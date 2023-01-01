Отправка формы при клике по ссылке с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для осуществления отправки формы через клик по ссылке необходимо предотвратить стандартное поведение и активировать метод submit() для определённой формы:

HTML Скопировать код <a href="javascript:void(0);" id="submit-link">Отправить</a> <form id="form-to-submit"> <!-- Поля формы --> </form>

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { document.getElementById('submit-link').addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); // Прерываем выполнение стандартного действия document.getElementById('form-to-submit').submit(); // Инициируем отправку формы }); });

Обратите внимание на совместимость с различными браузерами и возможность возникновения конфликтов с другими скриптами на странице.

Улучшаем уровень доступности

Ссылка, визуально стилизованная, может стать причиной проблем с доступностью. Проверьте, чтобы ваша форма была приемлема для всех пользователей. Элементам input и select всегда требуются ярлыки, в то время как у ссылки может потребоваться роль кнопки:

HTML Скопировать код <a href="javascript:void(0);" id="submit-link" role="button">Отправить</a>

Для того, чтобы кнопка выглядела как ссылка и наоборот, можете использовать элемент button с соответствующими стилями:

HTML Скопировать код <button type="submit" id="submit-button" style="appearance: none; background: none; border: none;"> Отправить </button>

Решаем сложные задачи

Формы с несколькими слушателями событий

Если у формы несколько обработчиков события submit , они должны правильно взаимодействовать. В некоторых случаях решением может быть добавление скрытой кнопки отправки:

HTML Скопировать код <form id="form-to-submit"> <input type="submit" style="display: none;" /> </form>

JS Скопировать код document.getElementById('submit-link').addEventListener('click', function() { document.getElementById('form-to-submit').querySelector('[type="submit"]').click(); // Инициируем клик кнопки отправки });

Совместимость с JavaScript и фреймворками

При внедрении работы с другими библиотеками и фреймворками, учитывайте их особенности. Например, отправка формы в jQuery будет выглядеть так:

JS Скопировать код // Проверяем, готов ли jQuery $(document).ready(function() { $('#submit-link').click(function(e) { e.preventDefault(); $(this).closest('form').submit(); }); });

Визуализация

Кликаете по ссылке (🔗), что запускает JavaScript функцию. И вот она — форма отправлена (🎯):

JS Скопировать код document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function() { document.querySelector('#myForm').submit(); });

Успешное выполнение! 🎉

Ваше действие: 🔗✔️

Отправка формы: 🎯✔️

Оформление и стиль ссылки

Ссылка для отправки формы должна гармонировать со стилем страницы. Можно использовать CSS для добавления эффектов:

CSS Скопировать код #submit-link:hover { cursor: pointer; text-decoration: underline; color: blue; }

Обратная связь после отправки

После отправки формы важно сообщить пользователю о состоянии его запроса, используя сообщение или анимацию:

Полезные материалы