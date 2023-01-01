Подсчет элементов списка в jQuery: работа со сгенерированным UL

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Быстрый ответ

Если вам нужно узнать количество элементов <li> в jQuery, вы можете использовать свойство length :

JS Скопировать код let count = $('li').length; console.log(count); // Выводит количество элементов списка

Этот фрагмент кода немедленно рассчитает общее количество элементов <li> на веб-странице.

Спектр специфичности

Если требуется подсчитать элементы конкретного списка, примените его идентификатор:

JS Скопировать код let count = $('#mylist li').length; console.log(count); // Демонстрирует общее число элементов

Если элементы динамически добавляются в список, обновляйте подсчёт элементов:

JS Скопировать код $('#mylist').append("<li>Новый элемент</li>"); count = $('#mylist li').length; console.log(count); // Отобразит обновлённое количество элементов

Таким образом, вы всегда будете в курсе актуального количества элементов в списке.

Визуализация

Представьте структуру HTML как сад, в котором <ul> или <ol> — это деревья, а <li> — яблоки:

Markdown Скопировать код <ul> <li>🍎</li> // Первое яблоко <li>🍎</li> // Второе яблоко <li>🍎</li> // Третье яблоко </ul>

Вы можете воспользоваться методом children() в jQuery для подсчёта "урожая":

JS Скопировать код $('ul').children('li').length; // 3 яблока

Эта визуализация позволяет быстро определить количество элементов в списке.

Подсчет динамических элементов

Работа с динамически изменяемыми элементами требует точного и оперативного подсчёта:

JS Скопировать код $(document).on('update-list', function() { let dynamicCount = $('#dynamicList li').length; console.log(dynamicCount); // Выдаст обновлённое количество элементов });

Событийные обработчики, подобные on , помогут отслеживать изменения в вашем списке.

Понимание альтернативных методов и их особенностей

Количество элементов также можно определить, используя метод children() :

JS Скопировать код let count = $('#mylist').children('li').length; console.log(count); // Подсчитывает непосредственных потомков, без учёта подуровней

Метод .size() , старший "брат" .length , в настоящее время не рекомендован к использованию. Для обеспечения совместимости в будущем лучше выбирать .length .

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