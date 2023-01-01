Печать определенного HTML-содержимого кнопкой: решение#Работа с DOM #События в браузере #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Чтобы быстро напечатать определённую часть веб-страницы, разместите контент в теге
div с уникальным
id, например,
id="printableArea". Затем примените простую функцию JavaScript для вызова диалогового окна печати, ограниченного этим фрагментом:
<button onclick="printContent('printableArea')">Печатать раздел</button>
<div id="printableArea">Текст для печати</div>
<script>
function printContent(el){
var printZone = document.getElementById(el).innerHTML;
var printWindow = window.open('', '', 'left=0,top=0,width=800,height=900,status=0');
printWindow.document.write('<title>Печать содержимого</title>');
printWindow.document.write('<style>@media print { .no-print { display: none; } }</style>'); // Скрываем элементы, которые не предназначены для печати
printWindow.document.write(printZone);
printWindow.document.close();
printWindow.focus();
printWindow.print();
printWindow.close();
}
</script>
Профессиональный совет: использование контролов для печати
Сочетание клавиш
Ctrl+P может дать непредсказуемый результат. Чаще всего нас интересует печать определённого участка страницы. Вот как это можно реализовать:
Управление видимостью посредством CSS-медиазапросов
Для корректировки видимости элементов при печати прекрасно подходят медиазапросы в CSS. С помощью них можно предназначить для печати только необходимую часть контента:
@media print {
body * {
display: none;
}
#printableArea, #printableArea * {
display: block;
}
}
Печать динамически изменяемого содержимого
Если требуется напечатать динамически меняющийся
div, это не проблема. JavaScript достаточно гибок. Мы можем адаптировать функцию
printContent, чтобы она обрабатывала не один, а несколько элементов.
function printContent(...ids) {
const content = ids.map(id => document.getElementById(id).innerHTML).join('');
// Дальше следует реализация процесса печати...
}
Теперь функцию
printContent можно вызвать с несколькими идентификаторами для печати различных секций.
Уверенный профессиональный уровень печати!
Создание специфических CSS-стилей для печати
Разумным решением будет создание отдельного файла стилей для настройки печати. Это упростит обслуживание и улучшит наглядность стилевого кода:
<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print">
Динамическое изменение видимости с помощью JavaScript
JavaScript позволяет динамически изменять видимость элементов:
document.body.classList.add('print-mode'); // Устанавливаем режим печати
window.print();
document.body.classList.remove('print-mode'); // Возвращаем исходное состояние.
Важно, чтобы CSS-класс
.print-mode корректно настраивал видимость элементов.
Визуализация
Ваша задача — выбрать для печати только те части "галереи" в вашем веб-приложении, которые вам нужны, скрыв всё остальное:
🖨️ Нажата кнопка 🖨️
До: [🖼️ Полная галерея]
После: [🖼️ Избранные картины]
<button onclick="printContent('artwork')">Напечатать произведение искусства</button>
function printContent(elementId) {
let printContent = document.getElementById(elementId).innerHTML;
let originalContent = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML = printContent;
window.print();
document.body.innerHTML = originalContent;
}
Вы в полной мере контролируете, что останется на странице и что появится на странице в распечатанной версии.
Завершение
Максимальное упрощение интерактивного взаимодействия
Стремимся к минимальному количеству действий пользователя для достижения цели. Это кажется очевидным, но такой подход часто упускается из виду.
Осторожно обходим различия между браузерами
Обработка диалогов печати в разных браузерах может существенно различаться. В связи с этим важно зорганить грациозное ухудшение функциональности в разных браузерах.
Избегаем мерцания и сдвигов на странице
Получаем дополнительные очки за отсутствие сдвигов на странице и мерцания при печати. Пользователь должен чувствовать стабильность страницы, не считая результата печати.
Оставляем страницу стабильной
После печати веб-страница должна возвращаться к исходному состоянию без потери введенных данных и текущего состояния.
Полезные материалы
- Метод окна: print() – Веб API | MDN
- Метод print() окна – W3Schools
- Печать в Интернете | CSS-Tricks
- Оформление для печати с помощью CSS – A List Apart
- Как настроить таблицу стилей для печати — Smashing Magazine
- Как отключить настройки печати в браузере (заголовки, подвалы, поля) со страницы? – Stack Overflow
- @media – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN
Тимур Голубев
веб-разработчик