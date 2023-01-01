Отключение кэширования для динамических изображений PHP#Веб-разработка #ТехSEO
Быстрый ответ
Для предотвращения кэширования изображений браузером вам следует добавить к URL изображения уникальные параметры запроса, например, временную метку. Пример такого кода на JavaScript представлен ниже:
document.querySelectorAll('img.nocache').forEach(img => {
img.src += '?_=' + Date.now();
});
Этот фрагмент кода прикрепляет к адресам всех изображений с классом
.nocache уникальный параметр, что принуждает браузер загружать их заново при каждом запросе.
Эффективное управление кэшированием
Для грамотного управления кэшем важно не только знать, как обойти его, но и когда следует его использовать. Вот что необходимо учитывать при отключении кэша изображений:
1. Использование заголовков для управления кэшем
На своём веб-сервере настройте заголовки
Cache-Control: no-cache для конкретных изображений. Это команда браузеру всегда проверять актуальность контента. Метод настройки будет различаться в зависимости от типа вашего веб-сервера: Apache или Nginx.
2. ETag для условного кэширования
Активируйте ETag для использования условных запросов: сервер будет отправлять изображения только в случае, если они изменились по сравнению с кэшем браузера. Настройка ETag осуществляется через изменение файла
.htaccess или другие настройки сервера.
3. Тенденция сервера к кэшированию
Проверьте настройки вашего сервера, чтобы убедиться, что он не сохраняет изображения против вашего желания. Воспользуйтесь ограничениями кэширования, такими как no-store, для обхода кэша на сервере.
4. Особенности обработки кэширования различными браузерами
Разные браузеры могут по-своему интерпретировать кэширование. Поэтому важно заручиться подстраховкой, применяя комбинацию различных заголовков. Обычно рекомендуется начать с
Cache-Control: no-cache,
Pragma: no-cache и
Expires: 0.
Управление кэшем при помощи скриптов
Для более гибкого контроля кэшем возможно использовать инструменты JavaScript.
5. Динамическое обновление URL
JavaScript позволяет динамически добавлять уникальные параметры в URL, например случайные строки или временные метки. Это приводит к изменению атрибута
src у изображений и позволяет обойти кэширование его на сервере.
6. Избегание кэширования сброса кэша
Убедитесь, что ваш скрипт для сброса кэша сам не попадёт в кэш. Вы можете разместить его в некешируемом файле или вставить прямо в HTML.
7. Осознанное использование строк запроса
Хотя уникальная строка запроса гарантирует актуальность изображений, её чрезмерное использование может привести к снижению производительности. Применяйте этот подход обдуманно и только для изображений, которые часто меняются.
Визуализация
Вот упрощённое представление управления кэшем изображений:
|🗺️
|Поведение кэша изображений
|Стандартные изображения
|Следуют кешированным путям
|Особые изображения
|В каждом запросе ищут новый путь
Для отключения кэширования используйте следующее:
<img src="explorer.jpg" alt="Особое изображение" class="nocache">
В этом случае заголовок
Cache-Control: no-cache гарантирует, что новые пути будут исследованы при каждом запросе.
Эффективное использование HTTP-заголовков
HTTP-заголовки предоставляют эффективные способы управления кэшем, хотя их влияние может различаться.
8. Возможности сервера
Обеспечьте правильную настройку вашего сервера для обработки HTTP-заголовков, чтобы управлять кэшем корректно.
9. Заголовки и повторная проверка
Такие заголовки как
Cache-Control,
Pragma и
Expires могут настраивать браузер на повторную проверку контента на сервере.
10. Браузеры и заголовки
Помните, что браузеры могут игнорировать заголовки. Поэтому проведите тестирование в различных браузерах для проверки эффективности вашей стратегии.
Полезные материалы
- Cache-Control – HTTP | MDN — Подробный анализ заголовков Cache-Control.
- ETag – HTTP | MDN — Информация об ETag и их применении в кэшировании.
- Strategies for Cache-Busting CSS | CSS-Tricks — Обзор различных методик для сброса кэша.
- Apache HTTP Server Tutorial: .htaccess files — Инструкции по кэшированию для Apache в файлах .htaccess.
- A Guide to Caching with NGINX and NGINX Plus — Методы управления кэшированием в Nginx.
- Prevent unnecessary network requests with the HTTP Cache | web.dev — Руководство по предотвращению ненужных сетевых запросов в контексте кэширования от Google.
- Vary – HTTP | MDN — Советы по использованию заголовка Vary в стратегиях кэширования.
Пётр Гончаров
SEO-редактор