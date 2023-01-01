Отправка HTML формы и открытие результатов в новой вкладке

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Быстрый ответ

Если требуется, чтобы отправка формы происходила в новой вкладке, необходимо просто добавить атрибут target="_blank" в тег <form> :

HTML Скопировать код <form action="your-action-url" method="post" target="_blank"> <input type="text" name="user"> <input type="submit" value="Отправить"> </form>

Здесь your-action-url — это URL-адрес, на который будут направлены данные формы. После их отправки результат отобразится на новой вкладке браузера.

Настройка отдельной кнопки

В том случае, когда требуется настроить переход на новую вкладку при нажатии конкретной кнопки отправки, можно использовать атрибут HTML5 formtarget :

HTML Скопировать код <form action="your-action-url" method="post"> <!-- Здесь могут находиться другие элементы формы --> <button type="submit" formtarget="_blank">Отправить в новой вкладке</button> </form>

Этот метод позволяет настроить открывание новой вкладки исключительно для определённой кнопки, добавляя больше гибкости в оформление формы.

Предварительный просмотр формы без реальной отправки данных

Когда возникает необходимость проверить форму без фактической отправки данных, можно использовать кнопку для предпросмотра:

HTML Скопировать код <form action="preview-url" method="post"> <!-- Элементы для предпросмотра --> <button type="button" onclick="window.open('preview-url', '_blank')">Предпросмотр</button> </form>

Это позволяет оценить, как форма будет выглядеть, не сохраняя при этом данные, введённые в поля, подобно "ниндзя данных".

Использование jQuery для динамической отправки формы

jQuery прекрасно подходит в том случае, если требуется динамически определить, следует ли открывать форму в новой ил в текущей вкладке. Это зависит от специфических условий:

JS Скопировать код $('form').submit(function(e) { if (/* условие для открытия в новой вкладке */) { $(this).attr('target', '_blank'); } else { $(this).removeAttr('target'); } });

Адаптируя этот код под конкретные условия, можно гибко управлять поведением формы.

Предотвращение случайной отправки

Чтобы исключить вероятность случайной отправки, можно использовать дополнительные ограждения:

HTML Скопировать код <form action="your-action-url" method="post"> <input type="text" name="user"> <button type="button" onclick="submitForm(this.form, true)">Предпросмотр</button> <input type="submit" value="Сохранить изменения"> </form> <script> function submitForm(form, isPreview) { if (isPreview){ form.target = "_blank"; form.action = "preview-url"; } else { form.target = ""; form.action = "your-action-url"; } form.submit(); } </script>

Этот скрипт позволяет пользователю больше контролировать процесс отправки, исключая случайные действия.

Визуализация

Можно представить процесс отправки формы как работу транспортной системы:

Markdown Скопировать код Отправитель (📮): [Данные 📦] Места Назначения: [Текущая вкладка 📑, Новая вкладка 🆕]

При стандартной отправке:

Markdown Скопировать код 📮 -> 📑: Данные 📦 (остаются в текущей вкладке)

При отправке в новой вкладке:

Markdown Скопировать код 📮 -> 🆕: Данные 📦 (улетают на новые горизонты)

Установка target="_blank" для формы аналогична покупке билета для данных на путешествие в новую вкладку:

HTML Скопировать код <form action="URL" method="post" target="_blank"> <!-- Элементы для ввода данных --> <input type="submit" value="Отправить в новую вкладку"> </form>

И начинается путешествие данных! 🚀

Напоминания о безопасности HTML-форм

Важно помнить о безопасности: при открытии новой вкладки, страница, которая была открыта, может в определенной степени взаимодействовать с исходной страницей через объект window.opener . Используйте rel="noopener noreferrer" вместе с target="_blank" , чтобы обезопасить себя от возможных проблем с безопасностью данных.

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