Перенос длинной строки без пробелов в HTML и XUL: CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для осуществления переноса длинной строки на новую строку примените CSS-свойство
overflow-wrap: break-word;:
.wrap-it {
overflow-wrap: break-word; /* Надежный способ для длинных слов */
}
Приступая к элементу, в котором необходимо поставить перенос, задайте класс
wrap-it:
<div class="wrap-it">оченьдлиннаястрока без пробелов....</div>
С применением данного метода длинный текст будет адекватно разбит и размещен в границах контейнера.
Исследование текстового переноса
Отсутствие пробелов — нисколько не страшно! Используйте
overflow-wrap: break-word; для обработки таких ситуаций. Чтобы регулировать место переноса в блочных элементах, таких как
<div> или
<p>, установите фиксированную
width или максимальную ширину
max-width:
.wrap-it {
overflow-wrap: break-word;
width: 200px; /* Не нужно тексту занимать весь экран! */
}
Нулевой пробел: секретные знаки переноса
Вы можете использовать нулевой пробел (
​) в определенных частях строки, чтобы не менять содержательную часть, но показать браузеру, где можно сделать перенос текста:
<div class="wrap-it">
ATCG​GGTA​CCAT​... /* Код под пристальным взглядом */
</div>
Свойство white-space: регулятор переноса через пробел
Для точного контроля над использованием пробелов в тексте подойдут свойства white-space. Например,
white-space: pre-wrap; сохранит формат исходного текста, что важно для кода или стихов.
pre-line или
break-all обеспечат различные варианты переноса.
Overflow: скрыть или прокрутить?
Бывают случаи, когда одних переносов мало. Комбинация
overflow: auto; и ограничивающей ширины предотвратит выход контента за пределы контейнера, в то время как ваша верстка сохранится в первоначальном виде. Если необходимо, появятся скролл-бары:
.neat-and-clean {
overflow: auto;
width: 100%; /* Определяем границы для текста */
}
Визуализация
Представим строку как длинный товарный поезд (🚂), который должен проехать через туннель (ваш контейнер):
Поезд: 🚂[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]
Но туннель способен вместить только большее число вагонов:
Туннель: 🚇[AAAAA]
В этой ситуации
word-wrap: break-word; будет выступать в роли стоп-сигнала:
.wrap-it {
word-wrap: break-word; /* CSS версия фразы Гэндальфа "Поезд, остановись!" */
}
И вот, поезд проходит туннель по частям:
Туннель: 🚇[AAAAA]
🚇[AAAAA]
🚇[AAAAA]
...
Таким образом, длинная строка без пробелов переносится как вагоны товарного поезда.
Работа в различных браузерах
overflow-wrap: break-word; функционирует отлично, но поведение может немного отличаться в разных браузерах. Создавайте тесты, чтобы удостовериться в строгом соответствии вывода в различных браузерах. То, что работает в Chrome, может отображаться иначе в Safari.
CSS-стили: внешние против встроенных
Внешние CSS предпочтительнее для оформления. Внедренные стили усложняют поддержку и обновление кода, а также нахождение ошибок. Облегчите себе жизнь, используя внешние классы:
.break-style {
word-wrap: break-word; /* "Сложные слова? Я с этим справлюсь!" */
}
Мягкие переносы: утонченный способ переноса строк
Для исключительно аккуратного переноса текста пригодятся HTML мягкие переносы (
­). Но будьте внимательны – их поддержка варьируется от браузера к браузеру:
<div class="wrap-it">
An­ex­am­ple­stringwithsoft­hyphens... /* Мягкий перенос в прогрессе */
</div>
Не пренебрегайте тестированием в разных браузерах. Firefox и Safari могут воспринимать их не так, как было запланировано.
Полезные материалы
- word-break – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Обстоятельное изучение использования
word-break.
- Свойство CSS overflow-wrap – W3Schools — Все необходимое про
overflow-wrap.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. — Информация о совместимости и поддержке браузеров для
word-break.
- Работаем с длинными словами в CSS – justmarkup — Разберитесь в методах работы с длинными словами используя CSS.
- overflow-wrap | CSS-Tricks — Знакомство с
overflow-wrapи его возможностями.
- Свойство CSS word-wrap – W3Schools — Руководство по использованию
word-wrapдля улучшения восприятия текста.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда