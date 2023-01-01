Печать определенного HTML-содержимого кнопкой: решение

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Быстрый ответ

Чтобы быстро напечатать определённую часть веб-страницы, разместите контент в теге div с уникальным id , например, id="printableArea" . Затем примените простую функцию JavaScript для вызова диалогового окна печати, ограниченного этим фрагментом:

HTML Скопировать код <button onclick="printContent('printableArea')">Печатать раздел</button> <div id="printableArea">Текст для печати</div> <script> function printContent(el){ var printZone = document.getElementById(el).innerHTML; var printWindow = window.open('', '', 'left=0,top=0,width=800,height=900,status=0'); printWindow.document.write('<title>Печать содержимого</title>'); printWindow.document.write('<style>@media print { .no-print { display: none; } }</style>'); // Скрываем элементы, которые не предназначены для печати printWindow.document.write(printZone); printWindow.document.close(); printWindow.focus(); printWindow.print(); printWindow.close(); } </script>

Профессиональный совет: использование контролов для печати

Сочетание клавиш Ctrl+P может дать непредсказуемый результат. Чаще всего нас интересует печать определённого участка страницы. Вот как это можно реализовать:

Управление видимостью посредством CSS-медиазапросов

Для корректировки видимости элементов при печати прекрасно подходят медиазапросы в CSS. С помощью них можно предназначить для печати только необходимую часть контента:

CSS Скопировать код @media print { body * { display: none; } #printableArea, #printableArea * { display: block; } }

Печать динамически изменяемого содержимого

Если требуется напечатать динамически меняющийся div , это не проблема. JavaScript достаточно гибок. Мы можем адаптировать функцию printContent , чтобы она обрабатывала не один, а несколько элементов.

JS Скопировать код function printContent(...ids) { const content = ids.map(id => document.getElementById(id).innerHTML).join(''); // Дальше следует реализация процесса печати... }

Теперь функцию printContent можно вызвать с несколькими идентификаторами для печати различных секций.

Уверенный профессиональный уровень печати!

Создание специфических CSS-стилей для печати

Разумным решением будет создание отдельного файла стилей для настройки печати. Это упростит обслуживание и улучшит наглядность стилевого кода:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="print.css" media="print">

Динамическое изменение видимости с помощью JavaScript

JavaScript позволяет динамически изменять видимость элементов:

JS Скопировать код document.body.classList.add('print-mode'); // Устанавливаем режим печати window.print(); document.body.classList.remove('print-mode'); // Возвращаем исходное состояние.

Важно, чтобы CSS-класс .print-mode корректно настраивал видимость элементов.

Визуализация

Ваша задача — выбрать для печати только те части "галереи" в вашем веб-приложении, которые вам нужны, скрыв всё остальное:

Markdown Скопировать код 🖨️ Нажата кнопка 🖨️ До: [🖼️ Полная галерея] После: [🖼️ Избранные картины]

HTML Скопировать код <button onclick="printContent('artwork')">Напечатать произведение искусства</button>

JS Скопировать код function printContent(elementId) { let printContent = document.getElementById(elementId).innerHTML; let originalContent = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = printContent; window.print(); document.body.innerHTML = originalContent; }

Вы в полной мере контролируете, что останется на странице и что появится на странице в распечатанной версии.

Завершение

Максимальное упрощение интерактивного взаимодействия

Стремимся к минимальному количеству действий пользователя для достижения цели. Это кажется очевидным, но такой подход часто упускается из виду.

Осторожно обходим различия между браузерами

Обработка диалогов печати в разных браузерах может существенно различаться. В связи с этим важно зорганить грациозное ухудшение функциональности в разных браузерах.

Избегаем мерцания и сдвигов на странице

Получаем дополнительные очки за отсутствие сдвигов на странице и мерцания при печати. Пользователь должен чувствовать стабильность страницы, не считая результата печати.

Оставляем страницу стабильной

После печати веб-страница должна возвращаться к исходному состоянию без потери введенных данных и текущего состояния.

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