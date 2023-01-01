Отправка HTML писем через Python: методы и библиотеки

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import smtplib from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText # Задаем настройки SMTP-сервера (локальный хост будет вашим лучшим другом) smtp_server, port = "smtp.yourserver.com", 587 username, password = "your_username", "your_password" # Важно помнить о безопасности # Формируем содержание письма message = MIMEMultipart("alternative") message["Subject"], message["From"], message["To"] = "Тест HTML-письма", username, "recipient@example.com" html = """<html><body><p>Привет, не упусти <a href="http://www.realpython.com">Real Python</a>.</p></body></html>""" message.attach(MIMEText(html, "html")) # Пишем HTML-код здесь # Проводим процесс отправки try: with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server: server.starttls() # Используем защиту TLS server.login(username, password) # Аутентифицируемся server.send_message(message) # Отправляем письмо print("Письмо успешно отправлено") except Exception as e: print(f"Ошибка при отправке письма: {e}")