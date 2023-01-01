Подсчет строк таблицы HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы установить число строк в HTML-таблице, примените следующий код:

JS Скопировать код var rowCount = document.getElementById('myTable').rows.length; console.log(rowCount); // Завершен подсчёт строк!

Команда document.getElementById выделяет требуемую таблицу, а свойство массива rows отвечает за число строк length .

Работа с разделами таблицы

Стоит учесть, что таблицы могут содержать разделы thead , tbody и tfoot , строки которых подсчитываются отдельно.

Подсчёт строк в thead

JS Скопировать код const theadRowCount = document.querySelector('#myTable thead').rows.length; console.log(theadRowCount); // Подсчёт строк заголовка таблицы

Подсчёт строк в tbody

JS Скопировать код const tbodyRowCount = document.querySelector('#myTable tbody').rows.length; console.log(tbodyRowCount); // Подсчёт строк основного содержимого

JS Скопировать код const tfootRowCount = document.querySelector('#myTable tfoot').rows.length; console.log(tfootRowCount); // Подсчёт строк нижнего колонтитула

Селекторы и передовые практики

Для повышения эффективности и чистоты кода применяйте best practices, например, определяйте неизменяемые переменные с помощью const и выбирайте наиболее оптимальный селектор.

JS Скопировать код const tableElementById = document.getElementById('myTable'); const tableElementByClass = document.getElementsByClassName('myTableClass')[0]; const tableElementByTag = document.getElementsByTagName('table')[0]; const rowCountById = tableElementById.rows.length; const rowCountByClass = tableElementByClass.rows.length; const rowCountByTag = tableElementByTag.rows.length;

Визуализация

Предположим, у нас есть HTML-таблица c подобным распределением мест:

Markdown Скопировать код Места: [🧍, 🧍, 🧍, пусто, 🧍]

Как подсчитать число занятых мест?

JS Скопировать код let occupiedSeats = document.querySelectorAll('table tr').length;

И получаем результат:

Markdown Скопировать код Занятые места: 4️⃣ // Кто без билета?

Таким образом, мы узнали количество занятых мест в таблице с помощью JavaScript.

Навигация по динамическим таблицам

У динамических таблиц строки могут появляться или удалаться, так что важно следить за этими изменениями и своевременно обновлять подсчёт строк.

JS Скопировать код const table = document.getElementById('myTable'); const observer = new MutationObserver((mutations) => { mutations.forEach((mutation) => { if (mutation.type === 'childList') { console.log('Число строк:', table.rows.length); } }); }); observer.observe(table, { childList: true, subtree: true });

Использование слушателя событий

JS Скопировать код const table = document.getElementById('myTable'); table.addEventListener('DOMSubtreeModified', function() { console.log('Число строк:', table.rows.length); });

Использование библиотек

Для простоты работы можно использовать библиотеку jQuery для выбора элементов и подсчёта строк.

jQuery

JS Скопировать код let rowCount = $('#myTable tr').length; console.log(rowCount); // Подсчёт строк с помощью jQuery

Избегайте потенциальных подводных камней

Несмотря на кажущуюся лёгкость задачи, следует остерегаться некоторых тонкостей:

Избегайте промахов, когда встречаются вложенные таблицы, которые могут сместить подсчёт.

Обновляйте число строк после модификации данных.

Точно выбирайте требуемый элемент по ID, классу или тегу.

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