Отслеживание изменений CSS свойства 'display' с jQuery

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для отслеживания изменений CSS-свойств используйте MutationObserver . Этот метод позволяет следить за внесёнными изменениями в DOM, в частности, в атрибут style , который относится к инлайновым CSS-стилям.

Пример кода:

JS Скопировать код // Определяем элементы, стили которых подвергаются изменениям var $target = $('#elementId'); // Инициализация MutationObserver var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(mutation) { if (mutation.attributeName === 'style') { console.log('Обнаружено изменение стиля:', $target.attr('style')); // Реагирование на смену стиля } }); }); // Конфигурация обозревателя: отслеживаем только изменения атрибута 'style' var config = { attributes: true, attributeFilter: ['style'] }; // Запуск наблюдения observer.observe($target[0], config); // При необходимости вы можете прекратить наблюдение, используя observer.disconnect();

Таким образом, с помощью представленного кода можно отследить и реагировать на изменения атрибута style элемента с id elementId .

Борьба с особенностями Internet Explorer

Для Internet Explorer, который не поддерживает MutationObserver , воспользуйтесь событием propertychange для отслеживания изменений CSS-свойств.

JS Скопировать код $target.on('propertychange', function(e) { if (e.originalEvent.propertyName === 'style') { // Реакция на изменение стиля в IE } });

Мониторинг свойства "display"

Для того чтобы тщательнее проследить за свойством display , настройте свой наблюдатель или произведите прямое сравнение значений:

JS Скопировать код var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(mutation) { var currentDisplay = $target.css('display'); if (mutation.attributeName === 'style' && currentDisplay === 'none') { // Обнаружено исчезновение свойства display } }); });

Помощь от jQuery плагинов

Плагин attrchange для jQuery представляет собой своеобразный бинокль для мониторинга изменений атрибутов, включая CSS-свойства:

JS Скопировать код $target.attrchange({ trackValues: true, callback: function(event) { if (event.attributeName === 'style') { console.log('Обнаружены изменения стиля: старое значение', event.oldValue, 'заменено новым', event.newValue); // Анализ изменений CSS-свойств } } });

Быть в курсе всех событий

Использование события transitionend позволит вам отслеживать окончание CSS-анимаций:

JS Скопировать код $target.on('transitionend', function(e) { if (e.originalEvent.propertyName === 'display') { // Свойство display было изменено после анимации } });

Совершенствуем логику JavaScript

Если вам требуется реагировать на конкретные изменения стиля, используйте классы для активации соответствующих действий:

JS Скопировать код if ($target.hasClass('back-flip')) { // Подготовка к реализации действий }

Оптимизация работы кода как профессионалы

Оптимизируйте обработку событий и работу JavaScript, чтобы обеспечить высокую производительность и предотвратить задержки при работе с jQuery и мутациями.

Визуализация

Воспринимайте изменение стилей на веб-странице как светофор 🚦:

Markdown Скопировать код 🔴 СТАРТ: element.css('color') === 'red' 🟡 В ПРОЦЕССЕ: element.css('color') изменяется 🟢 ФИНИШ: element.css('color') === 'green'

jQuery позволяет вам проследить за этими переходами:

JS Скопировать код // Следим за изменением цвета element.on('styleChange', function() { if (element.css('color') === 'green') { alert('Произошёл переход к зелёному цвету! Все системы функционируют нормально!'); } });

Переход от 🔴 к 🟢 становится вполне заметным.

Тонкости отслеживания изменений CSS

Поговорим о дополнительных сценариях и техниках выявления изменений CSS-свойств, а также потенциальных сложностях.

Кроссбраузерность

Различные браузеры имеют свои особенности. Убедитесь в совместимости вашего решения:

Безопасность : Прочитайте можно ли использовать...

: Прочитайте можно ли использовать... Полифиллы: Иногда они становятся спасением в браузерах, не поддерживающих некоторые функции

Советы по производительности

Оптимизация области наблюдения : Используйте опции childList и subtree осознанно

: Используйте опции и осознанно Сокращение вызовов функций : Дебаунсинг и троттлинг могут повысить производительность

: Дебаунсинг и троттлинг могут повысить производительность Уборка: Отключайте наблюдателей, когда они становятся ненужными, чтобы предотвратить утечку памяти

CSS и JavaScript: разделяй и властвуй

CSS-классы : Играйте с классами, вместо изменения инлайновых стилей

: Играйте с классами, вместо изменения инлайновых стилей CSS-переходы : Оставьте CSS ответственным за визуальные переходы, пока JavaScript ждёт transitionend

: Оставьте CSS ответственным за визуальные переходы, пока JavaScript ждёт Адаптивный дизайн: JavaScript может пригодиться, когда CSS теряется

Полезные материалы