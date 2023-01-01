Перенос длинной строки без пробелов в HTML и XUL: CSS

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Быстрый ответ

Для осуществления переноса длинной строки на новую строку примените CSS-свойство overflow-wrap: break-word; :

CSS Скопировать код .wrap-it { overflow-wrap: break-word; /* Надежный способ для длинных слов */ }

Приступая к элементу, в котором необходимо поставить перенос, задайте класс wrap-it :

HTML Скопировать код <div class="wrap-it">оченьдлиннаястрока без пробелов....</div>

С применением данного метода длинный текст будет адекватно разбит и размещен в границах контейнера.

Исследование текстового переноса

Отсутствие пробелов — нисколько не страшно! Используйте overflow-wrap: break-word; для обработки таких ситуаций. Чтобы регулировать место переноса в блочных элементах, таких как <div> или <p> , установите фиксированную width или максимальную ширину max-width :

CSS Скопировать код .wrap-it { overflow-wrap: break-word; width: 200px; /* Не нужно тексту занимать весь экран! */ }

Нулевой пробел: секретные знаки переноса

Вы можете использовать нулевой пробел ( ​ ) в определенных частях строки, чтобы не менять содержательную часть, но показать браузеру, где можно сделать перенос текста:

HTML Скопировать код <div class="wrap-it"> ATCG​GGTA​CCAT​... /* Код под пристальным взглядом */ </div>

Свойство white-space: регулятор переноса через пробел

Для точного контроля над использованием пробелов в тексте подойдут свойства white-space. Например, white-space: pre-wrap; сохранит формат исходного текста, что важно для кода или стихов. pre-line или break-all обеспечат различные варианты переноса.

Overflow: скрыть или прокрутить?

Бывают случаи, когда одних переносов мало. Комбинация overflow: auto; и ограничивающей ширины предотвратит выход контента за пределы контейнера, в то время как ваша верстка сохранится в первоначальном виде. Если необходимо, появятся скролл-бары:

CSS Скопировать код .neat-and-clean { overflow: auto; width: 100%; /* Определяем границы для текста */ }

Визуализация

Представим строку как длинный товарный поезд (🚂), который должен проехать через туннель (ваш контейнер):

Поезд: 🚂[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]

Но туннель способен вместить только большее число вагонов:

Туннель: 🚇[AAAAA]

В этой ситуации word-wrap: break-word; будет выступать в роли стоп-сигнала:

CSS Скопировать код .wrap-it { word-wrap: break-word; /* CSS версия фразы Гэндальфа "Поезд, остановись!" */ }

И вот, поезд проходит туннель по частям:

Markdown Скопировать код Туннель: 🚇[AAAAA] 🚇[AAAAA] 🚇[AAAAA] ...

Таким образом, длинная строка без пробелов переносится как вагоны товарного поезда.

Работа в различных браузерах

overflow-wrap: break-word; функционирует отлично, но поведение может немного отличаться в разных браузерах. Создавайте тесты, чтобы удостовериться в строгом соответствии вывода в различных браузерах. То, что работает в Chrome, может отображаться иначе в Safari.

CSS-стили: внешние против встроенных

Внешние CSS предпочтительнее для оформления. Внедренные стили усложняют поддержку и обновление кода, а также нахождение ошибок. Облегчите себе жизнь, используя внешние классы:

CSS Скопировать код .break-style { word-wrap: break-word; /* "Сложные слова? Я с этим справлюсь!" */ }

Мягкие переносы: утонченный способ переноса строк

Для исключительно аккуратного переноса текста пригодятся HTML мягкие переносы ( ­ ). Но будьте внимательны – их поддержка варьируется от браузера к браузеру:

HTML Скопировать код <div class="wrap-it"> An­ex­am­ple­stringwithsoft­hyphens... /* Мягкий перенос в прогрессе */ </div>

Не пренебрегайте тестированием в разных браузерах. Firefox и Safari могут воспринимать их не так, как было запланировано.

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