Отправка HTML формы и открытие результатов в новой вкладке#Основы HTML #Теги и атрибуты #Формы
Быстрый ответ
Если требуется, чтобы отправка формы происходила в новой вкладке, необходимо просто добавить атрибут
target="_blank" в тег
<form>:
<form action="your-action-url" method="post" target="_blank">
<input type="text" name="user">
<input type="submit" value="Отправить">
</form>
Здесь your-action-url — это URL-адрес, на который будут направлены данные формы. После их отправки результат отобразится на новой вкладке браузера.
Настройка отдельной кнопки
В том случае, когда требуется настроить переход на новую вкладку при нажатии конкретной кнопки отправки, можно использовать атрибут HTML5
formtarget:
<form action="your-action-url" method="post">
<!-- Здесь могут находиться другие элементы формы -->
<button type="submit" formtarget="_blank">Отправить в новой вкладке</button>
</form>
Этот метод позволяет настроить открывание новой вкладки исключительно для определённой кнопки, добавляя больше гибкости в оформление формы.
Предварительный просмотр формы без реальной отправки данных
Когда возникает необходимость проверить форму без фактической отправки данных, можно использовать кнопку для предпросмотра:
<form action="preview-url" method="post">
<!-- Элементы для предпросмотра -->
<button type="button" onclick="window.open('preview-url', '_blank')">Предпросмотр</button>
</form>
Это позволяет оценить, как форма будет выглядеть, не сохраняя при этом данные, введённые в поля, подобно "ниндзя данных".
Использование jQuery для динамической отправки формы
jQuery прекрасно подходит в том случае, если требуется динамически определить, следует ли открывать форму в новой ил в текущей вкладке. Это зависит от специфических условий:
$('form').submit(function(e) {
if (/* условие для открытия в новой вкладке */) {
$(this).attr('target', '_blank');
} else {
$(this).removeAttr('target');
}
});
Адаптируя этот код под конкретные условия, можно гибко управлять поведением формы.
Предотвращение случайной отправки
Чтобы исключить вероятность случайной отправки, можно использовать дополнительные ограждения:
<form action="your-action-url" method="post">
<input type="text" name="user">
<button type="button" onclick="submitForm(this.form, true)">Предпросмотр</button>
<input type="submit" value="Сохранить изменения">
</form>
<script>
function submitForm(form, isPreview) {
if (isPreview){
form.target = "_blank";
form.action = "preview-url";
} else {
form.target = "";
form.action = "your-action-url";
}
form.submit();
}
</script>
Этот скрипт позволяет пользователю больше контролировать процесс отправки, исключая случайные действия.
Визуализация
Можно представить процесс отправки формы как работу транспортной системы:
Отправитель (📮): [Данные 📦]
Места Назначения: [Текущая вкладка 📑, Новая вкладка 🆕]
При стандартной отправке:
📮 -> 📑: Данные 📦 (остаются в текущей вкладке)
При отправке в новой вкладке:
📮 -> 🆕: Данные 📦 (улетают на новые горизонты)
Установка
target="_blank" для формы аналогична покупке билета для данных на путешествие в новую вкладку:
<form action="URL" method="post" target="_blank">
<!-- Элементы для ввода данных -->
<input type="submit" value="Отправить в новую вкладку">
</form>
И начинается путешествие данных! 🚀
Напоминания о безопасности HTML-форм
Важно помнить о безопасности: при открытии новой вкладки, страница, которая была открыта, может в определенной степени взаимодействовать с исходной страницей через объект
window.opener. Используйте
rel="noopener noreferrer" вместе с
target="_blank", чтобы обезопасить себя от возможных проблем с безопасностью данных.
Полезные материалы
- Атрибут target для формы в HTML — примеры использования атрибута target для пересылки данных на новую вкладку.
- Элемент
<form>в HTML: HyperText Markup Language | MDN — официальная документация MDN по элементу
<form>.
- Как сделать кнопку HTML, которая функционирует как ссылка — подробное руководство по созданию кнопок в HTML, работающих как ссылки.
- Методы перенаправления и открытия нового окна или вкладки с помощью JavaScript.
- Полное руководство по элементу
<table>| CSS-Tricks — все, что нужно знать о создании таблиц в HTML.
- Разработка эффективных веб-форм: про структуру, поля для ввода, метки и действия — Smashing Magazine — публикация о создании удобных и эффективных веб-форм.
Ксения Сорокина
веб-техредактор