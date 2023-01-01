Почему margin:auto не работает с position:absolute в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы горизонтально выровнять элемент с абсолютным позиционированием, используйте
left: 0,
right: 0 и
margin: auto с указанной шириной. Применение
margin-left: auto и
margin-right: auto в этом контексте не приведёт к выравниванию, поскольку абсолютно позиционированный элемент выпадает из нормального потока документа.
.center-abs {
position: absolute;
left: 0;
right: 0;
margin: auto;
width: 100px; /* Укажите нужную ширину */
}
Для того, чтобы выровнять элемент также и вертикально, примените
top: 0; bottom: 0; и укажите
margin: auto; при фиксированных размерах элемента.
Разбираемся в механике позиционирования и полях
Попробуйте понять взаимосвязь позиционирования и свойства margin в контексте различных сценариев.
Только горизонтальное выравнивание
Для горизонтального выравнивания достаточно
left,
right и
margin: auto без использования
top и
bottom:
.center-abs-horizontal {
position: absolute;
left: 0;
right: 0;
margin: auto;
width: 200px; /* Определяется ширина */
}
Вертикальное выравнивание
Для вертикального выравнивания примените
top: 0; bottom: 0; margin: auto;, заменяя соответственно
left и
right:
.center-abs-vertical {
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
margin: auto;
height: 50px; /* В этом случае ключевую роль играет высота */
}
Горизонтальное выравнивание с трансформацией
Можно горизонтально выровнять элемент с помощью
transform:
.center-abs-transform {
position: absolute;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
width: 200px; /* Ширина важна для расчёта поля */
}
Обратите внимание, что
transform меняет только визуализацию элемента, не влияя на его размеры в макете.
Когда поля не работают
Автоматические поля эффективны только в пределах нормального потока документа. Абсолютное позиционирование убирает элемент из этого потока, делая использование margin для выравнивания невозможным.
Визуализация
Представьте себе ситуацию, когда вы пытаетесь центрировать картину в музее с помощью магнитов. Родительский div — это стены музея, а дочерний div — картина:
|Стена (родительский div)
|Картина (дочерний div)
|🧲 (margin-left: auto)
| 🖼️ (
position: absolute;)
|🧲 (margin-right: auto)
Абсолютно позиционированные элементы не подвержены "магнитному влиянию" полей.
Стена 🧲--- Нет взаимодействия ---🖼️ Блуждает в пространстве (абсолютное)
Наблюдаем магию: Практический пример
Визуальное восприятие важно. Вы можете ознакомиться с различными методами выравнивания с абсолютным позиционированием на JSFiddle: [http://jsfiddle.net/38tjjdpd/16/].
Основы абсолютного позиционирования
Элементы с абсолютным позиционированием располагаются относительно ближайшего позиционированного предка или, в случае его отсутствия, относительно вьюпорта.
Между Relative и Absolute
Использование
margin: 0 auto; отлично подходит для элементов с
relative позиционированием, поскольку они остаются в нормальном потоке документа.
Осторожно: Возможные сложности
Будьте осторожны при использовании абсолютного позиционирования, особенно если вы отказываетесь от фиксированных размеров или при изменении размера вьюпорта, чтобы избежать наложения элементов.
Полезные материалы
- Абсолютное позиционирование внутри относительного | CSS-Tricks — принцип работы абсолютного позиционирования внутри относительно позиционированного родителя.
- position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — детальное описание свойства CSS
positionот Mozilla.
- CSS Layout – Горизонтальное и вертикальное выравнивание | W3Schools — советы по горизонтальному и вертикальному выравниванию в CSS.
- position | Codrops CSS Reference — свойство
positionи его значения в CSS.
- Урок | DigitalOcean — различные способы выравнивания с использованием CSS от Мэтта Смита на DigitalOcean.
- Кевин Пауэлл – Видеоурок по центрированию в CSS – YouTube — видеоурок по центрированию в CSS от Кевина Пауэлла.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда