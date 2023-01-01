Отключение всех элементов формы в div с помощью jQuery или JS

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Быстрый ответ

Для блокировки элементов формы внутри <div> используйте конструкцию document.querySelectorAll('.myDiv :input') и установите значением disabled как true, используя для этого стрелочную функцию:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.myDiv :input').forEach(el => el.disabled = true);

Замените .myDiv на класс или идентификатор вашего контейнера, и этот код отключит все элементы управления, такие как input, textarea, select и button.

Погружаемся в магию стиля JavaScript

Команда в одну строку работает следующим образом:

:input выступает в качестве псевдо-селектора, ориентированного на все элементы формы.

выступает в качестве псевдо-селектора, ориентированного на все элементы формы. Цикл forEach применяет .disabled ко всем найденным элементам.

Такой подход позволяет делать элементы невидимыми и недоступными для взаимодействия, что улучшает пользовательский опыт и позволяет избежать нежелательных действий в критические моменты.

Разные дороги ведут в Рим

Если вы преследуете иные цели, мы предлагаем несколько альтернативных способов, каждый из которых имеет свои особенности с точки зрения гибкости кода и влияния на пользовательский опыт:

Обходной маневр через jQuery

JS Скопировать код $('#myDiv').find(':input').prop('disabled', true); // Отключение элементов формы с использованием jQuery начиная с 2006 года

Этот код на jQuery находит и отключает все элементы внутри #myDiv , применяя метод .prop() , который в версиях jQuery 1.6+ является предпочтительнее .attr() для булевых атрибутов. Однако, .attr('disabled', 'disabled') всё ещё подходит для старых версий.

Быстрый путь через Fieldset

HTML Скопировать код <fieldset disabled> <div id="myDiv"> <!-- Все элементы формы внутри этого div отключены --> </div> </fieldset>

Использование тега <fieldset> с атрибутом disabled позволяет отключить сразу все элементы, благодаря встроенному механизму наследования атрибутов.

Углубляемся в гибкость кода

Масштабируем механизм отключения

Для улучшения масштабируемости и возможности повторного использования кода преобразуем его в функцию:

JS Скопировать код function disableFormElements(selector) { document.querySelectorAll(selector + ' :input').forEach(el => el.disabled = true); } // Пример использования disableFormElements('#myDiv');

Отслеживаем изменения

Следите за процессом отключения элементов, чтобы эффективно управлять данными:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.myDiv :input').forEach(el => { el.disabled = true; // Выполнение дополнительных действий после отключения });

Приятный глазу UX

Применяйте CSS для визуального обозначения отключенных элементов:

CSS Скопировать код .myDiv :input:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }

Визуализация

Вообразите, как элементы формы в контейнере div тускнеют под воздействием "отключающего заклятия":

Markdown Скопировать код Div – это **📦 ящик** с элементами формы, подобно ювелирным украшениям 💎:

Markdown Скопировать код До: 📦[💎💎💎💎] Накладываем заклятие... 🧙‍♀️🔒

Markdown Скопировать код После: 📦[❓❓❓❓]

Элементы формы становятся недоступными для действий пользователя как по волшебству.

Признавая важность доступности

Поглубже в семантику

Соблюдайте правила семантического веба и учитывайте вспомогательные технологии:

HTML Скопировать код <input type="text" aria-disabled="true"> // Сообщение для скрин-ридеров о том, что элемент неактивен

Чёткие указания для пользователя

Предоставьте подсказки или обозначения, объясняющие, почему элемент неактивен, для более качественного информирования пользователя.

Помощь изящной деградации

Придумайте резервные сценарии на случай, если JavaScript будет отключен, чтобы интерфейс продолжал оставаться информативным и полезным.

Несильные доработки для идеального кода

Скрытое переключение

Используйте ненавязчивый JavaScript, чтобы избегать резких изменений интерфейса, продумайте управление состояниями элементов.

Наблюдаем за производительностью как сокол

Для оптимизации работы с большими формами, где необходимо часто менять состояние элементов, важно следить за производительностью.

Тестирование прежде всего

Проверяйте совместимость с различными браузерами и устройствами, чтобы обеспечить одинаковое поведение на всех платформах.

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