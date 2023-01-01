Подсчет строк таблицы HTML с помощью JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #Таблицы
Быстрый ответ
Чтобы установить число строк в HTML-таблице, примените следующий код:
var rowCount = document.getElementById('myTable').rows.length;
console.log(rowCount); // Завершен подсчёт строк!
Команда
document.getElementById выделяет требуемую таблицу, а свойство массива
rows отвечает за число строк
length.
Работа с разделами таблицы
Стоит учесть, что таблицы могут содержать разделы
thead,
tbody и
tfoot, строки которых подсчитываются отдельно.
Подсчёт строк в thead
const theadRowCount = document.querySelector('#myTable thead').rows.length;
console.log(theadRowCount); // Подсчёт строк заголовка таблицы
Подсчёт строк в tbody
const tbodyRowCount = document.querySelector('#myTable tbody').rows.length;
console.log(tbodyRowCount); // Подсчёт строк основного содержимого
Подсчёт строк в tfoot
const tfootRowCount = document.querySelector('#myTable tfoot').rows.length;
console.log(tfootRowCount); // Подсчёт строк нижнего колонтитула
Селекторы и передовые практики
Для повышения эффективности и чистоты кода применяйте best practices, например, определяйте неизменяемые переменные с помощью
const и выбирайте наиболее оптимальный селектор.
const tableElementById = document.getElementById('myTable');
const tableElementByClass = document.getElementsByClassName('myTableClass')[0];
const tableElementByTag = document.getElementsByTagName('table')[0];
const rowCountById = tableElementById.rows.length;
const rowCountByClass = tableElementByClass.rows.length;
const rowCountByTag = tableElementByTag.rows.length;
Визуализация
Предположим, у нас есть HTML-таблица c подобным распределением мест:
Места: [🧍, 🧍, 🧍, пусто, 🧍]
Как подсчитать число занятых мест?
let occupiedSeats = document.querySelectorAll('table tr').length;
И получаем результат:
Занятые места: 4️⃣
// Кто без билета?
Таким образом, мы узнали количество занятых мест в таблице с помощью JavaScript.
Навигация по динамическим таблицам
У динамических таблиц строки могут появляться или удалаться, так что важно следить за этими изменениями и своевременно обновлять подсчёт строк.
Использование наблюдателя за мутациями
const table = document.getElementById('myTable');
const observer = new MutationObserver((mutations) => {
mutations.forEach((mutation) => {
if (mutation.type === 'childList') {
console.log('Число строк:', table.rows.length);
}
});
});
observer.observe(table, { childList: true, subtree: true });
Использование слушателя событий
const table = document.getElementById('myTable');
table.addEventListener('DOMSubtreeModified', function() {
console.log('Число строк:', table.rows.length);
});
Использование библиотек
Для простоты работы можно использовать библиотеку jQuery для выбора элементов и подсчёта строк.
jQuery
let rowCount = $('#myTable tr').length;
console.log(rowCount); // Подсчёт строк с помощью jQuery
Избегайте потенциальных подводных камней
Несмотря на кажущуюся лёгкость задачи, следует остерегаться некоторых тонкостей:
- Избегайте промахов, когда встречаются вложенные таблицы, которые могут сместить подсчёт.
- Обновляйте число строк после модификации данных.
- Точно выбирайте требуемый элемент по ID, классу или тегу.
Полезные материалы
- MDN Web Docs – Table HTML Element — Основная информация об элементе
<table>в HTML.
- jQuery API Documentation – .length — Документация по свойству .length в библиотеке jQuery.
- CSS-Tricks – Complete Guide to the Table Element — Подробное руководство по использованию и стилизации таблиц.
- GitHub Gist – Simple JavaScript Table Row Count Code Snippet — Пример кода для подсчёта строк в таблице через JavaScript.
- Stack Overflow – Count Number of Rows in a Table using JavaScript — Варианты подсчёта строк на популярном ресурсе для программистов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик