Плюсы и минусы использования Local Storage vs Cookies#Веб-разработка #LocalStorage и SessionStorage #Cookies
Быстрый ответ
Local Storage позволяет сохранять значительные объемы данных на устройстве пользователя. Эти данные сохраняются до момента их ручного удаления. Взаимодействие с ним осуществляется с помощью следующих команд:
localStorage.setItem('unicorn', 'rainbow'); // Сохраняем информацию о любимом занятии единорога
localStorage.getItem('unicorn'); // Получаем эти данные
Cookies применяются для отправки небольшого количества данных на сервер и могут иметь установленный срок действия. Управление ими осуществляется следующим образом:
document.cookie = "username=John; max-age=3600; path=/"; // Джон будет существовать в течение часа
Local Storage предназначен для долгосрочного хранения больших объемов данных, в то время как Cookies — для краткосрочного хранения небольших данных и обмена данными с сервером.
Глубокое погружение в безопасность
И Local Storage, и Cookies могут быть подвергнуты XSS-атакам. У Cookies есть дополнительные меры защиты: применение флагов HTTPOnly и Secure ограничивает доступ к данным из JavaScript и обеспечивает безопасную передачу по шифрованным HTTPS-соединениям. При использовании Local Storage важно придерживаться политики одного источника и использовать HTTPS для защищенной передачи информации. Все же рекомендуется избегать сохранения конфиденциальной информации в Local Storage из-за риска XSS-атак.
Cookies обеспечивают дополнительную защиту от атак типа Cross-Site Request Forgery (CSRF) при использовании атрибута SameSite, проверки HTTP Referer/Origin или использовании синхронизированных токенов. Для Local Storage подобная защита недоступна.
Управление данными: всё в одном методе
Local Storage не влияет на HTTP-запросы, что может улучшить производительность сайта. В отличие от этого, Cookies участвуют в каждом запросе, что может замедлить загрузку страниц, особенно для пользователей с медленным интернетом. В Local Storage вы самостоятельно контролируете данные, которые хранятся до момента их удаления.
Cookies удобны тем, что они устаревают автоматически, что упрощает управление данными сессий и их отправку на сервер, облегчая отслеживание состояний.
Практическое использование и лёгкость исполнения
Local Storage идеально подходит для организации хранения структурированных данных, упрощая их обработку. Однако имейте в запасе "сafety net" в виде cookies для случая, когда браузер пользователя не поддерживает Local Storage.
Перед началом использования Local Storage проверьте его доступность с помощью JavaScript, чтобы обеспечить стабильную работу вашего сайта для всех пользователей.
Разница в объеме и продолжительности хранения
Local Storage может вместить до 10 МБ данных, что гораздо больше отведенных для cookies 4 КБ. Это значимо расширяет возможности для хранения данных без ограничений.
Главное различие этих двух методов — жизненный цикл: данные в cookies имеют ограниченный срок действия, в то время как данные в Local Storage сохраняются до момента их удаления. Исходя из требований, это может быть как преимущество, так и недостаток.
Визуализация
Можно представить Local Storage как просторный склад (📔), а Cookies — как небольшие конверты (🏷️):
Local Storage (📔): | Cookies (🏷️):
Места много (10MB) | Объем ограничен (4KB)
Доступен только с клиентской стороны | Участвует в каждом HTTP запросе
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Идеальный для массового долговременного хранения | Оптимален для работы с сервером и
не требует постоянных запросов | управления сессиями пользователей
Диаграмма продолжительности хранения данных:
📔 = [🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️]
🏷️ = [🕰️🕰️🕰️]
# Local Storage (📔) сохраняет данные до их удаления, а Cookies (🏷️) имеют ограниченный срок жизни.
Выбор между двумя методами зависит от задач:
- 📔 для большого количества данных на продолжительный срок.
- 🏷️ для малых объемов, требующих быстрого обновления.
Использование современных инструментов
С появлением HTML5, Local Storage стал важной составляющей при разработке современных веб-приложений. Используйте этот инструмент для хранения данных на стороне клиента, чтобы гарантировать актуальность ваших проектов. При выборе хранилища для JWT присмотритесь к сервисам, таким как Stormpath, они помогут вам создать более безопасное решение.
Плавный переход между типами хранилищ
Используя схожие API для Local и session storage, можно легко переключать приложение между долговременным и кратковременным режимами хранения в зависимости от потребностей. Подтвердите совместимость Local Storage с браузером пользователя для гарантированной стабильности.
Полезные материалы
- Web Storage API – Веб API | MDN — подробное руководство и рекомендации о работе с Web Storage API.
- HTML Web Storage API — туториал, объясняющий, как использовать возможности HTML5 Web Storage на практике.
- Local Storage vs Cookies – Stack Overflow — обсуждение в сообществе о том, когда стоит выбирать Local Storage, а когда — cookies.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы поддержки Web Storage, которые помогут проверить совместимость различных браузеров.
- Cross Site Request Forgery (CSRF) | OWASP Foundation — руководство по защите от CSRF-атак с использованием токенов и SameSite cookies.
- Working with IndexedDB | Articles | web.dev — введение в IndexedDB как в альтернативу Local Storage и cookies.
- Веб-безопасность — рекомендации по лучшим практикам в области безопасности cookies и хранилищ от специалистов Mozilla.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер