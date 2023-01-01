Печать содержимого DIV в веб-странице: методы и советы#Основы JavaScript #Основы HTML #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для печати содержимого блока DIV воспользуйтесь приведенным ниже подходом: создайте всплывающее окно с необходимым содержимым и активируйте встроенную функцию печати браузера. Вот пример кода, реализующего этот процесс:
function printDiv(divId) {
var divContent = document.getElementById(divId).innerHTML;
var printWin = window.open('', '_blank', 'width=800,height=600');
printWin.document.write(`<html><head><title>Печать содержимого</title></head><body>${divContent}</body></html>`);
printWin.document.close();
printWin.addEventListener('load', function() {
printWin.print();
printWin.close();
}, true);
}
Печать можно запустить командой
printDiv('yourDivId'), где
'yourDivId' — это идентификатор блока DIV. Скрипт автоматически загрузит содержимое и запустит процесс печати.
Сложные задачи? Продвинутые решения!
Сложность динамического содержимого
В случае, когда внутри DIV-блока размещаются формы или сложные JavaScript элементы, примените дополнительные техники. Клонирование DOM-поддерева позволит сохранить всю интерактивность до момента печати:
function printDivWithDynamicContent(divId) {
const printWin = window.open('', '_blank', 'width=800,height=600');
const originalDiv = document.getElementById(divId);
const cloneDiv = originalDiv.cloneNode(true);
printWin.document.body.appendChild(cloneDiv);
printWin.document.close();
printWin.addEventListener('load', function() {
printWin.print();
printWin.close();
}, true);
}
Внешний вид — наше всё: Стили для печати
Правильное форматирование очень важно. При печати могут исчезать CSS-стили. В этом случае используйте правило
@media print для сохранения стилей или добавьте инлайн-стили при необходимости:
function addInlinePrintStyles(divContent) {
var inlineStyles = '<style>' +
' body { font-family: Arial, sans-serif; color: #333; }' +
'</style>';
return inlineStyles + divContent;
}
function printDiv(divId) {
var divContent = document.getElementById(divId).innerHTML;
divContent = addInlinePrintStyles(divContent);
// ... остальной код функции не меняется
}
Важно учесть: Изображения и фреймы
Если в вашем блоке содержатся изображения или фреймы, убедитесь, что они полностью загрузились перед печатью:
function printDivWithImages(divId) {
// ... код, размещенный выше ...
printWin.addEventListener('load', function() {
var allImagesLoaded = Array.from(printWin.document.images).every((img) => img.complete);
if (allImagesLoaded) {
printWin.print();
printWin.close();
} else {
// Обработка ситуации, когда изображения ещё не загружены
}
}, true);
}
Визуализация
Представьте ваш DIV-блок в центре восприятия, окружённый шумом большого города. Ваш DIV — это заметный объект в центре внимания:
<div id="penthouse-suite">
<!-- Привлекающее внимание содержимое -->
</div>
Команда печати аналогична прожектору, который освещает исключительно ваш объект, оставляя остальные объекты города в темноте. Таким образом, ваше содержимое оказывается в центре внимания:
Контур кредитного города затемнён (💭), весь свет сосредоточен на объекте:
[🌃💭, 🌆💭, 🏙️💭, ... 🌃💭, 🎥️🌟 (содержимое в свете прожекторов) ]
Браузеры? Да, они разные!
Совместимость с различными браузерами
Убедитесь, что ваша функция печати корректно работает в разных браузерах. Каждый из них имеет свои особенности, и вам, возможно, придется адаптировать свое решение.
Особенности Chrome
Уделите особое внимание браузеру Chrome, проверив, не блокирует ли его система блокировки всплывающих окон вашу функцию печати.
Печать форм, а не только текста
Если DIV включает формы, убедитесь, что значения этих форм корректно выводятся при печати. Для этого используйте следующий метод:
function copyFormValues(originalForm, clonedForm) {
var originalInputs = originalForm.querySelectorAll('input, select, textarea');
var clonedInputs = clonedForm.querySelectorAll('input, select, textarea');
originalInputs.forEach(function(originalInput, index) {
var clonedInput = clonedInputs[index];
clonedInput.value = originalInput.value;
});
}
Полезные материалы
- Window: print() method – Web APIs | MDN — страница документации MDN: подробности использования
window.print().
- The Printliminator – CSS-Tricks — описание инструмента управления печатью содержимого.
- javascript – Print the contents of a DIV – Stack Overflow — тема, посвященная печати содержимого DIV-блока, на Stack Overflow.
- How to Create Printer-friendly Pages with CSS — SitePoint — руководство по созданию страниц, оптимизированных для печати.
- html2canvas – Screenshots with JavaScript — инструмент для создания скриншотов с помощью JavaScript.
- Print.js – Javascript library for HTML elements, PDF and image files printing. — библиотека для печати HTML-элементов, PDF и изображений.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик