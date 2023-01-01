logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Отключение кэширования для динамических изображений PHP
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Отключение кэширования для динамических изображений PHP

#Веб-разработка  #ТехSEO  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для предотвращения кэширования изображений браузером вам следует добавить к URL изображения уникальные параметры запроса, например, временную метку. Пример такого кода на JavaScript представлен ниже:

JS
Скопировать код
document.querySelectorAll('img.nocache').forEach(img => {
  img.src += '?_=' + Date.now();
});

Этот фрагмент кода прикрепляет к адресам всех изображений с классом .nocache уникальный параметр, что принуждает браузер загружать их заново при каждом запросе.

Пошаговый план для смены профессии

Эффективное управление кэшированием

Для грамотного управления кэшем важно не только знать, как обойти его, но и когда следует его использовать. Вот что необходимо учитывать при отключении кэша изображений:

1. Использование заголовков для управления кэшем

На своём веб-сервере настройте заголовки Cache-Control: no-cache для конкретных изображений. Это команда браузеру всегда проверять актуальность контента. Метод настройки будет различаться в зависимости от типа вашего веб-сервера: Apache или Nginx.

2. ETag для условного кэширования

Активируйте ETag для использования условных запросов: сервер будет отправлять изображения только в случае, если они изменились по сравнению с кэшем браузера. Настройка ETag осуществляется через изменение файла .htaccess или другие настройки сервера.

3. Тенденция сервера к кэшированию

Проверьте настройки вашего сервера, чтобы убедиться, что он не сохраняет изображения против вашего желания. Воспользуйтесь ограничениями кэширования, такими как no-store, для обхода кэша на сервере.

4. Особенности обработки кэширования различными браузерами

Разные браузеры могут по-своему интерпретировать кэширование. Поэтому важно заручиться подстраховкой, применяя комбинацию различных заголовков. Обычно рекомендуется начать с Cache-Control: no-cache, Pragma: no-cache и Expires: 0.

Управление кэшем при помощи скриптов

Для более гибкого контроля кэшем возможно использовать инструменты JavaScript.

5. Динамическое обновление URL

JavaScript позволяет динамически добавлять уникальные параметры в URL, например случайные строки или временные метки. Это приводит к изменению атрибута src у изображений и позволяет обойти кэширование его на сервере.

6. Избегание кэширования сброса кэша

Убедитесь, что ваш скрипт для сброса кэша сам не попадёт в кэш. Вы можете разместить его в некешируемом файле или вставить прямо в HTML.

7. Осознанное использование строк запроса

Хотя уникальная строка запроса гарантирует актуальность изображений, её чрезмерное использование может привести к снижению производительности. Применяйте этот подход обдуманно и только для изображений, которые часто меняются.

Визуализация

Вот упрощённое представление управления кэшем изображений:

🗺️ Поведение кэша изображений
Стандартные изображения Следуют кешированным путям
Особые изображения В каждом запросе ищут новый путь

Для отключения кэширования используйте следующее:

HTML
Скопировать код
<img src="explorer.jpg" alt="Особое изображение" class="nocache">

В этом случае заголовок Cache-Control: no-cache гарантирует, что новые пути будут исследованы при каждом запросе.

Эффективное использование HTTP-заголовков

HTTP-заголовки предоставляют эффективные способы управления кэшем, хотя их влияние может различаться.

8. Возможности сервера

Обеспечьте правильную настройку вашего сервера для обработки HTTP-заголовков, чтобы управлять кэшем корректно.

9. Заголовки и повторная проверка

Такие заголовки как Cache-Control, Pragma и Expires могут настраивать браузер на повторную проверку контента на сервере.

10. Браузеры и заголовки

Помните, что браузеры могут игнорировать заголовки. Поэтому проведите тестирование в различных браузерах для проверки эффективности вашей стратегии.

Полезные материалы

  1. Cache-Control – HTTP | MDN — Подробный анализ заголовков Cache-Control.
  2. ETag – HTTP | MDN — Информация об ETag и их применении в кэшировании.
  3. Strategies for Cache-Busting CSS | CSS-Tricks — Обзор различных методик для сброса кэша.
  4. Apache HTTP Server Tutorial: .htaccess files — Инструкции по кэшированию для Apache в файлах .htaccess.
  5. A Guide to Caching with NGINX and NGINX Plus — Методы управления кэшированием в Nginx.
  6. Prevent unnecessary network requests with the HTTP Cache | web.dev — Руководство по предотвращению ненужных сетевых запросов в контексте кэширования от Google.
  7. Vary – HTTP | MDN — Советы по использованию заголовка Vary в стратегиях кэширования.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для предотвращения кэширования изображений в браузере?
1 / 5

Пётр Гончаров

SEO-редактор

Свежие материалы
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...