Отправка формы при клике по ссылке с помощью JavaScript#Работа с DOM #Формы #События в браузере
Быстрый ответ
Для осуществления отправки формы через клик по ссылке необходимо предотвратить стандартное поведение и активировать метод
submit() для определённой формы:
<a href="javascript:void(0);" id="submit-link">Отправить</a>
<form id="form-to-submit">
<!-- Поля формы -->
</form>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
document.getElementById('submit-link').addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Прерываем выполнение стандартного действия
document.getElementById('form-to-submit').submit(); // Инициируем отправку формы
});
});
Обратите внимание на совместимость с различными браузерами и возможность возникновения конфликтов с другими скриптами на странице.
Улучшаем уровень доступности
Ссылка, визуально стилизованная, может стать причиной проблем с доступностью. Проверьте, чтобы ваша форма была приемлема для всех пользователей. Элементам
input и
select всегда требуются ярлыки, в то время как у ссылки может потребоваться роль кнопки:
<a href="javascript:void(0);" id="submit-link" role="button">Отправить</a>
Для того, чтобы кнопка выглядела как ссылка и наоборот, можете использовать элемент
button с соответствующими стилями:
<button type="submit" id="submit-button" style="appearance: none; background: none; border: none;">
Отправить
</button>
Решаем сложные задачи
Формы с несколькими слушателями событий
Если у формы несколько обработчиков события
submit, они должны правильно взаимодействовать. В некоторых случаях решением может быть добавление скрытой кнопки отправки:
<form id="form-to-submit">
<input type="submit" style="display: none;" />
</form>
document.getElementById('submit-link').addEventListener('click', function() {
document.getElementById('form-to-submit').querySelector('[type="submit"]').click(); // Инициируем клик кнопки отправки
});
Совместимость с JavaScript и фреймворками
При внедрении работы с другими библиотеками и фреймворками, учитывайте их особенности. Например, отправка формы в jQuery будет выглядеть так:
// Проверяем, готов ли jQuery
$(document).ready(function() {
$('#submit-link').click(function(e) {
e.preventDefault();
$(this).closest('form').submit();
});
});
Визуализация
Кликаете по ссылке (🔗), что запускает JavaScript функцию. И вот она — форма отправлена (🎯):
document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function() {
document.querySelector('#myForm').submit();
});
Успешное выполнение! 🎉
Ваше действие: 🔗✔️
Отправка формы: 🎯✔️
Оформление и стиль ссылки
Ссылка для отправки формы должна гармонировать со стилем страницы. Можно использовать CSS для добавления эффектов:
#submit-link:hover {
cursor: pointer;
text-decoration: underline;
color: blue;
}
Обратная связь после отправки
После отправки формы важно сообщить пользователю о состоянии его запроса, используя сообщение или анимацию:
Полезные материалы
- HTMLFormElement: метод submit() – Веб-API | MDN – Руководство MDN по использованию
submit().
- Как имитировать нажатие кнопки по нажатию Enter – Интерактивность с клавиатурой.
- FormData – Работа с FormData для AJAX.
- JavaScript post request like a form submit – Stack Overflow – Обсуждение отправки форм при помощи JavaScript.
- Правильное использование элемента button | CSS-Tricks – Преимущества использования элемента
<button>.
- Элемент: событие click – Веб-API | MDN – Анализ события клика в JS.
- HTML Стандарт – Официальные стандарты HTML для элементов форм.
Тимур Голубев
веб-разработчик