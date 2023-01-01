Отключение автозаполнения формы в браузере: подробный гайд

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Быстрый ответ

Отключить автозаполнение можно, применив autocomplete="off" :

HTML Скопировать код <input type="text" autocomplete="off">

Директива autocomplete="off" мешает браузеру использовать ранее введенные данные и следует размещать её там, где автозаполнение не нужно.

Ради безопасности и поведения самого браузера к вопросу использования автозаполнения следует подходить взвешенно. Современные браузеры, например Chrome и Firefox, могут игнорировать значение autocomplete="off" в полях ввода паролей из-за своих внутренних механизмов обеспечения удобства пользователей.

Как альтернатива, можно использовать значение autocomplete="new-password" для полей ввода паролей:

HTML Скопировать код <input type="password" autocomplete="new-password">

Существуют и более продвинутые стратегии, такие как создание случайных имен полей ввода или использование текстовых заглушек вместе с полем ввода пароля, которые позволяют обойти автозаполнение браузера. Для более жесткого контроля над полями ввода можно использовать атрибут readonly , который делает поле доступным для редактирования только после его активации:

HTML Скопировать код <input type="text" autocomplete="off" readonly onfocus="this.removeAttribute('readonly');">

При использовании этих моментов стоит принять во внимание удобство пользователя и доступность службы.

Полное понимание

Влияние автозаполнения в браузере

Браузеры, пренебрежительно относящиеся к autocomplete="off" , отвечают на вопросы безопасности. Это в основном связано с работой менеджера паролей, утверждающего, что его действия существенно улучшают удобство использования службы и предотвращают фишинговые атаки.

Вот несколько методов для глубокого контроля над автозаполнением:

UUID для имен полей ввода : UUID можно использовать для случайного создания имен полей ввода, что ввёл бы браузер в заблуждение и предотвратил автозаполнение.

Изоляция полей ввода паролей : Создание отдельных форм для ввода паролей или размещение нескольких полей ввода паролей на одной странице способно мешать автозаполнению в Safari .

Применение скрытых полей ввода : Легко ввести браузер в заблуждение, разместив скрытые поля и поля для ввода паролей перед реальными.

Динамическое назначение атрибута readonly: Сделайте поля ввода доступными для редактирования только после их активации, в результате чего большинство браузеров не смогут автоматически заполнить их:

HTML Скопировать код <input type="text" autocomplete="off" readonly onfocus="this.removeAttribute('readonly');" onblur="this.setAttribute('readonly', true);">

Особенности в работе с формами

В дополнение к параметрам autocomplete :

Активация после потери фокуса : Техника, наиболее полезная на мобильных устройствах для контроля над всплывающими окнами клавиатуры, особенно в Safari .

Кросс-браузерная совместимость : Всегда проверяйте работоспособность выбранного решения в различных браузерах. Исследуйте поведение формы, используя разработчикские инструменты.

Очистка кэша браузера: Данные формы могут сохраняться, несмотря на ваши настройки, если кэш браузера не удаляется. Для стабильности работы регулярно очищайте его.

Парадокс безопасности

Настраивая autocomplete=off можно снизить уровень безопасности. Ведь пользователи могут выбрать простые пароли, если нужно помнить их больше одного. Этот парадокс стоит учитывать при решении об отключении автозаполнения.

Визуализация

Ниже приведены сценарии "до" и "после":

Md Скопировать код До: 📬 (автозаполнение вставляет данные)

В случае отключения автозаполнения:

HTML Скопировать код <input ... autocomplete="off">

Md Скопировать код После: 📭 (вы контролируете ввод данных)

Атрибут autocomplete="off" действительно позволяет вам гибко управлять вводом данных.

Частые ситуации и решения

Вот некоторые ситуации, где автозаполнение продолжает работать, несмотря на ваши настройки:

Смежные текстовые поля : Браузеры могут автоматически заполнять такие текстовые поля, которые размещены перед полем ввода пароля.

Размышлите над переупорядочиванием или изоляцией таких полей.

Несколько полей ввода паролей : Браузеры могут решить автозаполнять все поля для ввода паролей в форме, особенно на страницах регистрации.

Ошибки проверки: Неправильные данные автозаполнения могут вызвать ошибки проверки. Учтите этот случай в коде.

Усиление мер безопасности

Применение случайной генерации имен полей ввода или использование дополнительных скрытых полей помогает не только препятствовать автозаполнению, но и усилить защиту от XSRF-угроз. Комплексный подход поможет обеспечивать безопасность без ущерба функциональности.

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