Печать HTML-отчета в альбомном формате без настроек#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Быстрый ответ
Для включения печати в горизонтальной ориентации в ваших HTML-документах используйте CSS-правило
@page:
@page { size: landscape; }
Это правило позволяет настроить печать документов в горизонтальном формате. Если при этом содержимое страницы не полностью умещается в область печати, корректируйте масштаб:
body { transform: scale(0.8); }
Примечание: Свойство
transform предпочтительно использовать вместо
zoom для обеспечения лучшей кроссбраузерности. Не забывайте проверять отображение страницы в разных браузерах.
Универсальность против индивидуальной настройки
Метод с использованием
@page надёжен в современных браузерах, однако для обеспечения совместимости со старыми версиями браузеров возможно потребуется применение CSS-трансформаций для поворота содержимого.
Выравнивание: важность деталей
Поворот содержимого страницы может привести к проблемам с макетом и выравниванием элементов. Такие сложные компоненты, как таблицы или сетки, требуют тщательного тестирования. Для пользователей Internet Explorer 7, которые имеют проблемы с автоматической печатью PDF, стоит предоставить подробные инструкции.
Техники для идеальной печати в горизонтальной ориентации
Учет особенностей браузеров
Браузеры по-разному ведут себя при печати по умолчанию. Используя
@media print в сочетании с
@page, можно обеспечить одинаковое качество печати в разных браузерах:
@media print {
@page { size: landscape; }
}
Гибкость в работе с содержимым
Иногда легче повернуть отдельные части содержимого, чем изменять макет всей страницы:
@media print {
body {
-webkit-print-color-adjust: exact;
transform: rotate(90deg);
}
}
Примечание: Обратите внимание на коррекцию переполнения и положения после поворота, чтобы содержимое отображалось корректно.
Возможности JavaScript
Если средства CSS окажутся недостаточными, JavaScript может прийти на помощь. С помощью соответствующих JavaScript-библиотек или ActiveX-контролов для Internet Explorer, вы сможете программно управлять печатью в горизонтальной ориентации или создавать PDF-версии страниц.
Влияние содержимого и пользовательской среды на результат
Качество печати во многом зависит от содержимого и условий, в которых работает пользователь (устройство, настройки принтера, используемый браузер). В случае возникновения сомнений рекомендуется предложить альтернативные форматы или инструкции.
Визуализация
Установка ориентации печати напоминает поворот руля корабля:
🔄🛳️
Вертикальная Горизонтальная
| |
📄 -> 🔄 -> 📄 🔄 📄
Настройка параметров печати — это навигация корабля по морю форматов:
@media print {
@page {
size: landscape;
/* Поворачиваем на горизонтальную ориентацию! */
}
}
С этих позиций вы переходите из вертикальной раскладки в просторы горизонтального формата.
Значимость дизайна при печати
Оформление страницы для печати логичнее реализовывать через специальные CSS-стили:
@media print {
header, footer {
display: none;
}
.content {
width: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
}
}
Поддержка печати при помощи JavaScript
window.print() — это быстрый способ начать процесс печати с помощью JavaScript. При необходимости более глубокой настройки стоит рассмотреть создание PDF, для чего подойдут такие библиотеки, как html2canvas или jsPDF:
html2canvas(document.body).then((canvas) => {
let pdf = new jsPDF('landscape');
pdf.addImage(canvas.toDataURL('image/png'), 'PNG', 0, 0);
pdf.save('page.pdf'); // Экономим время разработчика👨💻
});
Примеры лучших практик: Google Документы
Google Документы, которые создают PDF для печати, — хорошая модель для образца, как обеспечить стабильный и надёжный вывод документов на печать.
Подробное рассмотрение: дополнительные методы и рекомендации
Вертикальные системы письма
Для языков с вертикальной письменностью важно учесть направление текста при печати в горизонтальной ориентации:
@media print {
body {
writing-mode: tb-rl;
}
}
Проверка перед печатью
Возможность предварительного просмотра документа перед печатью поможет избежать ошибок в макете и сделает использование более удобным.
Особенности использования SVG
SVG отлично масштабируются, что идеально подходит для печати, однако могут создавать трудности при вставке в качестве изображений.
Подготовка к непредвиденным обстоятельствам
Предусмотрите планы реагирования на неожиданные ситуации, например, при использовании устаревших браузеров, разных операционных систем или специфических драйверов принтеров.
Полезные материалы
- Печать – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное рассмотрение темы печати веб-страниц.
- CSS Paged Media Module Level 3 — спецификация W3C, посвящённая форматированию страниц.
- html2canvas — инструмент для конвертации HTML в канвас, полезный для создания предпросмотра перед печатью.
- Метод JavaScript Window.print() – GeeksforGeeks — обзор метода
window.print()для печати веб-страниц.
- Создание печатных страниц с CSS — SitePoint — как управлять печатным макетом страниц с помощью CSS.
- Дизайн для печати CSS — Smashing Magazine — руководство по созданию документов для печати через CSS и JavaScript.
- "@page" | Can I use... — информация о поддержке CSS-правила
@pageв различных браузерах.
Элина Баранова
разработчик Android