Печать HTML-отчета в альбомном формате без настроек

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Быстрый ответ

Для включения печати в горизонтальной ориентации в ваших HTML-документах используйте CSS-правило @page :

CSS Скопировать код @page { size: landscape; }

Это правило позволяет настроить печать документов в горизонтальном формате. Если при этом содержимое страницы не полностью умещается в область печати, корректируйте масштаб:

CSS Скопировать код body { transform: scale(0.8); }

Примечание: Свойство transform предпочтительно использовать вместо zoom для обеспечения лучшей кроссбраузерности. Не забывайте проверять отображение страницы в разных браузерах.

Универсальность против индивидуальной настройки

Метод с использованием @page надёжен в современных браузерах, однако для обеспечения совместимости со старыми версиями браузеров возможно потребуется применение CSS-трансформаций для поворота содержимого.

Выравнивание: важность деталей

Поворот содержимого страницы может привести к проблемам с макетом и выравниванием элементов. Такие сложные компоненты, как таблицы или сетки, требуют тщательного тестирования. Для пользователей Internet Explorer 7, которые имеют проблемы с автоматической печатью PDF, стоит предоставить подробные инструкции.

Техники для идеальной печати в горизонтальной ориентации

Учет особенностей браузеров

Браузеры по-разному ведут себя при печати по умолчанию. Используя @media print в сочетании с @page , можно обеспечить одинаковое качество печати в разных браузерах:

CSS Скопировать код @media print { @page { size: landscape; } }

Гибкость в работе с содержимым

Иногда легче повернуть отдельные части содержимого, чем изменять макет всей страницы:

CSS Скопировать код @media print { body { -webkit-print-color-adjust: exact; transform: rotate(90deg); } }

Примечание: Обратите внимание на коррекцию переполнения и положения после поворота, чтобы содержимое отображалось корректно.

Возможности JavaScript

Если средства CSS окажутся недостаточными, JavaScript может прийти на помощь. С помощью соответствующих JavaScript-библиотек или ActiveX-контролов для Internet Explorer, вы сможете программно управлять печатью в горизонтальной ориентации или создавать PDF-версии страниц.

Влияние содержимого и пользовательской среды на результат

Качество печати во многом зависит от содержимого и условий, в которых работает пользователь (устройство, настройки принтера, используемый браузер). В случае возникновения сомнений рекомендуется предложить альтернативные форматы или инструкции.

Визуализация

Установка ориентации печати напоминает поворот руля корабля:

Markdown Скопировать код 🔄🛳️ Вертикальная Горизонтальная | | 📄 -> 🔄 -> 📄 🔄 📄

Настройка параметров печати — это навигация корабля по морю форматов:

Markdown Скопировать код @media print { @page { size: landscape; /* Поворачиваем на горизонтальную ориентацию! */ } }

С этих позиций вы переходите из вертикальной раскладки в просторы горизонтального формата.

Значимость дизайна при печати

Оформление страницы для печати логичнее реализовывать через специальные CSS-стили:

CSS Скопировать код @media print { header, footer { display: none; } .content { width: 100%; margin: 0; padding: 0; } }

Поддержка печати при помощи JavaScript

window.print() — это быстрый способ начать процесс печати с помощью JavaScript. При необходимости более глубокой настройки стоит рассмотреть создание PDF, для чего подойдут такие библиотеки, как html2canvas или jsPDF:

JS Скопировать код html2canvas(document.body).then((canvas) => { let pdf = new jsPDF('landscape'); pdf.addImage(canvas.toDataURL('image/png'), 'PNG', 0, 0); pdf.save('page.pdf'); // Экономим время разработчика👨‍💻 });

Примеры лучших практик: Google Документы

Google Документы, которые создают PDF для печати, — хорошая модель для образца, как обеспечить стабильный и надёжный вывод документов на печать.

Подробное рассмотрение: дополнительные методы и рекомендации

Вертикальные системы письма

Для языков с вертикальной письменностью важно учесть направление текста при печати в горизонтальной ориентации:

CSS Скопировать код @media print { body { writing-mode: tb-rl; } }

Проверка перед печатью

Возможность предварительного просмотра документа перед печатью поможет избежать ошибок в макете и сделает использование более удобным.

Особенности использования SVG

SVG отлично масштабируются, что идеально подходит для печати, однако могут создавать трудности при вставке в качестве изображений.

Подготовка к непредвиденным обстоятельствам

Предусмотрите планы реагирования на неожиданные ситуации, например, при использовании устаревших браузеров, разных операционных систем или специфических драйверов принтеров.

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