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Отправка HTML формы и открытие результатов в новой вкладке
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Отправка HTML формы и открытие результатов в новой вкладке

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Формы  
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Быстрый ответ

Если требуется, чтобы отправка формы происходила в новой вкладке, необходимо просто добавить атрибут target="_blank" в тег <form>:

HTML
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<form action="your-action-url" method="post" target="_blank">
  <input type="text" name="user">
  <input type="submit" value="Отправить">
</form>

Здесь your-action-url — это URL-адрес, на который будут направлены данные формы. После их отправки результат отобразится на новой вкладке браузера.

Пошаговый план для смены профессии

Настройка отдельной кнопки

В том случае, когда требуется настроить переход на новую вкладку при нажатии конкретной кнопки отправки, можно использовать атрибут HTML5 formtarget:

HTML
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<form action="your-action-url" method="post">
  <!-- Здесь могут находиться другие элементы формы -->
  <button type="submit" formtarget="_blank">Отправить в новой вкладке</button>
</form>

Этот метод позволяет настроить открывание новой вкладки исключительно для определённой кнопки, добавляя больше гибкости в оформление формы.

Предварительный просмотр формы без реальной отправки данных

Когда возникает необходимость проверить форму без фактической отправки данных, можно использовать кнопку для предпросмотра:

HTML
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<form action="preview-url" method="post">
  <!-- Элементы для предпросмотра -->
  <button type="button" onclick="window.open('preview-url', '_blank')">Предпросмотр</button>
</form>

Это позволяет оценить, как форма будет выглядеть, не сохраняя при этом данные, введённые в поля, подобно "ниндзя данных".

Использование jQuery для динамической отправки формы

jQuery прекрасно подходит в том случае, если требуется динамически определить, следует ли открывать форму в новой ил в текущей вкладке. Это зависит от специфических условий:

JS
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$('form').submit(function(e) {
    if (/* условие для открытия в новой вкладке */) {
        $(this).attr('target', '_blank');
    } else {
        $(this).removeAttr('target');
    }
});

Адаптируя этот код под конкретные условия, можно гибко управлять поведением формы.

Предотвращение случайной отправки

Чтобы исключить вероятность случайной отправки, можно использовать дополнительные ограждения:

HTML
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<form action="your-action-url" method="post">
  <input type="text" name="user">
  <button type="button" onclick="submitForm(this.form, true)">Предпросмотр</button>
  <input type="submit" value="Сохранить изменения">
</form>

<script>
function submitForm(form, isPreview) {
  if (isPreview){
    form.target = "_blank";
    form.action = "preview-url";
  } else {
    form.target = "";
    form.action = "your-action-url";
  }
  form.submit();
}
</script>

Этот скрипт позволяет пользователю больше контролировать процесс отправки, исключая случайные действия.

Визуализация

Можно представить процесс отправки формы как работу транспортной системы:

Markdown
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Отправитель (📮): [Данные 📦]
Места Назначения: [Текущая вкладка 📑, Новая вкладка 🆕]

При стандартной отправке:

Markdown
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📮 -> 📑: Данные 📦 (остаются в текущей вкладке)

При отправке в новой вкладке:

Markdown
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📮 -> 🆕: Данные 📦 (улетают на новые горизонты)

Установка target="_blank" для формы аналогична покупке билета для данных на путешествие в новую вкладку:

HTML
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<form action="URL" method="post" target="_blank">
  <!-- Элементы для ввода данных -->
  <input type="submit" value="Отправить в новую вкладку">
</form>

И начинается путешествие данных! 🚀

Напоминания о безопасности HTML-форм

Важно помнить о безопасности: при открытии новой вкладки, страница, которая была открыта, может в определенной степени взаимодействовать с исходной страницей через объект window.opener. Используйте rel="noopener noreferrer" вместе с target="_blank", чтобы обезопасить себя от возможных проблем с безопасностью данных.

Полезные материалы

  1. Атрибут target для формы в HTML — примеры использования атрибута target для пересылки данных на новую вкладку.
  2. Элемент <form> в HTML: HyperText Markup Language | MDN — официальная документация MDN по элементу <form>.
  3. Как сделать кнопку HTML, которая функционирует как ссылка — подробное руководство по созданию кнопок в HTML, работающих как ссылки.
  4. Методы перенаправления и открытия нового окна или вкладки с помощью JavaScript.
  5. Полное руководство по элементу <table> | CSS-Tricks — все, что нужно знать о создании таблиц в HTML.
  6. Разработка эффективных веб-форм: про структуру, поля для ввода, метки и действия — Smashing Magazine — публикация о создании удобных и эффективных веб-форм.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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