Отключение кэширования для динамических изображений PHP

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Быстрый ответ

Для предотвращения кэширования изображений браузером вам следует добавить к URL изображения уникальные параметры запроса, например, временную метку. Пример такого кода на JavaScript представлен ниже:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('img.nocache').forEach(img => { img.src += '?_=' + Date.now(); });

Этот фрагмент кода прикрепляет к адресам всех изображений с классом .nocache уникальный параметр, что принуждает браузер загружать их заново при каждом запросе.

Эффективное управление кэшированием

Для грамотного управления кэшем важно не только знать, как обойти его, но и когда следует его использовать. Вот что необходимо учитывать при отключении кэша изображений:

1. Использование заголовков для управления кэшем

На своём веб-сервере настройте заголовки Cache-Control: no-cache для конкретных изображений. Это команда браузеру всегда проверять актуальность контента. Метод настройки будет различаться в зависимости от типа вашего веб-сервера: Apache или Nginx.

2. ETag для условного кэширования

Активируйте ETag для использования условных запросов: сервер будет отправлять изображения только в случае, если они изменились по сравнению с кэшем браузера. Настройка ETag осуществляется через изменение файла .htaccess или другие настройки сервера.

3. Тенденция сервера к кэшированию

Проверьте настройки вашего сервера, чтобы убедиться, что он не сохраняет изображения против вашего желания. Воспользуйтесь ограничениями кэширования, такими как no-store, для обхода кэша на сервере.

4. Особенности обработки кэширования различными браузерами

Разные браузеры могут по-своему интерпретировать кэширование. Поэтому важно заручиться подстраховкой, применяя комбинацию различных заголовков. Обычно рекомендуется начать с Cache-Control: no-cache , Pragma: no-cache и Expires: 0 .

Управление кэшем при помощи скриптов

Для более гибкого контроля кэшем возможно использовать инструменты JavaScript.

5. Динамическое обновление URL

JavaScript позволяет динамически добавлять уникальные параметры в URL, например случайные строки или временные метки. Это приводит к изменению атрибута src у изображений и позволяет обойти кэширование его на сервере.

6. Избегание кэширования сброса кэша

Убедитесь, что ваш скрипт для сброса кэша сам не попадёт в кэш. Вы можете разместить его в некешируемом файле или вставить прямо в HTML.

7. Осознанное использование строк запроса

Хотя уникальная строка запроса гарантирует актуальность изображений, её чрезмерное использование может привести к снижению производительности. Применяйте этот подход обдуманно и только для изображений, которые часто меняются.

Визуализация

Вот упрощённое представление управления кэшем изображений:

🗺️ Поведение кэша изображений Стандартные изображения Следуют кешированным путям Особые изображения В каждом запросе ищут новый путь

Для отключения кэширования используйте следующее:

HTML Скопировать код <img src="explorer.jpg" alt="Особое изображение" class="nocache">

В этом случае заголовок Cache-Control: no-cache гарантирует, что новые пути будут исследованы при каждом запросе.

Эффективное использование HTTP-заголовков

HTTP-заголовки предоставляют эффективные способы управления кэшем, хотя их влияние может различаться.

8. Возможности сервера

Обеспечьте правильную настройку вашего сервера для обработки HTTP-заголовков, чтобы управлять кэшем корректно.

9. Заголовки и повторная проверка

Такие заголовки как Cache-Control , Pragma и Expires могут настраивать браузер на повторную проверку контента на сервере.

10. Браузеры и заголовки

Помните, что браузеры могут игнорировать заголовки. Поэтому проведите тестирование в различных браузерах для проверки эффективности вашей стратегии.

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