Отображение определённой части картинки в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Если нужно отобразить только определенный сегмент изображения, можно воспользоваться свойством CSS clip-path или поместить изображение в элемент div с применённым overflow: hidden; . Пример использования метода overflow выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <div style="width: 200px; height: 150px; overflow: hidden;"> <img src="image.jpg" style="position: relative; left: -50px; top: -100px;"> </div>

Мы создали область просмотра размером в 200x150 пикселей, и при этом с помощью свойств left и top , мы можем регулировать видимую часть изображения.

Применяем

Clip-path допускает создание разнообразных форм, включая круги, эллипсы и полигоны, что расширяет возможности креативного отображения изображений. Поддерживаются разные контуры, что позволяет добавить рисунку оригинальность:

CSS Скопировать код .circular-clip { clip-path: circle(50% at center); }

Важно учесть контекст вашего HTML-элемента. Блочные элементы вроде div или p , и строчные элементы случая span могут проявляться по-разному при обрезке. Проверка реализации в разных браузерах поможет обеспечить консистентность пользовательского опыта.

Эксперименты с фоном в CSS

Дополнительный подход — использование изображения в качестве фона контейнера, управляя свойствами background-size и background-position :

CSS Скопировать код .image-section { width: 50px; /* Ширина обязательна */ height: 50px; /* Высота – не менее важный параметр */ background-image: url('image.jpg'); /* Звезда нашего шоу – изображение */ background-repeat: no-repeat; /* Отключаем повторение */ background-size: cover; /* Заполняем всю доступную площадь */ background-position: center; /* Выравнивание изображения по центру */ }

Свойство background-position позволяет акцентировать внимание на различных участках изображения, что пригодится при модификации визуальных решений.

SVG и

Применение SVG с clip-path в сочетании с функцией 'url' предоставляет возможность создавать уникальные контуры обрезки. Определите в SVG требуемый путь и примените его в CSS:

HTML Скопировать код <svg width="0" height="0"> <defs> <clipPath id="svgClip"> <!-- Ваше творческое поле: задайте путь обрезки --> <circle cx="50" cy="50" r="50" /> </clipPath> </defs> </svg> <div style="clip-path: url(#svgClip);"> <img src="image.jpg"> </div>

Поддерживаются локальные и внешние SVG, что делает clip-path полезным инструментом с множеством вариантов использования для создания отменных дизайнерских решений.

Адаптация к разным браузерам и устройствам

Не забывайте о тестировании в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы обеспечить стабильный пользовательский опыт и избежать неприятных сюрпризов. Ресурсы вроде Can I Use всегда помогут вам оставаться в курсе совместимости.

Визуализация

Давайте вообразим процесс обрезки изображения в HTML/CSS, как будто вы работаете над шедевром в области изобразительного искусства:

Markdown Скопировать код Вы нашли художественную галерею 🎨 с великолепной картиной 🖼️, но желаете показать только часть: Полный экспонат: [🌅🌄🌆🏙️] Выбранный фрагмент: [🌄]

Применяя CSS, вы выделяете желаемый участок:

CSS Скопировать код .frame { width: 100px; /* Устанавливаем границы ширины */ height: 100px; /* и высоты */ overflow: hidden; /* Что излишне, то отсеиваем */ } .picture { position: relative; left: -50px; /* Определяем величину смещения по горизонтали */ top: -50px; /* и вертикали */ }

На этом фрагмент вашего шедевра готов:

Markdown Скопировать код [🖼️] ➡️ [🖼️🖽] ➡️ `[🌄]`

Теперь на вашем холсте великолепно сияет рассвет 🌄. Кто бы мог подумать!

clip-path

При использовании clip-path всегда проверяйте, чтобы контур и регион обрезки соответствовали размерам изображения. Методы с position: absolute; великолепно работают с overflow: hidden для базовых настроек, но ограничивают выбор возможностей, которые в полной мере предлагает clip-path .

Важно чётко понимать поток элементов и ведение clip-path с position: relative; в контексте flex и grid систем.

Функционал CSS clip считается устаревшим, поэтому clip-path становится первостепенным выбором для современных и адаптивных веб-разработок.

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