Плюсы и минусы использования Local Storage vs Cookies

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Быстрый ответ

Local Storage позволяет сохранять значительные объемы данных на устройстве пользователя. Эти данные сохраняются до момента их ручного удаления. Взаимодействие с ним осуществляется с помощью следующих команд:

JS Скопировать код localStorage.setItem('unicorn', 'rainbow'); // Сохраняем информацию о любимом занятии единорога localStorage.getItem('unicorn'); // Получаем эти данные

Cookies применяются для отправки небольшого количества данных на сервер и могут иметь установленный срок действия. Управление ими осуществляется следующим образом:

JS Скопировать код document.cookie = "username=John; max-age=3600; path=/"; // Джон будет существовать в течение часа

Local Storage предназначен для долгосрочного хранения больших объемов данных, в то время как Cookies — для краткосрочного хранения небольших данных и обмена данными с сервером.

Глубокое погружение в безопасность

И Local Storage, и Cookies могут быть подвергнуты XSS-атакам. У Cookies есть дополнительные меры защиты: применение флагов HTTPOnly и Secure ограничивает доступ к данным из JavaScript и обеспечивает безопасную передачу по шифрованным HTTPS-соединениям. При использовании Local Storage важно придерживаться политики одного источника и использовать HTTPS для защищенной передачи информации. Все же рекомендуется избегать сохранения конфиденциальной информации в Local Storage из-за риска XSS-атак.

Cookies обеспечивают дополнительную защиту от атак типа Cross-Site Request Forgery (CSRF) при использовании атрибута SameSite, проверки HTTP Referer/Origin или использовании синхронизированных токенов. Для Local Storage подобная защита недоступна.

Управление данными: всё в одном методе

Local Storage не влияет на HTTP-запросы, что может улучшить производительность сайта. В отличие от этого, Cookies участвуют в каждом запросе, что может замедлить загрузку страниц, особенно для пользователей с медленным интернетом. В Local Storage вы самостоятельно контролируете данные, которые хранятся до момента их удаления.

Cookies удобны тем, что они устаревают автоматически, что упрощает управление данными сессий и их отправку на сервер, облегчая отслеживание состояний.

Практическое использование и лёгкость исполнения

Local Storage идеально подходит для организации хранения структурированных данных, упрощая их обработку. Однако имейте в запасе "сafety net" в виде cookies для случая, когда браузер пользователя не поддерживает Local Storage.

Перед началом использования Local Storage проверьте его доступность с помощью JavaScript, чтобы обеспечить стабильную работу вашего сайта для всех пользователей.

Разница в объеме и продолжительности хранения

Local Storage может вместить до 10 МБ данных, что гораздо больше отведенных для cookies 4 КБ. Это значимо расширяет возможности для хранения данных без ограничений.

Главное различие этих двух методов — жизненный цикл: данные в cookies имеют ограниченный срок действия, в то время как данные в Local Storage сохраняются до момента их удаления. Исходя из требований, это может быть как преимущество, так и недостаток.

Визуализация

Можно представить Local Storage как просторный склад (📔), а Cookies — как небольшие конверты (🏷️):

Markdown Скопировать код Local Storage (📔): | Cookies (🏷️): Места много (10MB) | Объем ограничен (4KB) Доступен только с клиентской стороны | Участвует в каждом HTTP запросе ---------------------------------------------------------------------- Идеальный для массового долговременного хранения | Оптимален для работы с сервером и не требует постоянных запросов | управления сессиями пользователей

Диаграмма продолжительности хранения данных:

Markdown Скопировать код 📔 = [🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️🕰️] 🏷️ = [🕰️🕰️🕰️] # Local Storage (📔) сохраняет данные до их удаления, а Cookies (🏷️) имеют ограниченный срок жизни.

Выбор между двумя методами зависит от задач:

📔 для большого количества данных на продолжительный срок.

🏷️ для малых объемов, требующих быстрого обновления.

Использование современных инструментов

С появлением HTML5, Local Storage стал важной составляющей при разработке современных веб-приложений. Используйте этот инструмент для хранения данных на стороне клиента, чтобы гарантировать актуальность ваших проектов. При выборе хранилища для JWT присмотритесь к сервисам, таким как Stormpath, они помогут вам создать более безопасное решение.

Плавный переход между типами хранилищ

Используя схожие API для Local и session storage, можно легко переключать приложение между долговременным и кратковременным режимами хранения в зависимости от потребностей. Подтвердите совместимость Local Storage с браузером пользователя для гарантированной стабильности.

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