Отправка данных из content script в popup.html в Chrome

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Быстрый ответ

Для передачи данных из content script примените метод chrome.runtime.sendMessage. А для приема этих данных в popup script используйте метод chrome.runtime.onMessage.

Content Script:

JS Скопировать код // Отправляем данные в popup script chrome.runtime.sendMessage({data: "yourData"});

Popup Script:

JS Скопировать код // Принимаем данные из content script chrome.runtime.onMessage.addListener((message) => { // Обрабатываем message.data });

Детали асинхронной передачи сообщений

Для стабильной и надёжной работы вашего расширения важно понимать асинхронность обмена сообщениями. Вы должны быть готовы использовать коллбеки для обработки ответов.

Обработка ответов:

JS Скопировать код // В content script // SendMessage аналогично отправке электронной почты chrome.runtime.sendMessage({data: "yourData"}, function(response) { console.log("Получен ответ:", response); }); // В popup script chrome.runtime.onMessage.addListener((message, sender, sendResponse) => { // Анализируем message.data // Отправляем ответ, обмен сообщениями двусторонний sendResponse({status: "Данные успешно получены, спасибо!"}); return true; // Это обеспечивает поддержание открытого канала связи в случае продолжительной коммуникации });

Стратегии для эффективной передачи сообщений

Local storage — ваш личный кладовой для данных

LocalStorage предоставляет разработчикам удобный механизм для сохранения данных между сессиями работы в popup окне.

JS Скопировать код // Content script // Подсчитываем все элементы на странице const totalElements = document.querySelectorAll('*').length; localStorage.setItem('total_elements', totalElements); // Popup script // Извлекаем ранее сохранённые данные const totalElements = localStorage.getItem('total_elements'); console.log(`Количество элементов на странице: ${totalElements}`);

Обмен сообщениями с уникальным "type"

Используя поле "type" в вашем сообщении, вы получаете возможность идентифицировать его, как при использовании секретного рукопожатия.

Content Script:

JS Скопировать код // Отправляем сообщение с уникальным кодом, словно этот код — шифр chrome.runtime.sendMessage({type: "DOM_COUNT", data: "yourData"});

Popup Script:

JS Скопировать код // Принимаем сообщение и на основе его "type" расшифровываем его содержание chrome.runtime.onMessage.addListener((message) => { if(message.type === "DOM_COUNT") { // Работаем с данными сообщения message.data } });

Активная вкладка — цель для ваших сообщений

Если желаете направить сообщение в определённую вкладку, используйте chrome.tabs.query для адресации сообщений из popup в content script активной вкладки.

JS Скопировать код // Ищем активную вкладку chrome.tabs.query({active: true, currentWindow: true}, function(tabs){ // Отправляем сообщение активной вкладке chrome.tabs.sendMessage(tabs[0].id, {data: "yourData"}); });

Визуализация

Можно представить работу вашего расширения для Chrome в виде многоэтажного здания:

Markdown Скопировать код 1 этаж: content script (🔎) – сбор данных на уровне веб-страницы. Лифт: API сообщений (🛗) – перенос данных между слоями. 10 этаж: popup.html (🎉) – представление данных пользователю.

Обратите внимание на поток данных и фиксируйте ключевые моменты:

Markdown Скопировать код [🔎] --(сбор данных)--> [🛗] --(отправка данных)--> [🎉]

content script — поисковик данных;

API сообщений — курьер, доставляющий данные;

popup.html — витрина, демонстрирующая данные.

Понятно и эффективно!

Осторожно! Потенциальные проблемы

Последовательность скриптов — важность этапности

В файле manifest.json порядок скриптов имеет значение. Убедитесь, что content scripts загружаются перед popup скриптами для обеспечения корректного взаимодействия.

Local storage — несмотря на удобство, требует аккуратности

Local storage доступен в современных браузерах, однако, в связи с особенностями content scripts, его работа может быть непредсказуемой. Используйте код обмена сообщениями корректно, чтобы избежать проблем.

Асинхронность обмена сообщениями — время имеет значение

Процесс обмена сообщениями не является моментальным, он асинхронен. Для корректной работы вашего кода готовьтесь к ожиданию ответов, используя коллбеки или промисы для управления асинхронностью.

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