Почему margin:auto не работает с position:absolute в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы горизонтально выровнять элемент с абсолютным позиционированием, используйте left: 0 , right: 0 и margin: auto с указанной шириной. Применение margin-left: auto и margin-right: auto в этом контексте не приведёт к выравниванию, поскольку абсолютно позиционированный элемент выпадает из нормального потока документа.

CSS Скопировать код .center-abs { position: absolute; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 100px; /* Укажите нужную ширину */ }

Для того, чтобы выровнять элемент также и вертикально, примените top: 0; bottom: 0; и укажите margin: auto; при фиксированных размерах элемента.

Разбираемся в механике позиционирования и полях

Попробуйте понять взаимосвязь позиционирования и свойства margin в контексте различных сценариев.

Только горизонтальное выравнивание

Для горизонтального выравнивания достаточно left , right и margin: auto без использования top и bottom :

CSS Скопировать код .center-abs-horizontal { position: absolute; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 200px; /* Определяется ширина */ }

Вертикальное выравнивание

Для вертикального выравнивания примените top: 0; bottom: 0; margin: auto; , заменяя соответственно left и right :

CSS Скопировать код .center-abs-vertical { position: absolute; top: 0; bottom: 0; margin: auto; height: 50px; /* В этом случае ключевую роль играет высота */ }

Горизонтальное выравнивание с трансформацией

Можно горизонтально выровнять элемент с помощью transform :

CSS Скопировать код .center-abs-transform { position: absolute; left: 50%; transform: translateX(-50%); width: 200px; /* Ширина важна для расчёта поля */ }

Обратите внимание, что transform меняет только визуализацию элемента, не влияя на его размеры в макете.

Когда поля не работают

Автоматические поля эффективны только в пределах нормального потока документа. Абсолютное позиционирование убирает элемент из этого потока, делая использование margin для выравнивания невозможным.

Визуализация

Представьте себе ситуацию, когда вы пытаетесь центрировать картину в музее с помощью магнитов. Родительский div — это стены музея, а дочерний div — картина:

Стена (родительский div) Картина (дочерний div) 🧲 (margin-left: auto) 🖼️ ( position: absolute; ) 🧲 (margin-right: auto)

Абсолютно позиционированные элементы не подвержены "магнитному влиянию" полей.

Стена 🧲--- Нет взаимодействия ---🖼️ Блуждает в пространстве (абсолютное)

Наблюдаем магию: Практический пример

Визуальное восприятие важно. Вы можете ознакомиться с различными методами выравнивания с абсолютным позиционированием на JSFiddle: [http://jsfiddle.net/38tjjdpd/16/].

Основы абсолютного позиционирования

Элементы с абсолютным позиционированием располагаются относительно ближайшего позиционированного предка или, в случае его отсутствия, относительно вьюпорта.

Между Relative и Absolute

Использование margin: 0 auto; отлично подходит для элементов с relative позиционированием, поскольку они остаются в нормальном потоке документа.

Осторожно: Возможные сложности

Будьте осторожны при использовании абсолютного позиционирования, особенно если вы отказываетесь от фиксированных размеров или при изменении размера вьюпорта, чтобы избежать наложения элементов.

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