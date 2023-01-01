Парсинг HTML-строки JS: извлечение ссылок из текста#Основы JavaScript #Работа с DOM #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Способ преобразования строки в HTML при помощи JavaScript на самом деле очень прост благодаря
DOMParser:
const parser = new DOMParser();
const doc = parser.parseFromString("<p>Привет</p>", "text/html");
console.log(doc.body.innerHTML); // "<p>Привет</p>", лаконичное приветствие
В этом случае HTML-строка превращается в полноценную структуру DOM, что позволяет использовать все возможности DOM, включая навигацию по документу и внесение изменений. Работа становится быстрой и комфортной!⚡
Подробнее об извлечении определённых элементов
Если вы хотите получить доступ к определённому элементу HTML, например, к ссылкам, это можно сделать примерно так:
const links = doc.querySelectorAll('a');
links.forEach(link => console.log(link.href)); // Все найденные ссылки выводим в консоль. SEO специалисты оценят!
Визуализация
Исходный код: "<div>Распаковка HTML DOM <span>начинается</span></div>"
Думайте о разборе как о процессе распаковки HTML:
📦➡️🛠️🏗️➡️🌐
- 📦 Наш HTML приходит в коробке.
- ➡️ Мы открываем коробку с возбуждением (разбираем строку).
- 🛠️ Возьмем в руки инструмент — DOMParser.
- 🏗️ Извлеченные части собираем в структуру DOM.
- 🌐 И вуаля — перед нами созданное своими руками DOM-дерево!
Примечание: Совместимость DOMParser может различаться в зависимости от браузера, особенно в мобильных версиях. Возможно, потребуется уделить им дополнительное внимание.
Альтернативные стратегии разбора
Создание фиктивного DOM
Иногда можно применить альтернативные методы, например, создание фиктивного DOM:
const el = document.createElement('div');
el.innerHTML = "<p>Мастерство ниндзя в HTML</p>";
Этот метод заставит улыбнуться мистера Мияги🥷! Но не забывайте о возможных рисках, связанных с использованием
innerHTML.
Разбор с помощью jQuery
Если вы предпочитаете jQuery, вот как можно анализировать HTML:
const el = $('<div>').html("<p>jQuery рулит!</p>");
const paragraphs = $('p', el); // Все параграфы выбраны. Без сопротивления.
jQuery упрощает многие задачи и делает работу более предсказуемой.
Манипуляции с DOM Range
const range = document.createRange();
const fragment = range.createContextualFragment("<p>Фрагмент HTML</p>");
Создание
DocumentFragment — это более легковесная альтернатива метода
innerHTML. Тут действует принцип "Чем меньше, тем лучше".
Особые моменты
Некоторые HTML-элементы, такие как
td,
tr,
th и другие, требуют особого подхода и правильного контекста для их анализа.
Оптимизация производительности и безопасности
Анализ как XML в Chrome
Чтобы улучшить производительность, можно воспользоваться таким методом, как анализ XML:
const xmlString = "<custom-tag>Зигзагообразное преодоление преград</custom-tag>";
const xmlDoc = parser.parseFromString(xmlString, "application/xml");
Это особенность, доступная в основном в браузерах Chrome.
Улучшенная безопасность
Когда работа идет с данными от ненадежных источников, очень важно санитарно обработать HTML, чтобы избежать XSS-атак. В этом случае библиотека
DOMPurify может быть вам полезна.
Применение сторонних библиотек
Для работы со сложными HTML-структурами может быть целесообразно использовать специализированные библиотеки, например, Florian:
const clean = Florian.sanitize("<div>Мой <script>evil_script</script></div>");
console.log(clean); // "<div>Мой </div>", опасный скрипт был убран!
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик