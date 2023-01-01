Открытие ссылок в новом окне Markdown: синтаксис и методы#Разное
Быстрый ответ
Нужен быстрый ответ? Используйте HTML-тег
<a> с атрибутом
target="_blank" непосредственно в Markdown:
<a href="https://example.com" target="_blank">Ссылка, открывающаяся в новой вкладке</a>
Это простейшее решение. Скопируйте код, вставьте его в документ, и у вас появится ссылка, которая будет открываться в новом окне браузера.
Расширенные возможности Markdown и их пользовательское применение
Применение
target="_blank" на практике
HTML — это хорошо, но что, если мы хотим использовать дополнительные возможности Markdown? Парсеры, такие как
pandoc и Kramdown, предоставляют синтаксис для добавления атрибутов, в том числе
target="_blank":
- Kramdown:
[Крутая ссылка](http://awesomeness.com){:target="_blank"}
- Pandoc: Подключите
+link_attributes, чтобы добавить
[Крутая ссылка](http://awesomeness.com){target="_blank"}
Перед применением убедитесь, поддерживает ли ваш парсер Markdown атрибут
target="_blank".
Защита от межсайтовых скриптов (XSS)
Важно сохранять безопасность кода при сочетании HTML и Markdown. Очистите данные от возможных уязвимостей для предотвращения XSS-атак. Следуйте рекомендациям по фильтрации HTML, особенно в случаях работы с пользовательским контентом.
Использование JavaScript для динамического добавления атрибутов
JavaScript позволяет устанавливать атрибут
target="_blank" для ссылок после загрузки страницы, что освобождает вас от необходимости редактировать исходный код Markdown:
// Меняем, не переписывая исходный код? Легко! 😉
document.querySelectorAll('a[href^="http://"], a[href^="https://"]').forEach(link => {
if(link.hostname !== location.hostname) {
link.target = '_blank';
}
});
Данный скрипт работает без jQuery и автоматически модифицирует все внешние ссылки так, чтобы они открывались в новых вкладках.
Визуализация
Использование
target="_blank" в Markdown как будто знакомит вас с новинками, сберегая привычную теплоту знакомого: 🚪✨
[Посетить Страну Чудес](https://wonderland.example "Страна Чудес")
А вот простейшая ссылка в Markdown. Теперь добавим атрибут
target="_blank":
[Посетить Страну Чудес](https://wonderland.example){:target="_blank"}
И теперь вы, как будто, в другом измерении, но исходный портал остается открытым. 🌐↗️
Дополнительное о открытии ссылок в новых вкладках
Сделаем использование еще удобнее
Пользователи R Markdown, у нас есть хорошая новость! Просто используйте
[Текст ссылки](URL){target="_blank"}, и всё будет функционировать «из коробки».
А знаете ли вы?
Пользователи могут открывать ссылки в новых вкладках, просто выполнив Ctrl+Click или ⌘+Click (на Mac), не используя никакого дополнительного кода. Вот вам и сила пользователя.
Альтернативы: jQuery и персональные расширения
Поклонники jQuery могут воспользоваться своим фреймворком, чтобы автоматически добавлять
target="_blank" для внешних ссылок с помощью простого скрипта:
// В игру вступает jQuery
$(document.links).filter(function() {
return this.hostname !== window.location.hostname;
}).attr('target', '_blank');
А если нужно индивидуальное решение, вы всегда можете разработать своё расширение для Markdown!
Главные особенности
UX-дизайн и использование 'target="_blank"'
Открывать все ссылки в новой вкладке может быть соблазнительно, но такой подход может ухудшить пользовательский опыт (UX). Пользуйтесь такой возможностью обдуманно, чтобы не осложнять восприятие пользователем вашего контента.
Доступность и производительность: двойная выгода
Совмещение
target="_blank" и
rel="noopener noreferrer" обеспечивает безопасные и быстроздействующие загрузки в современных браузерах:
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ссылка, открывающаяся в новой вкладке</a>
Полезные материалы
- Шпаргалка по Markdown на GitHub — быстрый доступ к синтаксису Markdown.
- Обсуждение создания ссылок, открывающихся в новых вкладках, в Markdown на Stack Overflow — полезные советы и примеры.
- Документация по синтаксису Markdown от Daring Fireball — советы от создателя Markdown.
- Спецификация CommonMark — унифицированная спецификация для Markdown.
- Расширенный синтаксис Markdown — подробности о расширенных возможностях Markdown.
- Когда следует использовать target="_blank" на CSS-Tricks — рекомендации по использованию
target="_blank".
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы