементами, добавленными динамически
Комбинируя динамические элементы со статическими ID, можно столкнуться с кучей проблем. Вот пример решения:
// Пусть `containerElement` — это контейнер с динамическими потомками
let dynamicChild = containerElement.children[2]; // Динамический дочерний элемент
let index = Array.prototype.indexOf.call(containerElement.children, dynamicChild); // "Нет ID? Не страшно!"
Этот код определяет индекс динамического элемента среди динамически добавленных сиблингов без использования ID.
Точный выбор: применяем getElementsByTagName
Если вам необходимо работать с определенным типом элементов, метод
getElementsByTagName станет вашей "магической палкой":
let inputs = containerElement.getElementsByTagName('input');
let index = Array.from(inputs).indexOf(specificInput); // "Распознал тебя среди множества input-ов!"
Эта функция помогает найти конкретный индекс элемента input среди сиблингов в его родительском контейнере.
Визуализация
Представим линию с футболками
(👕):
Веревка:
[👕0, 👕1, 👕2, 👕3, 👕4]
Обнаружение индекса футболки аналогично определению ее порядкового номера:
// Предположим, мы ищем индекс футболки 👕2
let shirts = document.querySelectorAll('.shirt');
let index = Array.from(shirts).indexOf(shirt2);
В случае успешного поиска получаем следующий результат:
Веревка: [👕0, 👕1, 🌟👕2🌟, 👕3, 👕4]
Индекс: 2
Как и DOM-элементы, каждая футболка занимает свое уникальное место внутри родительского контейнера.
Осторожно: распространенные ошибки
Призрачные узлы: неуважение к текстовым узлам
Помните, что при обходе дочерних элементов элемента текстовые узлы могут встречаться в результатах. Игнорируя их, вы увеличите точность подсчета:
function getElementIndex(node) {
var count = 0;
while (node = node.previousElementSibling) {
if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) count++; // "Исключаем текстовые узлы, как призраков!"
}
return count;
}
Неожиданное ожидаемое: забытые на грани
Подготовьте свой код к обработке неожиданных исключений, таких как нулевые значения или узлы, не присоединенные к DOM:
if (!element || !element.parentElement) {
// Обработка исключения // "Все под контролем, готовы к исключительным ситуациям!"
}
Предвидение исключительных ситуаций поможет избежать ошибок во время выполнения и улучшит общую надежность вашего кода.
Видение мира через призму массивов: неправильное использование методов массивов для NodeList
Не забывайте, что NodeList и HTMLCollection — это не массивы! Непосредственное применение методов
Array.prototype к ним может вызвать непредсказуемые результаты в разных браузерах.
Полезные материалы
- Метод Element.closest() – Веб API | MDN — Важный инструмент для навигации по DOM-дереву.
- Свойство Element.children – Веб API | MDN — Знание свойств children облегчает управление DOM.
- NodeList – Веб API | MDN — Сведения о особенностях NodeList необходимы при работе с JavaScript.
- :nth-child | CSS-Tricks — Внимание к CSS-селекторам расширяет ваш инструментарий при работе с JavaScript DOM.
- Метод Array.prototype.indexOf() в JavaScript — Инструмент indexOf() незаменим при работе с массивами.
- Поиск элементов DOM: getElement, querySelector — Полезное руководство по поиску элементов в DOM. Необходимо для корректного определения индекса.
- Введение в DOM | DigitalOcean — Легко доступное для начинающих введение в DOM.
Тимур Голубев
веб-разработчик